Berliner ab 60: Neuer Gesundheitscheck soll vor Pflege bewahren – was er bringt

Es fängt scheinbar harmlos an: Ein Stolpern auf der Treppe, das man auf das schlechte Licht schiebt. Der Fernseher, der immer lauter läuft. Namen, die einem nicht mehr einfallen, Dinge, die man vergisst. Es können erste Anzeichen sein, dass ein Mensch in absehbarer Zeit nicht mehr allein zurechtkommt.



An diesem Punkt will die Bundesregierung ansetzen. Sie plant eine neue Vorsorgeuntersuchung, den „Check-up 60+“. Gesetzlich Versicherte sollen ab dem 60. Lebensjahr Anspruch darauf haben. Das Bundesgesundheitsministerium verspricht sich davon, gesundheitliche Risiken früh zu erkennen und gegensteuern zu können, damit ältere Menschen länger selbstständig bleiben. In Berlin beträfe das etwa eine Million Menschen, die 60 Jahre oder älter sind.



Das Bundeskabinett hat Ende September den Entwurf des sogenannten Pflegeneuordnungsgesetzes beschlossen. Er sieht den Check-up vor. Nun beraten Bundesrat und Bundestag, Änderungen sind möglich.

Was der Check bringen kann

Selbst wenn das Gesetz kommt, steht noch nicht fest, was genau untersucht wird und wie oft. Das legt danach der Gemeinsame Bundesausschuss fest. In diesem Gremium entscheiden Ärzte, Kliniken und Krankenkassen gemeinsam darüber, welche Leistungen die Kassen bezahlen. Erfahrungsgemäß dauert das eine Weile.



Pflegebedürftigkeit beginnt selten mit einer einzigen schweren Krankheit. Meist kommen mehrere kleinere Probleme zusammen: Kraft und Gleichgewicht lassen nach, Augen und Ohren werden schlechter, Medikamente müssen neu dosiert werden. Vieles davon lässt sich regeln, etwa mit gezieltem Training, einem Hörgerät oder einem prüfenden Blick auf den Medikamentenplan. Ein Check, der gezielt nach solchen Warnzeichen sucht, könnte deshalb helfen.

Wo die Probleme liegen

Ob der Check hält, was er verspricht, ist allerdings offen. Studien zu allgemeinen Gesundheitschecks fallen ernüchternd aus. Eine große Übersichtsarbeit des Forschungsnetzwerks Cochrane kam 2019 zu dem Ergebnis, dass solche Check-ups die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle nicht verringern. Sie führen demnach vor allem zu mehr Diagnosen. Untersuchungen speziell für ältere Menschen hatten die Forscher allerdings ausgeklammert. Ob eine gezielte Suche nach den typischen Risiken im Alter einen Mehrwert hat, ist damit weder widerlegt noch belegt.



Aus dem Gesundheitswesen selbst kamen Einwände, als die Pläne im Sommer bekannt wurden. So bemängelten die unparteiischen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses, es sei unklar, wann überhaupt ein Risiko für Pflegebedürftigkeit vorliege. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung sah skeptisch, dass der Check mit Hinweisen der Krankenkassen verknüpft werden soll, die dafür die Abrechnungsdaten ihrer Versicherten auswerten. Trotz der Kritik hält das Kabinett daran fest.



Hinzu kommt eine praktische Frage: Was nützt ein entdecktes Risiko, wenn danach monatelang kein Termin bei der Physiotherapie oder in der Reha frei ist?

Was schon heute geht

Wer etwas für sich tun will, muss nicht warten. Gesetzlich Versicherte haben ab 35 alle drei Jahre Anspruch auf einen kostenlosen Gesundheits-Check-up in der Hausarztpraxis. Laut Gemeinsamem Bundesausschuss gehören dazu ein Gespräch über Vorerkrankungen und Lebensgewohnheiten, eine körperliche Untersuchung, die Messung des Blutdrucks, Blut- und Urinwerte sowie ein Blick in den Impfpass.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt ab 60 jedes Jahr eine Grippeschutzimpfung. Dazu kommen einmalig eine Impfung gegen Pneumokokken, die Lungenentzündungen auslösen können, und zwei Impfungen gegen Gürtelrose. Ab 75 wird zusätzlich die Impfung gegen das Atemwegsvirus RSV empfohlen. Die Kosten tragen die Krankenkassen.

Wer dauerhaft mindestens drei verordnete Medikamente einnimmt, hat laut Gesetz Anspruch auf einen Medikationsplan. Bei mindestens fünf Dauermedikamenten können Versicherte zudem einmal im Jahr in der Apotheke ihre gesamte Medikation prüfen lassen, auch auf Wechselwirkungen. Die Krankenkasse bezahlt diese Beratung, wie die Apothekerkammer Berlin erläutert. Nicht jede Apotheke bietet sie an. Kurse für Kraft und Gleichgewicht, die Stürzen vorbeugen sollen, bezuschussen die Krankenkassen häufig, wenn sie zertifiziert sind.

Die 36 Berliner Pflegestützpunkte beraten auch Menschen, die sich vorab über Unterstützung im Alter informieren wollen. Erreichbar sind sie über das berlinweite Servicetelefon 0800 59 500 59, montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema