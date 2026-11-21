Seit einem Jahr gilt Berlins Klimaanpassungsgesetz. Warum der Senat an den Fällungen festhält – und was er über den Schattenverlust weiß.

Im Juli umarmten Demonstranten in der Torstraße in Mitte eine 79 Jahre alte Linde. Rund 350 Menschen protestierten damals nach Angaben der Bürgerinitiative „Lebendige Torstraße“ gegen den Umbau und die geplanten Baumfällungen. Knapp vier Monate später ist der Bauauftrag für den Abschnitt zwischen Chausseestraße und Rosenthaler Platz vergeben.



Verkehrs- und Umweltsenatorin Ute Bonde (CDU) lehnte am Dienstag einen Fällstopp für die Torstraße ab. Auf derselben Pressekonferenz stellte sie Berlins 170 Hitzeviertel vor.



An diesem Samstag, dem 21. November, ist das Berliner Klimaanpassungsgesetz seit genau einem Jahr in Kraft. Vier Tage zuvor erklärte der Senat 170 der 542 Berliner Planungsräume zu Hitzevierteln. Grundlage sind die Umweltgerechtigkeitsatlanten 2021 und 2022. Mehr Straßenbäume, kühlende Grünflächen und die Bewirtschaftung von Regenwasser vor Ort sollen die Hitzebelastung dort langfristig um mindestens zwei Grad senken.



Beginnen will der Senat in sozial benachteiligten Quartieren. Welche Maßnahmen wo umgesetzt werden, arbeitet die Verwaltung noch aus. Für den Bereich der Torstraße hielt der Senat die Einstufung als Hitzeviertel bereits im August für wahrscheinlich.

Bonde begründet 27 Fällungen mit der Verkehrssicherheit

Der Zustand der Torstraße sei so schlecht, dass sich die Sanierung nicht weiter aufschieben lasse, sagte Bonde. Fünf der 32 Bäume seien so geschwächt, dass sie gefällt werden müssten. Die übrigen 27 Fällungen begründete sie mit den Anforderungen des Umbaus. Die Straße soll Radwege mit Abstand zu parkenden Autos, sichere Querungen und barrierefreie Bushaltestellen bekommen.



An Kreuzungen müssten sich die Verkehrsteilnehmer besser sehen können. Auf die Frage der Berliner Zeitung, ob der Senat vor den Fällungen prüfen müsse, wie viel Schatten verloren geht, verwies Bonde auf das Mobilitäts- und das Klimaanpassungsgesetz. Beide müsse der Senat berücksichtigen. Die Folge seien Kompromisse.



Die Bezirksverordnetenversammlung Mitte hatte eine Autospur je Richtung und den Erhalt aller gesunden Bäume gefordert. Der Senat plant weiterhin zwei Fahrstreifen je Richtung. Seine Verwaltung verweist darauf, dass auch beim früheren Entwurf mit einer Autospur je Richtung 32 Bäume hätten weichen sollen.



Der Streit zwischen Bezirk und Senat hatte sich schon im September zugespitzt. Das Bezirksamt erklärte, es verweigere die Fällgenehmigungen. Die Senatsverwaltung hielt eine solche Genehmigung für entbehrlich.

Senat hat die Auswirkungen auf das Mikroklima nicht modelliert

Auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Silke Gebel erklärte die Senatsverwaltung im August, sie habe für den Umbau keine Modellierung des Mikroklimas erstellt. Sie verwies darauf, dass mehr als 70 Prozent des Baumbestands erhalten bleiben und für jeden gefällten Baum ein neuer gepflanzt werden soll.



Nach damaligem Planungsstand waren 26 Neupflanzungen direkt an der Torstraße und sechs in angrenzenden Straßen vorgesehen. Die neuen Bäume sollen mehr Platz für ihre Wurzeln bekommen. Wann sie die bisherige Kühlwirkung erreichen, ließ die Verwaltung offen.



Die Bürgerinitiative „Lebendige Torstraße“ und die NaturFreunde Berlin warnen vor weniger Schatten auf den Gehwegen und fordern eine Umplanung. Auch der Wissenschaftliche Beirat Klimaanpassung empfahl Anfang November, Baumfällungen bei Bau- und Infrastrukturvorhaben vorläufig auszusetzen.

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