Von Kürbisfest bis Kinokunst: Was Berlin am ersten Wochenende im Oktober bietet

Das erste Oktoberwochenende vom 2. bis 4. Oktober wartet mit milden 20 Grad und einem vollen Programm in Berlin auf Sie.

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Der Oktober startet in Berlin von seiner gewohnt vielseitigen Seite und schenkt uns ein langes Wochenende voller Kontraste. Am Samstag ist Tag der Deutschen Einheit und die Geschäfte bleiben geschlossen – das heißt aber keineswegs, dass in der Stadt nichts los ist! Wer das frische Herbstwetter am liebsten an der frischen Luft genießt, kann beim bunten Kieztreiben im Schöneberger Akazienkiez durch Tausende Kürbisse schlendern oder bei einer nächtlichen Taschenlampen-Spurensuche die geheimnisvolle Tierwelt im Britzer Garten entdecken.



Auch für Kulturfans, Designbegeisterte und Nachtschwärmer wird am Feiertagswochenende einiges geboten – von einem exklusiven Pop-up-Event für unabhängige Mode und Beats in Charlottenburg über ein dreitägiges Fest der Kinokunst im Silent Green bis hin zu einem nostalgischen Kulinarik- und Partyabend im frisch wiedereröffneten DDR-Klassiker Mokka Milch. Wir haben die besten Veranstaltungstipps von Freitag bis Sonntag für Sie zusammengefasst.

Design, Beats & Vintage: Atyk Pop up lädt zur Collab Edition nach Charlottenburg

Wer am Freitag auf der Suche nach unabhängiger Mode, besonderen Vintage-Schätzen und lokalem Design ist, wird in Charlottenburg fündig. Das Berliner Label Atyk übernimmt die Location Dufte und veranstaltet dort ein vielseitiges Pop-up-Event, das kreative Brands aus Berlin und darüber hinaus zusammenbringt.

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Neben Mode, Schmuck, Beauty und Designobjekten zum Stöbern erwartet die Besucherinnen und Besucher ein stimmungsvolles Rahmenprogramm: DJ-Sets und eine Live-Vokalperformance sorgen für die passenden Beats, während vor Ort verschiedene kreative Services angeboten werden. Auch für das leibliche Wohl ist mit passendem Essen und guten Drinks gesorgt – ideal für einen entspannten Auftakt ins Wochenende.

Atyk Pop up: Collab Edition. Freitag, 2. Oktober, 14–23 Uhr, Dufte, Kantstraße 127, Charlottenburg.

Mit der Taschenlampe durchs Unterholz: Fledermäuse und Nachttiere im Britzer Garten entdecken

Wer mit der ganzen Familie auf nächtliche Entdeckungstour gehen möchte, ist am Freitagabend im Britzer Garten richtig. Das Freilandlabor Britz lädt kleine und große Forscherinnen und Forscher ab sechs Jahren zu einem spannenden Rundgang in der Dämmerung ein.

Ausgerüstet mit Taschenlampen geht es beim nächtlichen Rundgang des Freilandlabors Britz auf die Suche nach Fledermäusen und Nachttieren. © Unsplash

Im Schein der mitgebrachten Taschenlampen geht es auf Spurensuche durch den Park, um die lautlosen Bewohner der Nacht aufzuspüren – von Fledermäusen über Kröten bis hin zu Füchsen. Der zweistündige Streifzug bietet faszinierende Einblicke in ein Ökosystem, das sonst im Dunkeln verborgen bleibt.

Nachts im Britzer Garten. Freitag, 2. Oktober, 18:30–20:30 Uhr, Treffpunkt: Parkeingang Buckower Damm, Britzer Garten, Neukölln. Eintritt: Kinder 2 Euro, Erwachsene 5 Euro (zzgl. Parkeintritt). Anmeldung erforderlich unter dialog@freilandlabor-britz.de

Kinokunst & Live-Musik: Das Mubi Fest übernimmt das Silent Green

Ein Highlight für Cineastinnen und Cineasten: Das Mubi Fest verwandelt das Silent Green Kulturquartier gemeinsam mit dem Kino Arsenal drei Tage lang in einen Treffpunkt für Filmliebhaber. Auf dem Programm stehen exklusive Premieren, besondere Screenings und Panels mit Filmschaffenden.

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Zu den Highlights gehören unter anderem Making Marie Antoinette, die Berlin-Premiere von Nuisance Bear sowie F. W. Murnaus Stummfilmklassiker Faust, der von Eve Matin live musikalisch begleitet wird. Da einige Vorstellungen bereits ausverkauft sind, lohnt es sich, bei der Ticketbuchung schnell zu sein.

MUBI FEST Berlin. Freitag, 2. Oktober, bis Sonntag, 4. Oktober, verschiedene Uhrzeiten, Silent Green Kulturquartier, Gerichtstraße 35, Wedding. Tickets und Programm unter mubi.com

Kulinarik trifft Tanzfläche: Dine & Dance in der Mokka Milch Bar

Erst ausgiebig schlemmen, danach direkt auf die Tanzfläche: Im frisch wiedereröffneten DDR-Klassiker Mokka Milch an der Karl-Marx-Allee geht es am Samstagabend beschwingt zu. Das Event „Dine & Dance“ verbindet ein mediterran inspiriertes Zwei-Gang-Menü mit einer ausgiebigen Partynacht.

Im frisch wiedereröffneten Mokka Milch wird am Feiertagswochenende erst stilvoll geschlemmt und danach zu analogen 80er-Vinyl-Sounds getanzt. © Maurizio Gambarini via imago-ima

Zur Auswahl stehen Gerichte wie Parmigiana di Melanzane, Risotto al Pollo oder Orzo Mare & Terra. Ab 21 Uhr übernimmt schließlich DJ BVinyl das Steuer: Mit seiner reinen Vinyl-Sammlung bringt er eine Mischung aus 80er-Sounds, Funk, Soul und zeitlosen Dance-Hits auf den Floor. Gäste haben die Wahl, ob sie das Komplettpaket inklusive Abendessen buchen oder direkt zum Feiern vorbeikommen.

Dine & Dance. Samstag, 3. Oktober, Dinner ab 19 Uhr, Party ab 21 Uhr, Mokka Milch, Karl-Marx-Allee 35, Mitte. Eintritt: 55 Euro (Dinner & Party) bzw. 20 Euro (nur Party).

Herbstzauber im Schöneberger Kiez: Das 27. Schöneberger Kürbisfest lädt zum Verweilen ein

Am ersten Oktoberwochenende verwandelt sich die Schöneberger Akazienstraße wieder in eine farbenfrohe Herbstmeile. Beim traditionellen Kürbisfest stehen rund 10.000 Kürbisse in über 20 verschiedenen Sorten im Mittelpunkt – vom klassischen Speisekürbis bis hin zu seltenen Ziersorten.

Beim 27. Schöneberger Kürbisfest verwandeln rund 10.000 Kürbisse, Marktstände und Live-Musik die Straßen in eine bunte Festmeile. © Unsplash

Über 100 Stände präsentieren Kunsthandwerk, regionale Spezialitäten und ein vielseitiges Streetfood-Angebot rund um die orange Beere. Neben herbstlichen Leckereien erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Begleitprogramm mit Live-Musik auf der Bühne, Kürbis-Schnitzaktionen sowie zahlreichen Angeboten für Kinder. Auch die benachbarte Apostel-Paulus-Kirche öffnet ihre Türen für kleine Konzerte und Momente der Einkehr.

27. Schöneberger Kürbisfest. Samstag, 3. Oktober, 11–20 Uhr, und Sonntag, 4. Oktober, 10–20 Uhr, Akazienstraße & Belziger Straße, Schöneberg. Eintritt frei.

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