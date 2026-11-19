Das Wochenende vom 20. bis 22. November lockt mit einem Abschiedsfestival im PalaisPopulaire, Designer-Sales, upgecycelter Mode und Weihnachtsmärkten.

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Zwischen Kreuzberg, Mitte und Charlottenburg öffnen am Wochenende zahlreiche Showrooms und Design-Archive ihre Türen.

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Während das Palais Populaire nach Jahren mit einem großen Festival und letzten Kunstverkäufen Lebewohl sagt, öffnen exklusive Showrooms, Design-Archive und Pop-up-Märkte ihre Türen für alle Stöberlustigen und Geschenkesuchenden.



Der Freitag markiert den Auftakt für ein Wochenende voller besonderer Shopping-Funde und kultureller Begegnungen. Zwischen Kreuzberg, Mitte und Charlottenburg laden Galerien, Concept Stores und Hinterhöfe zum Stöbern ein – mit rarem Lesestoff, upgecycelter Mode und filmisch inspirierter Männermode bis hin zu feinem Kaschmir und ersten vorweihnachtlichen Entdeckungen.



Wir haben unsere Veranstaltungstipps von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. November, für Sie zusammengefasst.

Merci Palais: Ein buntes Abschiedswochenende im Palais Populaire

Am Samstag heißt es Abschied nehmen vom Palais Populaire Unter den Linden. Das Kunst- und Kulturforum der Deutschen Bank im ehemaligen Prinzessinnenpalast eröffnete 2018 und zeigte seitdem zeitgenössische Kunst sowie Formate aus Literatur, Musik, Performance, Tanz und Gesprächsrunden.



Mit ebendiesen und einer großen Party verabschiedet sich das Forum nun von seinem Publikum. Zum Abschied lädt das Haus zu einem vielfältigen Festival ein: Auf dem Programm stehen Gespräche zur Kulturlandschaft, Poesie-Performances, Live-Musik und Führungen.

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Bei der Aktion „Take me home“ können Besucher ausgewählte Werke aus der Sammlung der Deutschen Bank erwerben. Am Samstagabend steigt die große Abschiedsparty „La Boum“, während der Sonntag ganz im Zeichen von Familien-Workshops und Führungen durch die Ausstellung „Moving Clouds“ steht.



Merci Palais. Samstag, 21. November, 10–24 Uhr und Sonntag, 22. November, 11–18 Uhr. Palais Populaire, Unter den Linden 5, 10117 Berlin. Eintritt frei. Mehr Informationen unter palaispopulaire.db.com

Voo Store Book Sale: Designer-Lesestoff und Magazine

Versteckt in einem Innenhof der Oranienstraße liegt der Voo Store, längst eine feste Institution für zeitgenössische Mode und visuelle Kultur. Der Concept Store verbindet Designer- und Contemporary Fashion mit Sneakern, Literatur und Design.

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An diesem Wochenende lädt er zu einem besonderen Buchverkauf ein. Im Angebot stehen ausgewählte Archivbücher und Magazine zu stark reduzierten Preisen von 5, 10 oder 15 Euro – perfekt für Leseratten mit modischem Gespür.



Voo Store Book Sale. Freitag, 20. November und Samstag, 21. November, jeweils 11–19 Uhr. Voo Store, Oranienstraße 24, 10999 Berlin. Eintritt frei

Showroom Kolya Bogatyrev: Upcycling trifft auf Kunst in Charlottenburg

Das Berliner Modeprojekt von Kolya Bogatyrev arbeitet ausschließlich mit bereits vorhandenen Kleidungsstücken und Textilien, die durch Upcycling und Rekonstruktion eine neue Form und Bedeutung erhalten. Statt flüchtigen Trends zu folgen, nutzt der ukrainische Designer sichtbare Nähte, Lagen und veränderte Proportionen.



An diesem Wochenende lädt er in vier Räume eines historischen Charlottenburger Altbaus ein. Dort treffen Entwürfe aus mehreren seiner Kollektionen auf Gemälde und Textilkunstwerke, die in den vergangenen zwei Jahren in Berlin entstanden sind.

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Die Ausstellung bietet die Gelegenheit, die Konstruktion der Stücke jenseits des Laufstegs aus nächster Nähe zu betrachten und den Designer persönlich kennenzulernen.



Showroom Kolya Bogatyrev. Eröffnung: Freitag, 20. November, 17:00–21:00 Uhr; Ausstellung: Samstag und Sonntag, 21.–22. November, jeweils 11:00–20:00 Uhr. Leibnizstraße 57, 10629 Berlin. Eintritt frei

Melagence Sample & Stock Sale: Designer-Schnäppchen in Charlottenburg

„Picky since 2013“ lautet das Motto von Melagence – gegründet von Mela Bauer. Normalerweise vertritt die Agentur mit Hauptsitz in Berlin und Showrooms in München und Paris internationale Labels im deutschsprachigen Raum und baut Brücken zwischen Designern und ausgewählten Boutiquen.

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An diesem Wochenende öffnet Melagence nun ihren Berliner Showroom im dritten Stock für alle Modefans. Beim Muster- und Lagerverkauf warten Stücke der hauseigenen Portfolio-Labels wie Zenggi, Aida Barni, Christian Wijnants und Airforce Sport sowie besondere Vintage-Fundstücke darauf, entdeckt zu werden.



Melagence Sample & Stock Sale. Donnerstag, 19. November und Freitag, 20. November, jeweils 10:00–19:00 Uhr; Samstag, 21. November, 11:00–15:00 Uhr. Melagence International Showroom & Sales, Gutenbergstraße 4 (3. Stock), 10587 Berlin. Eintritt frei. Mehr Informationen unter melagence.com

Kayser Studios Pop-Up: Männermode mit filmischer Handschrift

Bevor Alissa Kayser 2024 ihr eigenes Label in Berlin gründete, arbeitete sie im Kostümdesign für große internationale Film- und Serienproduktionen wie „Euphoria“ oder „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes“.



Diese Erfahrung prägt ihre heutige Arbeit: Sie denkt sich in fremde Welten hinein und versucht zu verstehen, wie Menschen sich in ihrer Kleidung fühlen möchten. Als Frau, die Männermode entwirft, blickt sie von außen auf Strukturen, Bewegung und Identität.

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Für ihre Kollektionen verwendet Kayser ausschließlich Deadstock-Materialien. Da jeder Stoff nur in begrenzter Menge vorhanden ist, entsteht auf natürliche Weise eine ehrliche Limitierung für jedes einzelne Teil.



An diesem Wochenende lädt die Designerin zu ihrem allerersten Berliner Pop-up-Store ein, bei dem neben neuen Entwürfen auch Drinks und Musik auf die Besucher warten.



Kayser Studios Pop-Up. Freitag, 20. November, 16:00–21:00 Uhr und Samstag, 21. November, 12:00–17:00 Uhr. Gotzkowskystraße 33, 10555 Berlin. Eintritt frei

Cin Cin Christmas Market: Kreativ-Space feiert weihnachtliche Premiere

Erst im November hat der neue Kreativ-Space Superglue in Kreuzberg seine Türen geöffnet – ein Ort, der eigentlich für Veranstaltungen sowie Foto- und Videoproduktionen gedacht ist. Um den Raum einem breiteren Publikum vorzustellen, lädt das Team nun zum allerersten eigenen Weihnachtsmarkt ein.



Beim „Cin Cin Christmas Market“ präsentieren rund 15 ausgewählte Aussteller eine liebevoll kuratierte Mischung aus Vintage-Homeware, Mode, Keramik, Handwerkskunst und Werken unabhängiger Künstler.

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Dazu gibt es italienischen Wein. Ein Sonntag zum Stöbern und Austausch mit lokalen Kreativen – und um vielleicht schon mit dem einen oder anderen Weihnachtsgeschenk nach Hause zu kommen.



Cin Cin Christmas Market. Sonntag, 22. November, 11:00–19:30 Uhr. Superglue, Böckhstraße 21, 10967 Berlin. Eintritt frei

Vente Privée Vintage & Archive Sale: Kaschmir, Drapierungen und Vintage-Schätze

Wer den Sonntag auf der Suche nach zeitloser Mode, besonderen Materialien und kuratierten Einzelstücken verbringen möchte, sollte einen Abstecher nach Mitte einplanen. In der Anklamer Straße tun sich gleich drei spannende Namen für einen gemeinsamen Vintage-Sale zusammen.

Mit dabei ist das Berliner Label Michael Sontag, dessen Entwürfe ganz ohne klassische Skizzen auskommen: Sontag arbeitet direkt an der Schneiderpuppe und lässt seine fließenden Silhouetten durch Drapierungen entstehen.

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Ebenfalls vertreten ist Studio 163 aus München. Das Label steht für puristisches Design, feine Farbpaletten und kompromisslose Qualität: Die Strickteile bestehen aus 100 Prozent mongolischem Kaschmir, fair und nachhaltig in einem kleinen Familienatelier gefertigt, ergänzt durch Seide, Organza und Leder aus deutscher Produktion.



Abgerundet wird das Trio durch das Vintage-Projekt Another June, das eine handverlesene Auswahl an Secondhand-Raritäten beisteuert.



Vente Privée Vintage & Archive Sale. Sonntag, 22. November, 10:00–19:00 Uhr. Anklamer Straße 39–40, 10115 Berlin. Eintritt frei

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