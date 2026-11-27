Eiszapfen an den Füßen, Rudolfsnase auf dem Heimweg: Wer in Berlin nicht erfrieren will, muss nicht in die dickste Jacke schlüpfen. Sieben Tricks für Frostbeulen mit Stilanspruch.

Warm eingepackt durch die Stadt: Die richtigen Kleidungsschichten halten Wind und Kälte des Berliner Winters ab.

Eiszapfen an den Füßen nach dem Weihnachtsmarktbesuch und eine laufende Rudolf-Nase auf dem Heimweg durch den eisigen Wind – in den vergangenen Tagen haben schon die ersten Atemzüge Frischluft gereicht, um selbst den hartgesottensten Hauptstädtern ein Bibbern zu entlocken. Der Berliner Winter hat seinen Fuß in der Tür, und bis tagsüber die echten Minusgrade drohen, ist es wohl nicht mehr lange hin.



Aber wie es so schön heißt: Es gibt kein falsches Wetter, sondern eben nur die falsche Kleidung. Während man bei dröhnender Sommerhitze und in U-Bahnen, die einen in die Atemnot treiben, oft nur noch die Flucht ergreifen kann, hält der Winter deutlich mehr stilistische Optionen bereit. Hier steuert man einfach individuell mit Textilien gegen – und das, ohne im Einheitsbrei aus Oversize-Daunenjacken unterzugehen.



Mit diesen von unserer Autorin erprobten Tipps lebt es sich stilsicher durch den Berliner Winter, ohne an der Bushaltestelle festzufrieren.

„Kopf kühl, Füße warm, macht den besten Arzt arm“

Sind die Füße kalt, friert bald der ganze Mensch. Socken aus Merinowolle leiten Feuchtigkeit von der Haut weg und wärmen selbst dann noch, wenn sie leicht feucht sind. Wer besonders ambitioniert ist, legt thermische Einlegesohlen aus Lammfell mit Aluschicht ein. Sie blocken die Kälte von unten ab und halten die Körperwärme im Schuh.

Sind die Füße kalt, friert bald der ganze Mensch. Socken aus Merinowolle leiten Feuchtigkeit von der Haut weg und wärmen auch dann noch, wenn sie leicht feucht sind. © Unsplash

Wichtig ist die Passform. Wird der Schuh durch dicke Socken und Sohle zu eng, leidet die Durchblutung, und die Füße werden eher kälter. Es gilt also: Winterschuhe im Zweifel lieber eine Nummer größer kaufen.



Für den Notfall gibt es selbstwärmende Sohlen-Pads aus der Drogerie, die durch Oxidation bis zu acht Stunden lang Wärme abgeben. Eine Packung in der Tasche kann schnell zum Retter für ausgefrorene Füße werden.

Lagenlook ohne Reizüberflutung

Ist das Fundament gelegt, geht es an die edle Kunst des Zwiebellooks. Den Anfang macht eine hauchdünne Basisschicht aus natürlichen Fasern wie Maulbeerseide oder feiner Merinowolle, die sich wie eine zweite Haut anschmiegt und die Körpertemperatur reguliert, statt wie Synthetik zum Schwitzen und anschließenden Auskühlen zu führen.

Zustimmung wird geprüft...

Darüber werden ein bis zwei Schichten kombiniert, die bewusst locker sitzen sollten. Nur so entsteht zwischen den Textilien ein isolierendes Luftpolster. Es ist der eigentliche Trick des Lagenlooks, der die Wärme zwischen den Schichten hält.

Der It-Girl-Trick aus Omas Kleiderschrank

Einen der cleversten Kniffe liefert ausgerechnet die ultraleichte Steppjacke aus Daune als Zwischenschicht. Unter dem Wintermantel getragen, hält sie den Körper zuverlässig warm.

Zustimmung wird geprüft...

Moderne Daunen-Liner sind so fein verarbeitet, dass sie unter einem weiter geschnittenen Mantel kaum auftragen. So bleibt die Silhouette schlank, und eine zweite dicke Jacke erübrigt sich. Bei Mänteln mit V-Ausschnitt lässt sich der dünne Stoff sogar leicht einklappen, sodass nichts mehr vom wärmenden Unterpolster zu sehen ist.

Sonderbehandlung für die Gliedmaßen

Weil bei sinkenden Temperaturen vor allem die Extremitäten rebellieren, verdienen unsere Arme besondere Aufmerksamkeit. Lange Armstulpen aus Kaschmir oder Alpakawolle sind eine gute Alternative zu klobigen Handschuhen.

Zustimmung wird geprüft...

Sie blitzen unter den Mantelärmeln hervor, wärmen die Handgelenke und ergänzen den immergleichen Winterlook um ein sichtbares Detail. Der große Vorteil im Alltag: Die Finger bleiben frei genug, um das Smartphone zu bedienen oder sonstige händische Aufgaben zu erfüllen, ohne gleich steif zu frieren.

Wenn Mama und die Technik recht behalten

Wird der Wind zwischen den Häuserschluchten dann doch zu ungemütlich, darf auch mal moderne Technik nachhelfen. Beheizbare Schals mit Heizelementen im Nacken, etwa von Stoov oder Thermrup, liefern Wärme auf Knopfdruck. Betrieben werden sie über eine kleine Powerbank.

Zustimmung wird geprüft...

Wer diesem elektrischen Voodoo noch skeptisch gegenübersteht, greift zum bewährten Klassiker und gibt endlich mal Mama recht: Ohne Schal geht im Winter nichts.



Vor allem dann nicht, wenn ein extralanges Exemplar dank cleverer Wickeltechnik im Handumdrehen zur wärmenden Balaclava beziehungsweise Kapuze umfunktioniert wird und gleich noch Ohren und Stirn schützt. Gerade wenn man ohne Kapuze von den ersten Schneeflocken überrascht wird, entpuppt sich ein langer Schal so als ein echter Retter in der Not.

Zustimmung wird geprüft...

Opulenter Schutz: Wärmender Vintage-Pelz

Wer es üppiger mag, setzt auf einen losen Fellkragen oder eine Stola. Echtpelz isoliert durch die dichte Unterwolle besonders gut und hält Hals und Dekolleté auch bei Wind zuverlässig warm.



Die besten Stücke findet man secondhand: auf Berliner Flohmärkten, in Vintage-Läden oder auf Vinted, oft in tadellosem Zustand und für kleines Geld. Wer ein gebrauchtes Stück trägt, muss dafür kein neues Fell produzieren lassen und nutzt ein Kleidungsstück, das ohnehin schon existiert.

Liu Jo zeigt auf der Mailänder Modewoche, wie man wärmenden Pelz so kombiniert, dass er das Outfit interessanter macht. © International Photo Agency/Imago

Vor dem Kauf prüft man das Futter auf Löcher und Mottenschäden und riecht kurz am Fell. Muffiger Geruch verschwindet meist nach einigen Tagen Lüften, ansonsten bringt man das gute Stück in die Pelzreinigung.

Die optische Täuschung für Rock-Fans

Und für alle, die trotz eisiger Aussichten partout nicht auf den eleganten Look mit Rock oder Kleid verzichten wollen, hat die Textilindustrie einen der besten Kompromisse der letzten Jahre parat. Fake-Fleece-Strumpfhosen sind innen mit Fleece in Hautton-Optik gefüttert, wirken von außen aber wie eine transparente 20-DEN-Strumpfhose.

Zustimmung wird geprüft...

So bleibt der Look luftig, und die Beine sind trotzdem gut isoliert. Die gefütterten Strumpfhosen findet man zum Beispiel bei Calzedonia oder bei gängigen Marken in der Drogerie.



Mit ein bisschen Raffinesse wird der Winter in der Hauptstadt also keine Zitterpartie, sondern ein durchdachtes Schaulaufen. Guten Weg durch die Kälte!

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema