Das Wochenende vom 13. bis 15. November lockt mit einer langen Nacht im Museum, Designer-Vintage, Konzerten des Bauhaus-Archivs und finnischem Glühwein.

Freitag, der 13., bringt, so heißt es jedenfalls, Unglück. Diese Woche sollten Sie trotzdem all Ihr Glück zusammenkratzen, denn am Kurfürstendamm können Sie ein Sofa gewinnen. Und falls es nicht klappt, gibt es an diesem Wochenende reichlich Ablenkung zum Trost – von Shopping-Glück bis Glühwein.



Ins Museum können Sie diesmal sogar mitten in der Nacht, bei Bedarf auch im Schlafanzug. Wer sich lieber modisch eindecken möchte, fährt nach Mitte zum Vintage-Designermarkt und der größten Helmut-Lang-Sammlung der Welt. In Prenzlauer Berg verkauft Zodiaque Studios Seidenwäsche aus früheren Kollektionen. Und an der Potsdamer Straße gibt es bei Andreas Murkudis nun Sonnenbrillen, mitten im November.



Wir haben unsere Veranstaltungstipps von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. November, für Sie zusammengefasst.

30 Jahre – 30 Stunden: Der Hamburger Bahnhof feiert seinen Geburtstag

Am 3. November 1996 öffnete der Hamburger Bahnhof als Berliner Museum für zeitgenössische Kunst. Zum 30. Geburtstag hat das Haus von Samstag, 14. November, 11 Uhr, bis Sonntag, 15. November, 18 Uhr, durchgehend geöffnet. Wer nachrechnet, merkt: Es sind sogar 31 Stunden.

Sophie Calle zeigt im Hamburger Bahnhof ihre erste Einzelausstellung in Berlin seit über 20 Jahren. Am Jubiläumswochenende ist der Eintritt frei. © Thomas Bruns / VG Bild-Kunst

Zu sehen ist auch die neue Ausstellung von Sophie Calle, ihre erste Einzelausstellung in Berlin seit über 20 Jahren. Für ihre Serie „Die Entfernung“ fotografierte sie 1996 öffentliche Orte in Berlin, an denen nach der Wiedervereinigung Symbole der DDR entfernt wurden.



Abends wird es gemütlich. Ab 21 Uhr laufen Schallplatten aus der Sammlung des Museums, zusammen mit dem Neuköllner Hi-Fi-Raum Pastiche. Nach Mitternacht folgen Filme von Ryuichi Sakamoto, Anne Imhof und Wim Wenders. Wer bis zum Morgen bleibt, kommt um 9 Uhr zur Pyjamaführung. Schlafanzug und Hausschuhe sind ausdrücklich erlaubt.

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30 Jahre – 30 Stunden. Samstag, 14. November, 11 Uhr, bis Sonntag, 15. November, 18 Uhr, durchgehend. Hamburger Bahnhof, Invalidenstraße 50–51, 10557 Berlin. Eintritt frei, Anmeldung für Führungen am Infotisch.

Helmut Lang & Co.: Drei Archive verkaufen Designer-Raritäten

Seine erste Helmut-Lang-Bikerjacke hat Michael Kardamakis für 14,99 Euro bei Ebay ersteigert. Heute hat sein Berliner Archiv Endyma rund 3000 Teile des Designers aus den Jahren 1995 bis 2005, die größte Helmut-Lang-Sammlung der Welt.



Am Wochenende verkauft Endyma mit zwei anderen Berliner Archiven seltene Designer-Vintage-Stücke. Dabei sind Velvetknife Archive, das sich auf Designermode der 90er- und 2000er-Jahre spezialisiert hat, und Dirtypradadream. Es ist die zweite Ausgabe des Pop-ups „Missing“.

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Missing 2.0. Freitag, 13. November, 15–20 Uhr; Samstag, 14. November, 12–20 Uhr; Sonntag, 15. November, 12–17 Uhr. Openspace Berlin, Linienstraße 111, 10115 Berlin. Eintritt frei.

Seide und Kaschmir: Zodiaque Studios räumt sein Archiv

Emily Renk fand nie Unterwäsche, die sie tragen wollte: Sie war entweder nachhaltig, aber nicht sexy, oder umgekehrt. Deshalb gründete die frühere Kunstkuratorin 2021 ihr eigenes Label. Zodiaque Studios macht Unterwäsche aus Seide, außerdem Loungewear und Bademode.



Beim Archive Sale gibt es Farben aus früheren Kollektionen, seltene Musterteile und Einzelstücke aus Seide und Kaschmir. Bezahlen kann man nur mit Karte.

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Zodiaque Studios Archive Sale. Samstag, 14. November, 11–19 Uhr; Sonntag, 15. November, 12–17 Uhr. Marienburger Straße 19, 10405 Berlin. Eintritt frei.

Sonnenbrillen im November: Mykita zieht bei Andreas Murkudis ein

Sonnenbrillen im November? Bei Andreas Murkudis braucht es keine Sonne, um sie zu tragen – oder in seinen Concept Store einziehen zu lassen.

Die Brillen kommen von Mykita. Murkudis und das Berliner Label kennen sich schon aus der Zeit, als Mykita noch in einer ehemaligen Kita saß. Daher hat die Marke auch ihren Namen. Heute fertigt sie ihre Brillen in einer eigenen Manufaktur in Kreuzberg. Bei Murkudis hat sie sich in all den Jahren immer wieder gezeigt, mit Präsentationen und gemeinsamen Projekten.



Jetzt stellt Mykita sein neues Ladenkonzept in Murkudis' Store 81 an der Potsdamer Straße vor. Entworfen hat die Installation das Berliner Architekturbüro Gonzalez Haase AAS. Zur Eröffnung am Samstag ist dort eine große Auswahl an Sonnenbrillen zu sehen.

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Mykita bei Andreas Murkudis. Eröffnung Samstag, 14. November, 14–18 Uhr. Store 81, Potsdamer Straße 81E, 10785 Berlin. Eintritt frei.

Kaffee und Golden Tickets: Die Sofamarke Nydo eröffnet am Ku'damm

Der Name klingt nach Mailand, die Marke kommt aber aus Frankfurt. Nydo verkauft Sofas mit italienisch inspiriertem Design, gefertigt in Europa. Die Modelle heißen Morandi, Accardi oder Severini, so wie italienische Maler.



Jetzt eröffnet Nydo am Kurfürstendamm seinen ersten eigenen Laden. Bis 16 Uhr gibt es kostenlosen italienischen Kaffee vom Barista, solange der Vorrat reicht. Wer am Freitag, dem 13., sein Glück herausfordern will, nimmt sich eine Geschenktüte. In fünf davon steckt ein Golden Ticket für ein Sofa nach Wahl, in einer ein Platinum Ticket für ein Wohnzimmer aus Sofa, Teppich und Lampe. Wer lieber selbst bezahlt, bekommt bis zu 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Kombinationen.

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Nydo-Store-Eröffnung „Café & Divano“. Freitag, 13. November, und Samstag, 14. November, 10–18 Uhr, Kaffee bis 16 Uhr. Kurfürstendamm 188–189, Eingang Schlüterstraße, 10707 Berlin. Eintritt frei.

Flammlachs und Glögi: Der finnische Weihnachtsbasar läutet die Vorweihnachtszeit ein

Bis zum ersten Advent sind es noch zwei Wochen, in der Passionskirche am Marheinekeplatz riecht es aber schon nach Weihnachten. Dort und im Innenhof nebenan veranstaltet das Finnland-Zentrum seinen traditionellen Weihnachtsbasar.



Es gibt Flammlachs, Glögi, also finnischen Glühwein, und selbstgebackene Kekse. An den Ständen werden finnische Handarbeiten, Designprodukte, selbstgemachte Weihnachtsdeko, Süßigkeiten und Lebensmittel verkauft. Um 14 und 16 Uhr kommt Joulupukki vorbei, der finnische Weihnachtsmann.

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Traditioneller Finnischer Weihnachtsbasar. Samstag, 14. November, und Sonntag, 15. November, 12–18 Uhr. Passionskirche und Hof des Finnland-Zentrums, Marheinekeplatz 1–2, 10961 Berlin. Eintritt frei.

Wie Farben klingen: Bauhaus Music in St. Elisabeth

Am Bauhaus sollten Klang, Farbe und Bewegung zusammengehören. 1919 holte Johannes Itten die Musikpädagogin Gertrud Grunow an die Schule. Sie brachte Studierenden und Meistern bei, alle Sinne gleichberechtigt und harmonisch zu nutzen. Um diese Idee geht es beim zweitägigen Festival des Bauhaus-Archivs.

Der Titel „Ich fühle Luft von anderem Planeten“ ist eine Zeile aus Schönbergs Zweitem Streichquartett. Das Stück spielt am Freitag das Deutsche Kammerorchester Berlin in einer Fassung für Streichorchester.



Am Samstag folgen drei kurze Konzerte: Klavierwerke unter anderem von Skrjabin und Debussy, Messiaens „Quatuor pour la fin du temps“ mit dem Geiger Guy Braunstein und zum Schluss Duke Ellington im Stil der Bauhaus-Kapelle, der Band der Bauhaus-Studenten.



Tagsüber kann man im Temporary Bauhaus-Archiv selbst ausprobieren, wie Farben klingen, zum Beispiel mit selbstgebauten Synthesizern. Nach dem letzten Konzert muss man nur der Invalidenstraße folgen, denn im Hamburger Bahnhof laufen dann noch Schallplatten.

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Bauhaus Music 2026. Freitag, 13. November, und Samstag, 14. November, verschiedene Uhrzeiten. St.-Elisabeth-Kirche, Invalidenstraße 3, 10115 Berlin. Workshops am Samstag ab 11 Uhr im Temporary Bauhaus-Archiv, Knesebeckstraße 1, 10623 Berlin. Eintritt 15 Euro, ermäßigt 8 Euro pro Konzert, Workshops kostenlos. Tickets und weitere Informationen unter bauhaus.de.

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