Das Wochenende vom 23. bis 25. Oktober lockt mit modischen Pop-ups, restaurierten Filmen, neuen Einblicken in die Bauhaus-Sammlung und Vintage für zehn Euro.

Durch die Zeitumstellung hat das vierte Oktoberwochenende eine Stunde mehr: Zeit für Pop-ups, Kino und Kunst.

In der Nacht zu Sonntag werden die Uhren zurückgestellt, das Wochenende hat also eine Stunde mehr. Die können Sie gut gebrauchen für einen Einkaufsbummel durch die Stadt:



Overkill öffnet am Samstag und Sonntag sein Archiv für einen guten Zweck, bei den Pop-ups im KaDeWe und im Open House werden Fans von hochwertigen Strickwaren und Mode fündig, und am Sonntag gibt es Vintage-Mode der 90er- und 2000er-Jahre zum Schnäppchenpreis.



Auch Kinofans und Kunstinteressierte gehen nicht leer aus. Die Deutsche Kinemathek zeigt restaurierte Filme aus 20 Ländern und im Kunstraum Kreuzberg reflektiert Künstlerin Tanja Ostojić über Körper, Grenzen und Widerstand.



Wir haben Veranstaltungstipps von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Oktober, für Sie zusammengefasst.

Hohe Einsätze & gerettete Negative: Bei Film Restored laufen restaurierte Filme aus 20 Ländern

Noch bis Sonntag zeigt die Deutsche Kinemathek beim Festival Film Restored Filme, die aufwendig restauriert wurden. Manche sind dadurch nach Jahrzehnten wieder zu sehen, andere sogar zum ersten Mal.



Die elfte Ausgabe steht unter dem Motto „Risky Business“. Es geht um Figuren, die hoch pokern, und um Filme, deren Produktion oder Rettung ein Wagnis war.



Im Programm stehen Filme aus 20 Ländern, gedreht zwischen 1927 und 2010. Was mit dem Motto gemeint ist, zeigt „Drakula İstanbul'da“ von 1953, der älteste erhaltene türkische Horrorfilm.



Darin reist Graf Dracula nach Istanbul und bringt die Verlobte seines Anwalts in Gefahr. Historischen Quellen zufolge sind hier zum ersten Mal in der Filmgeschichte Draculas Reißzähne zu sehen. Fast wäre der Film selbst verloren gegangen: Das stark beschädigte Originalnegativ aus Nitratfilm lag im Archiv einer Istanbuler Kunsthochschule und wurde erst 2025 restauriert. Zu sehen ist der Film am Sonntag um 15.30 Uhr im Sinema Transtopia.

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Film Restored – Das Filmerbe-Festival 2026. Noch bis Sonntag, 25. Oktober. Sinema Transtopia, Lindower Str. 20/22 und Deutsche Kinemathek, Mauerstraße 79. Eintritt: Preis variiert nach Veranstaltung. Programm und Tickets unter deutsche-kinemathek.de. Alle Filme laufen im Original mit englischen Untertiteln.

Fliesen & Poolleiter: La Piscine stellt sich im KaDeWe vor

Romy Schneider, Alain Delon und Jane Birkin am Pool in Saint-Tropez: Jacques Derays „Der Swimmingpool“ von 1969 hat dem Label La Piscine seinen Namen gegeben. Nach einem Pop-up im Mailänder Kaufhaus Rinascente im vergangenen Jahr ist La Piscine jetzt zum ersten Mal in Deutschland zu sehen.



Die Marke für Damenmode aus Mailand setzt auf große Proportionen, Sanduhr-Silhouetten und präzise Schnitte, die tagsüber wie abends funktionieren. Hergestellt wird in Südkorea, in kleinen Stückzahlen und zum Teil aus Stoffresten (Deadstock).

La Piscine ist mit seiner Herbst-Winter-Kollektion im KaDeWe zu finden. © La Piscine

Auf 15 Quadratmetern zeigt La Piscine bis zum 8. November die aktuelle Herbst-Winter-Kollektion. Das Konzept heißt „Winter Piscine“: Flächen in Fliesenoptik und Metalldetails, die an Poolleitern erinnern, rahmen die Kleidung.



La Piscine Pop-up im KaDeWe. Noch bis Sonntag, 8. November. KaDeWe, Tauentzienstraße 21–24. Eintritt frei.

Strickwaren und Kaffee im Open House mit Rhea

Weniger kaufen, dafür bessere Stücke: Mit dieser Idee haben Roos Fleuren und Bridget Cumberworth das Strick-Label Rhea gegründet. Die beiden haben zusammen mehr als 20 Jahre in der Modebranche gearbeitet. Ihre Entwürfe sind schlicht, kommen mit wenigen Details aus und werden aus Merinowolle, Kaschmirmischungen und ägyptischer Baumwolle gestrickt.

Jedes Teil hat einen digitalen Produktpass, der zeigt, woher das Material stammt und wo es verarbeitet wurde. Am Samstag kommt Rhea wieder nach Berlin und zeigt im Open House die neue Herbst-Winter-Kollektion. Dazu gibt es Kaffee mit den Gründerinnen.

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Rhea Pop-up im Open House. Samstag, 24. Oktober, 11–17 Uhr, Christburger Straße 13, Prenzlauer Berg. Eintritt frei. Infos unter rheastore.co.

Eine Million Objekte, ein Fotograf: Das Bauhaus-Archiv zeigt seine Sammlung

In „Eine Million Objekte“ fotografiert Florian de Brün die weltweit größte Sammlung zum Bauhaus. Eine erste Auswahl seiner Bilder ist jetzt im Temporary Bauhaus-Archiv am Ernst-Reuter-Platz zu sehen und gibt Einblick in die unterschiedlichsten Bestände.



Gebrauchsgegenstände stehen im Zentrum der Ausstellung. De Brün fotografiert jedes Objekt vor neutralem Hintergrund, in gleichmäßigem Licht und aus mehreren Blickwinkeln. Die Fotografien zeigen die Objekte in Originalgröße, sodass ein fotografierter Stuhl dazu einladen kann, die Jacke über die Lehne zu hängen und sich zu setzen.

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Eine Million Objekte. Bis 30. April 2027, Montag bis Samstag 10–18 Uhr. Temporary Bauhaus-Archiv, Knesebeckstraße 1. Eintritt frei. Infos unter bauhaus.de.

Moschino, Gaultier & Miss Sixty: Thee Cultivator lädt zum Zehn-Euro-Sale

Wer in der Weserstraße den Vintage-Laden Thee Cultivator betritt, läuft schnurstracks zurück in die 90er. Der Laden wurde in London gegründet und hat sich auf Mode der 90er- und 2000er-Jahre spezialisiert, vor allem auf italienisches und französisches Design von Moschino und Jean Paul Gaultier bis Roberto Cavalli und Miss Sixty.

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Diesen Sonntag lohnt sich der Besuch besonders. Dann kommen mehrere Hundert Herbst- und Winterteile in den Laden in Neukölln, Vintage- und Designerstücke, von Mänteln und Korsagen bis zu Stiefeln und Kleidern. Jedes Teil kostet nur zehn Euro.

Thee Cultivator. Zehn-Euro-Vintage-Sale. Sonntag, 25. Oktober, 10–19 Uhr. Weserstraße 165, Neukölln. Eintritt frei. Infos unter theecultivator.com.

Körper, Grenzen & Widerstand im Kunstraum Kreuzberg

Tanja Ostojić hat im Brooklyn Museum in New York ausgestellt, auf der Biennale in Venedig und auf der Busan-Biennale in Südkorea. In Deutschland, wo sie lebt, bekommt sie jetzt ihre erste umfassende Überblicksausstellung.

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Seit den 1990er-Jahren verbindet Ostojić eigene Erfahrungen mit politischer Recherche und geht der Frage nach, wer in Institutionen Macht hat und wer ausgeschlossen wird. Sie arbeitet mit Performance, Video und Installation, aber auch mit Fotografie, Zeichnung und Textilien.

Der Kunstraum Kreuzberg zeigt zentrale Werke aus 25 Jahren Arbeit und mehrere neue Projekte. Die Ausstellung beleuchtet drei Themen: Migration und Grenzregime, Geschlechterpolitik und Machtstrukturen im Kunstbetrieb. Zur Eröffnung am Freitag begrüßen die Kuratorinnen Katharina Koch und Sylvia Sadzinski um 19 Uhr die Gäste.

Tanja Ostojić: ENCOUNTERS – On Bodies, Borders, Resistance. Eröffnung: Freitag, 23. Oktober, ab 17 Uhr, Ausstellung bis 14. Februar 2027, täglich 11–20 Uhr. Kunstraum Kreuzberg, Mariannenplatz 2. Eintritt frei. Mehr Informationen unter kunstraumkreuzberg.de.

Vom Graffiti-Heft zum Sneakerladen: Overkill öffnet sein Archiv für einen guten Zweck

Overkill begann 1992 als Magazin für die Berliner Graffiti-Szene, 2003 eröffnete in Kreuzberg der erste Laden. Heute ist Overkill international bekannt, auch durch Kollaborationen mit Adidas, New Balance, Asics und Puma.



Am Samstag und Sonntag verkauft der Laden zum fünften Mal Stücke aus seinem Archiv: letzte Paare, Samples, Limited Editions und Vintage-Teile.

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Gleichzeitig ist es ein Benefizverkauf für die Familien von Tony Toupet und Zetti. Tony Toupet war in der Berliner Sneakerszene bekannt und starb im April bei einem Lawinenabgang in Tirol. Zetti war seit Jahren Kunde bei Overkill, kam vor allem zu Adidas-Releases nach Berlin und starb im August 2024 mit 41 Jahren.



Overkill Archive Sale Vol. 5. Samstag, 24. Oktober, 11–20 Uhr; Sonntag, 25. Oktober, 11–17 Uhr. Overkill Pop-up-Stores, Köpenicker Straße 194 und Skalitzer Straße 73. Eintritt frei. Infos unter overkillshop.com.

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