Dieses Wochenende steht ganz unter dem Zeichen der Wahl des Abgeordnetenhauses. Aber auch jenseits des Wahllokals gibt es viele tolle Aktionen in der Hauptstadt.

Dieses Wochenende hat Berlin gleich auf mehreren Ebenen etwas zu sagen. Am Sonntag wird gewählt – aber bis dahin gibt es noch viel zu erleben:



Die Berlin Bar Week lädt zum Touren durch sechs Premiumhotelbars, in der Alten Münze öffnet erstmals die Messe „Vintage Paper“ ihre Türen, und im Britzer Garten dreht sich alles um Kürbis und Apfel. Und mittendrin feiert ein Mitte-Konzeptstore seinen elften Geburtstag. Hier sind unsere Tipps für das Wochenende.