So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Während anderswo am Wochenende schon besinnlich die erste Kerze auf dem Adventskranz angezündet wird, ist in Berlin Ende November noch nicht an Ruhe zu denken. Neben Kunst und Kultur steht uns auch eines der größten Shopping-Wochenenden des Jahres bevor. Mit klassischen Black-Friday-Rabatten halten wir uns aber gar nicht erst auf – stattdessen locken kuratierte Archive Sales, Pop-ups und besondere Flohmärkte.



In Mitte und Kreuzberg wird in Ateliers und Showrooms Platz für Neues geschaffen – samt Einzelstücken aus den Archiven und warmem Glühwein. In Prenzlauer Berg trifft Berliner Pralinenhandwerk auf klassischen Chorgesang und gemütliche Nachbarschaftsmärkte, während im Wedding die privaten Kleiderschränke und Küchenregale der Berliner Kreativszene geplündert werden dürfen.



Wir haben unsere sieben Veranstaltungstipps für das Wochenende vom 27. bis 29. November für Sie zusammengestellt.

Ulay, Ulay & Abramović: Ein „Kunstdiebstahl“ kehrt in die Neue Nationalgalerie zurück

Vor genau 50 Jahren, im Dezember 1976, sorgte der Konzeptkünstler Ulay für Aufsehen: Er nahm Carl Spitzwegs berühmtes Gemälde „Der arme Poet“ von der Wand der Neuen Nationalgalerie und hängte es in die Kreuzberger Wohnung einer türkischen Gastarbeiterfamilie. Mit dieser Aktion hinterfragte er das Museum als Ort kultureller Autorität und lenkte den Blick auf gesellschaftliche Realitäten abseits des Kunstbetriebs.

Radikale Intimität und physisches Vertrauen: Mit ikonischen Werken wie „Rest Energy“ (1980) schrieben Ulay und Marina Abramović Kunstgeschichte. © Ulay/Marina Abramović/Courtesy of the Marina Abramović Archives

Ein halbes Jahrhundert später widmet die Neue Nationalgalerie ihm und seiner langjährigen künstlerischen wie persönlichen Partnerin Marina Abramović eine große Ausstellung. Gezeigt werden frühe Soloarbeiten Ulays sowie Meilensteine ihrer gemeinsamen Performancekunst von 1976 bis 1988.



Ulay, Ulay & Abramović. Samstag, 28. November 2026 bis 2. Mai 2027; Freitag bis Mittwoch jeweils 10–18 Uhr, Donnerstag 10–20 Uhr. Neue Nationalgalerie, Potsdamer Straße 50, 10785 Berlin. Eintritt 16 Euro, ermäßigt 8 Euro. Tickets und mehr Informationen unter smb.museum

Sawade Adventskonzert: Chorgesang und Pralinen am Kollwitzplatz

Stimmungsvoller lässt sich die Adventszeit kaum einläuten: Die Berliner Traditions-Pralinenmanufaktur Sawade lädt am Samstagmittag gemeinsam mit Sängerinnen und Sängern des renommierten Rias-Kammerchors zu einem intimen Adventskonzert in ihre Filiale in Prenzlauer Berg ein.

Advents-Tradition in Prenzlauer Berg: Wie schon im Vorjahr sorgt der Rias-Kammerchor am Samstagmittag bei Sawade für festliche Töne zwischen Trüffeln und Nougat. © Sawade

Besucher dürfen sich auf festliche Chormusik und handgemachte Pralinen freuen – eine kleine, genussvolle Auszeit mitten im samstäglichen Trubel rund um den Kollwitzplatz.



Sawade Adventskonzert. Samstag, 28. November, 13 Uhr. Kollwitzstraße 81, 10435 Berlin. Eintritt frei. Mehr Informationen unter sawade.berlin

Haderlump Sample Sale: Glühwein im Kreuzberger Atelier

Der Name des Labels leitet sich von alten Lumpensammlern ab – und ganz in dieser Tradition arbeitet Haderlump überwiegend mit Secondhand- und Deadstock-Materialien, um sie durch Handwerkskunst und architektonische Silhouetten zu neuer Kleidung zu verarbeiten.



Für einen einzigen Tag räumt das Team sein Atelier in der Besselstraße komplett leer und bringt den Archiv-Fundus unter die Leute. Auf den Kleiderstangen hängen unveröffentlichte Samples, Showpieces und Ready-to-wear-Teile direkt aus dem Entstehungsraum – mit Rabatten von bis zu 70 Prozent.

Zustimmung wird geprüft...

Dazu serviert Volante kostenlosen Glühwein, und mit der Anmeldung landet man automatisch im Losentscheid für einen 200-Euro-Gutschein.



Haderlump Sample Sale. Samstag, 28. November, 12–19 Uhr. Besselstraße 14, 10969 Berlin. Eintritt frei mit Registrierung, Anmeldung über luma.com

Fresh & Juicy Archive x Sssuperfan: Handverlesenes Designer-Vintage

Wer statt generischer Rabatt-Aktionen nach echten Archiv-Funden der späten Neunziger- und frühen Nullerjahre sucht, wird bei diesem gemeinsamen Pop-up fündig.

Hinter Sssuperfan steckt die Berliner Kuratorin Theresa Groß, die handverlesene Designer-Vintage-Stücke und charakterstarke Einzelteile aus vergangenen Jahrzehnten zusammenträgt. Für das Wochenende tut sie sich mit Fresh & Juicy Archive zusammen, hinter dem die Berliner Designerin und Stylistin Sabina Schimanowski steht.

Zustimmung wird geprüft...

Gemeinsam bringen die beiden ihre kuratierten Sammlungen aus ikonischen Designer-Labels, seltenen Archiv-Teilen und ausgewählten Accessoires zusammen auf die Kleiderstangen – eine gute Gelegenheit, abseits der üblichen Secondhand-Läden gezielt nach besonderen Einzelstücken zu stöbern.



Big Fat Closet Sale. Sonntag, 29. November, und Montag, 30. November, jeweils 13–19 Uhr. Hobrechtstraße 35, 12047 Berlin. Eintritt frei

Malaikaraiss Sample & Archive Sale: Feminine Klassiker und Brautkleider

Hinter Malaikaraiss steht die Berliner Designerin Malaika Raiss, die seit 2010 eine tragbare, unaufgeregte Garderobe mit femininen Details entwirft – von feinem Strick und fließenden Blusen bis hin zu modernen Brautkleidern und filigranem Schmuck.



Ihre Kollektionen sind bewusst nicht als schnelllebige Saisonware angelegt, sondern greifen über die Jahre ineinander und werden in kleinen europäischen Manufakturen aus Naturfasern und recycelten Stoffen gefertigt.

Zustimmung wird geprüft...

Für einen einzigen Tag öffnet das Label seinen Showroom in der Auguststraße zum großen Sample & Archive Sale. Mit Rabatten von bis zu 90 Prozent gehen dort Einzelstücke, Prototypen aus der Entwicklung und Teile aus vergangenen Kollektionen in den Verkauf, ergänzt durch eine Auswahl an Brautkleidern sowie Schmuckstücke, die sich direkt vor Ort individuell anpassen lassen.



Malaikaraiss Sample & Archive Sale. Samstag, 28. November, 11–19 Uhr. Auguststraße 50b, 10119 Berlin. Eintritt frei

Advent Garten in der Lotta Tagesbar: Nachbarschaftsmarkt zum 1. Advent

Die Lotta Tagesbar versteht sich als ruhige, grüne Oase abseits des städtischen Trubels – normalerweise wird hier im Schatten üppiger Pflanzen gefrühstückt, zu Mittag gegessen oder abends auf einen Aperitif zusammengesessen.



Am Sonntag zum 1. Advent öffnet der Garten seine Türen für ein großes Nachbarschaftsfest und wird zum vorweihnachtlichen Marktplatz für ausgewählte Berliner Manufakturen, Gastronomen und Kreative.



Mit dabei sind unter anderem Küche von Goldies, Sauerteig-Spezialitäten von Wilmina Brot, das Traditions-Parfümhaus Harry Lehmann sowie Labels und Studios wie Rayas Collective, Antonina Studio und ooo Studio.

Zustimmung wird geprüft...

Statt klassischem Weihnachtsmarkt-Trubel erwartet Besucher hier ein entspannter Nachmittag zum Durchprobieren, Stöbern und Plaudern mit den Menschen hinter den Projekten – samt guter Gelegenheit, schon die ersten individuellen Geschenke mitzunehmen.

Advent Garten. Sonntag, 29. November, 11–18 Uhr. Lotta Tagesbar, Pestalozzistraße 55a, 10627 Berlin. Eintritt frei

Chelsea Turowsky Studio Flea Market: Küchenkunst, Design-Objekte und Archiv-Mode

Die aus New York stammende und in Berlin lebende Künstlerin und Köchin Chelsea Turowsky arbeitet an der Schnittstelle von Essen, Poesie und Design. Seit 2015 konzipiert sie für Modehäuser, Galerien und Kulturinstitutionen ungewöhnliche kulinarische Erlebnisse.



Am Sonntag öffnet sie die Türen ihres eigenen Studios im Wedding für einen ganz besonderen Flohmarkt. Während Turowsky selbst Haushalts- und Küchenobjekte aus ihrer persönlichen Sammlung anbietet, bringen Freunde und Bekannte aus der Berliner Mode- und Kreativszene ihre privaten Kleiderschränke mit.

Zustimmung wird geprüft...

Darunter das Berliner Model und Content Creator Sadiq Desh, die Mode-Kommunikatorin Evelyn Song von der Berliner Kreativ- und PR-Agentur Reference Studios sowie der Kreativdirektor und Texter Manuel Iljitsch. Eine ideale Gelegenheit, um kuratierte Designermode sowie besondere Einzelstücke für die Wohnung zu entdecken.



Chelsea Turowsky Studio Flea Market. Sonntag, 29. November, 12–17 Uhr. Koloniestraße 29, 13359 Berlin. Eintritt frei

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema