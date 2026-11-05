Das Wochenende vom 6. bis 8. November lockt mit Wintermode aus Amsterdam, Archivverkäufen, Vintage für zehn Euro, Filmkunst und Neuer Musik.

Die Klangwerkstatt ist das älteste Festival für Neue Musik in Berlin, das es ohne Unterbrechung gibt. Die 36. Ausgabe heißt „Resonanz“ und läuft bis zum 15. November.

Bildunterschrift (Vorschlag): Zwischen Halloween und Advent: Zeit für Wintermode im Sale, Bergfilme in einer Schinkel-Kirche und ein Konzert über den Schlaf.

Gegen das Novembergrau helfen eigentlich nur zwei Dinge: ein warmer Mantel und ein guter Grund, trotzdem rauszugehen. Dieses Wochenende bietet Berlin beides.



Den Mantel gibt es zum Beispiel bei Merrachi. Vor den Läden des Labels aus Amsterdam bilden sich sonst lange Schlangen, jetzt kommt es zum ersten Mal mit Strickkleidern und Mänteln nach Berlin. Mehr Kleidung gibt es aus den Archiven von Dawn und Rotholz, und in einem Kreuzberger Hinterhof kostet Vintage sogar nur zehn Euro.



Auch für kulturelle Erlebnisse ist gesorgt: Im Bethanien spielen Profis und Nachwuchs gemeinsam Neue Musik und in der Berlinischen Galerie zeigen vier Filme, warum uns Gewaltbilder kaum noch schocken.



Wir haben Veranstaltungstipps von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. November, für Sie zusammengefasst.

Grobstrick und Walk: Merrachi kommt zum ersten Mal nach Berlin

Wo Merrachi einen Laden eröffnet, stehen lange Schlangen davor. Das war bei der Eröffnung des Flagship-Stores in Amsterdam, bei den Pop-ups in Antwerpen und Paris – und nun auch hier in Berlin.



Das Label macht Modest Fashion, also Kleidung, die lockerer fällt und den Körper größtenteils bedeckt. Nada Merrachi gründete es ein Jahr, nachdem sie angefangen hatte, ein Kopftuch zu tragen, weil sie keine Marken fand, deren Kleidung sie tragen wollte. Beim Start im Mai 2020 war der Onlineshop erst wenige Minuten online, da war schon alles ausverkauft.

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Jetzt kommt das Label mit seinem Pop-up-Konzept „Kiosk“ nach Mitte. Die Winterkollektion heißt „We Shape the City“. Im Mittelpunkt stehen weicher Strick, strukturierte Mäntel, Walk und Strickkleider in Braun, Beige, Weiß und Grau, dazu Kastanie und Bordeaux.



Merrachi Kiosk. Donnerstag, 5. November, bis Samstag, 7. November, jeweils 10–20 Uhr. Gipsstraße 11, 10119 Berlin. Eintritt frei.

Faire Jeans und Workwear: Dawn und Rotholz verkaufen Muster und Archivteile

Dawn ist ein Berliner Label für Jeans. Es gibt sie in den Schnitten Regular, Straight und Tapered und in verschiedenen Waschungen, dazu Jacken und Zweiteiler. Genäht wird in der eigenen Fabrik in Saigon, aus Bio-Baumwolle und recyceltem Denim.



Rotholz hat 2009 mit Unisex-Basics aus Bio-Baumwolle angefangen. Heute entwirft das Label in seinem Potsdamer Studio schlichte Mode mit Workwear-Einflüssen, und viele Teile sind weiterhin unisex.

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Zum sechsten Mal verkaufen beide Marken zusammen ihre Restbestände. Im Angebot sind Musterteile, Einzelstücke und beliebte Teile aus früheren Saisons, aber auch Stücke, die es in den regulären Kollektionen nicht gibt. Alles ist bis zu 70 Prozent günstiger. Getränke gibt es gratis, und DJs legen auf.



Dawn x Rotholz Sample & Archive Sale. Freitag, 6. November, 16–20 Uhr, Samstag, 7. November, 12–20 Uhr, Sonntag, 8. November, 12–16 Uhr. Dawn-Haus, Hasenheide 54, 2. Hinterhof, 10967 Berlin. Eintritt frei.

Zuschauen ist nie neutral: Creamcake zeigt Videokunst in der Berlinischen Galerie

Bilder von Gewalt und Krisen schockieren bei häufigem Konsum immer weniger. Um dieses Abstumpfen geht es in „Beyond Imagining“, einem Filmprogramm der Berliner Kunst- und Musikplattform Creamcake. Ihr Festival 3hd endete am 1. November, die Filme sind aber noch bis Ende November in der Berlinischen Galerie zu sehen.



In jedem der vier Filme steht ein Mensch gegen eine Macht, die er nicht kontrollieren kann: den Staat, die Menge, die Kamera oder eine Institution.

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Simone C Niquille zum Beispiel begleitet eine Doppelgängerin von Hillary Clinton durch die letzten Tage vor der US-Wahl 2016. Alle vier Filme dauern zusammen gut 70 Minuten.



3hd 2026: Beyond Imagining. Bis 30. November, Mittwoch bis Montag, jeweils 10–18 Uhr. Berlinische Galerie, IBB-Videoraum, Alte Jakobstraße 124–128, 10969 Berlin. Eintritt 14 Euro, ermäßigt 7 Euro, bis 18 Jahre frei. Mehr Informationen unter berlinischegalerie.de.

Schwer zu finden, aber günstig: Hearttofind lädt zum Zehn-Euro-Sale

Der Name spielt mit „hard to find“, und den Laden muss man tatsächlich erst einmal finden: Er liegt im ersten Hinterhof der Skalitzer Straße 33.

Dort gibt es Vintage im 2000er-Stil und Designerteile aus den frühen Nullerjahren, dazu Taschen und andere Accessoires. Auffällige Stücke hängen neben zeitlosen Teilen. Alles ist handverlesen und sortiert, das große Suchen findet also, sobald man im Laden steht, ein schnelles Ende. Am Freitag und Samstag gibt es Teile für zehn Euro.

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Hearttofind Zehn-Euro-Sale. Freitag, 6. November, und Samstag, 7. November, jeweils 12–19 Uhr. Skalitzer Straße 33, 1. Hinterhof, Eingang B, 10999 Berlin. Eintritt frei.

Laufsteg, Auktion und Taschenlabor: Fashion Dealerz

Bei Fashion Dealerz kann man mehr als einkaufen. An den Ständen des Design- und Vintage-Markts gibt es Unikate, Designermode, hochwertiges Vintage und ausgefallene Accessoires. Die besten Stücke laufen bei einer kleinen Modenschau über den Laufsteg und werden danach versteigert.



Im Bag Lab kann man mit Helen Boomes seine eigene Tasche gestalten. Die Designerin macht ihre Accessoires von Hand aus wiederverwerteten Stoffen, pflanzlich gegerbtem Leder und alternativen Materialien.



Im offenen Fotostudio fotografiert Alessandro von 13 bis 21 Uhr. Sieben DJs legen auf, und mit zwei Bars, einem Café und vier Streetfood-Ständen wird der Samstag schnell zum Daydrinking-Tag.

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Fashion Dealerz. Samstag, 7. November, 12–22 Uhr. Dufte im Kant-Garagenpalast, Kantstraße 127, 10625 Berlin. Eintritt frei.

Snowboard als Kunst, Skitour vom Boot aus: Arc’teryx bringt die Berge nach Mitte

Arc’teryx kennt man vor allem für seine Funktionsjacken mit dem Logo, das einen Urvogel zeigt. Eigentlich stattet die kanadische Marke Bergsteiger und Skifahrer aus, ihre Jacken sieht man aber längst auch in der Stadt. Seit Juni 2024 hat Arc’teryx einen eigenen Laden in der Rosenthaler Straße.



Am Freitag und Samstag holt die Marke die Berge in die Stadt. Unter dem Titel „Outside In“ zeigt sie in der St.-Elisabeth-Kirche zwei Ausstellungen über Projekte ihrer Sportler.

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Außerdem gibt es Führungen und Vorträge, und im offenen Gemeinschaftsbereich kann man mit den Sportlern und Künstlern sprechen. Am Freitagabend läuft um 20 Uhr der Film zur Norwegen-Reise. Um 21 Uhr wird das Snowboard-Projekt dann zur Live-Performance mit Musik und Projektionen.

Arc’teryx Presents: Outside In. Freitag, 6. November, 16–20 Uhr; Samstag, 7. November, 11–20 Uhr. St.-Elisabeth-Kirche, Invalidenstraße 3, 10115 Berlin. Eintritt frei. Film am Freitag um 20 Uhr (5 Euro) und Performance um 21 Uhr (kostenlos), jeweils mit Anmeldung über events.arcteryx.com.

Profis und Nachwuchs auf einer Bühne: Die Klangwerkstatt im Bethanien

Seit 1990 stehen bei der Klangwerkstatt Berlin Profis und Nachwuchs gemeinsam auf der Bühne. Professionelle Ensembles und Komponisten arbeiten hier mit Kinder- und Jugendensembles zusammen. Gegründet wurde das Festival an der Musikschule Kreuzberg, heute ist es das älteste Festival für Neue Musik in Berlin. Neben Konzerten gibt es Performances und multimediale Formate, oft mit elektronischen und akustischen Instrumenten zusammen.

Die 36. Ausgabe heißt „Resonanz“. Sie fragt, wie das „Hören“ eine Verbindung unter Menschen, zwischen Kunst und Wissenschaft, Natur und Technik stiftet. Bis zum 15. November gibt es Konzerte im Bethanien und in der St.-Thomas-Kirche, viele davon Uraufführungen. Wer Ausdauer hat, hört Morton Feldmans vierstündiges „For Philip Guston“ anlässlich seines 100. Geburtstags. Zur Mittagszeit lädt an allen Werktagen das Ensemble JungeMusik Berlin zur Tafelmusik mit Imbiss ein.

Die Klangwerkstatt ist das älteste Festival für Neue Musik in Berlin, das es ohne Unterbrechung gibt. Die 36. Ausgabe heißt „Resonanz“ und läuft bis zum 15. November. © Klangwerkstatt Berlin

Klangwerkstatt Berlin – Festival für Neue Musik. Freitag, 6. November, bis Sonntag, 15. November. Eröffnung am Freitag um 20 Uhr. Kunstquartier Bethanien, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin, und St.-Thomas-Kirche Kreuzberg. Eintritt 7 Euro, Mittagsmusiken und Kinderkonzerte frei. Karten über rausgegangen.de, auch für die kostenlosen Konzerte.

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