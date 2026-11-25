Die Linke-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat die Abgeordnete Vanessa Emde ausgeschlossen. Die nötige Zweidrittelmehrheit wurde erreicht, in geheimer Abstimmung stimmten 33 der 44 Fraktionsmitglieder dem Antrag des Fraktionsvorstands zu. Die 45-Jährige hatte an der Sitzung am Nachmittag selbst teilgenommen.



Der Fraktionsvorstand hatte den Antrag damit begründet, Emde zeige keine Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren. „Angesichts dieser Weigerung, dem Vertrauensverlust und dem Schaden, den die Fraktion genommen hat, bleibt nun (…) nur die Möglichkeit, ihren Ausschluss aus der Fraktion zu beantragen“, hieß es in der Begründung. Die vorherige Aufforderung des Linke-Landesvorstands, ihr Mandat freiwillig zurückzugeben, hatte Emde zurückgewiesen.



Emde bleibt weiter im Landesparlament und ebenso Parteimitglied. Auf ihr bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September gewonnenes Mandat zu verzichten, hat sie ausdrücklich abgelehnt. Offen ist, ob sie rechtlich gegen den Fraktionsausschluss vorgehen und sich an den Landesverfassungsgerichtshof wenden wird.



Auch künftig bekommt sie als Abgeordnete 8161 Euro pro Monat. Emde hat etwa die Möglichkeit, parlamentarische Anfragen an den Senat zu stellen und zumindest in begrenztem Umfang bei Plenarsitzungen zu sprechen.

Emde spricht von „Zäsur“ und medialer Hetzkampagne

Emde kritisierte ihren Ausschluss scharf. „Die Entscheidung ist eine Zäsur für die Linke und hat gezeigt, dass die mediale Hetzkampagne ihre Wirkung entfaltet hat und dass meine Fraktion, meine ehemalige Fraktion, offensichtlich unter dem Druck von SPD und Grünen eingebrochen ist“, sagte sie in Berlin. Sie habe in den vergangenen Tagen aber auch viel Solidarität erfahren.



„Und ich möchte den vielen Genossinnen, die vielleicht gerade mit sich ringen und überlegen, ob sie aus der Partei austreten wollen, sagen: Bitte bleibt. Ihr seid nicht allein, wir sind nicht allein, und wir werden uns organisieren.“ Emde bekräftigte, ihr Mandat als fraktionslose Abgeordnete behalten zu wollen.

Zustimmung wird geprüft...

Streit um Israel-Erklärung und Demonstration

Emde steht seit Wochen wegen Äußerungen zum Nahostkonflikt in der Kritik. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen. Der Fraktionsvorstand hielt ihr vor allem ihr Verhalten seit der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September vor: Wie alle übrigen Linke-Abgeordneten hatte Emde eine Erklärung zum Thema Antisemitismus unterschrieben, sich aber kurz darauf öffentlich davon distanziert. Im Oktober nahm sie am Rand eines Linke-Landesparteitags an einer Demonstration gegen den Kurs ihrer eigenen Parteiführung teil.



Fraktionslose Abgeordnete sind keine Seltenheit. In der vergangenen Wahlperiode gab es im Berliner Landesparlament gleich zwei: Antonin Brousek trat aus der AfD aus und gehörte danach nicht mehr zur Fraktion. Alexander King verließ die Linke und wurde Mitglied im BSW, ohne zu einer Fraktion zu gehören. In der Wahlperiode davor gab es sogar vier Fraktionslose.

Wolter nach Emde-Ausschluss: „Öffentlicher Druck ersetzt keine Mehrheit“

In einem Pressestatement nach der Abstimmung gab der Fraktionsvorsitzende Tobias Schulze das Ergebnis bekannt. 33 Abgeordnete stimmten für den Ausschluss, sechs dagegen, vier enthielten sich. Viele in der Fraktion hätten den Schritt schwierig, aber nachvollziehbar gefunden, sagte Schulze. Die Fraktion habe nach Alternativen gesucht.



Emde habe die gemeinsame Erklärung zu Antisemitismus zunächst unterschrieben und sie aus Sicht des Fraktionsvorstands später in einem Video zurückgezogen, sagte Schulze. Sie habe mehrfach deutlich gemacht, dass sie die Beschlusslage zum Existenzrecht Israels nicht mittragen wolle.



Die Landesvorsitzende Kerstin Wolter sagte, die Kritik an Emdes Verhalten sei in der Fraktion einhellig gewesen. Wer den Kurs der Linken ändern wolle, könne dafür werben. „Öffentlicher Druck ersetzt keine Mehrheit“, sagte Wolter. Wer für die Linke kandidiere, übernehme Verantwortung. Das gelte auch für die Fraktionsvorsitzenden.

Bruns wirft Medien eine rassistische Kampagne vor

Am Rande des Termins zum Fraktionsausschluss von Vanessa Emde sagte Parteikollegin und Palästinaaktivistin Hannah Bruns vor Journalisten, Medien führten eine „rassistische Kampagne“ gegen Emde und andere Linke – angeführt von Axel Springer. Der Verlag rücke den Linken-Politiker Ferat Koçak in die Nähe von Clankriminalität und blende zugleich entsprechende problematische Kontakte der CDU aus.



Ob Emde gegen den Ausschluss aus der Fraktion juristisch vorgehen werde, wisse sie nicht. Bruns sprach sich für eine Ein-Staaten-Lösung mit gleichen Rechten für Palästinenser und Israelis aus. Ob dieser Staat Israel oder Palästina heiße, müssten die Menschen vor Ort entscheiden. Parteichefin Ines Schwerdtner bestärke sie in ihrer Position, so Bruns.



Für Dienstagabend um 19 Uhr ist in Neukölln eine Solidaritätsbekundung für Emde angekündigt.

SPD und Grüne hatten Ausschluss zur Koalitionsbedingung gemacht

SPD-Landeschef Steffen Krach hatte den Ausschluss Emdes aus der Fraktion als Bedingung für das Zustandekommen einer rot-grün-roten Koalition genannt. Auf die Frage, was passiere, wenn Emde in der Linke-Fraktion bleibe, sagte Krach Ende Oktober in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz: „Dann werden wir keine Koalition haben.“ Auch die Grünen hatten Emdes Ausschluss zuletzt zur Bedingung für eine rot-grün-rote Koalition in Berlin gemacht.



Die Linke verhandelt seit Anfang November mit Grünen und SPD über eine Koalition und will mit Elif Eralp erstmals eine Regierende Bürgermeisterin in Berlin stellen. Der Koalitionsvertrag soll Anfang 2027 vorliegen, anschließend sind Mitgliederbefragungen geplant.



Bei einer Zustimmung könnte die neue Regierung in der zweiten Januarhälfte im Amt sein. Eralp wäre die zweite Linke an der Spitze einer Landesregierung nach Bodo Ramelow in Thüringen (2014–2024).

Emde-Ausschluss stößt auf Zustimmung und Kritik

Die Neuköllner Linke kritisierte die Entscheidung. „Wir haben uns bis zum Schluss dafür eingesetzt, dass es nicht dazu kommt. Wir halten das für einen Fehler“, sagte die Bezirksvorsitzende Jorinde Schulz. Als gewählte Abgeordnete der Linken gehöre Emde in die Fraktion.

Neuköllner Linken-Bezirksvorsitzende Jorinde Schulz bewertet die Situation in ihrer Partei nach Emdes Ausschluss als «schwierig»: Die «Kritik an der israelischen Regierung» würde von vielen Menschen in Berlin unterstützt, so Schulz. Dass Emde gegen Beschlüsse der Partei agiert habe, sehe Schulz anders. Der Einsatz gegen die «Kriminalität der Palästinasolidarität» sei Teil des Linken Wahlprogramms. — Jana Hermann (@janaviktoriana) November 24, 2026

Die Berliner SPD-Landesvorsitzenden Steffen Krach und Bettina König begrüßten hingegen den Ausschluss. Emde habe die Koalitionsgespräche erheblich belastet. „Und diese Klarheit, dass wir Antisemitismus gemeinsam bekämpfen und jüdisches Leben schützen, werden wir auch im Koalitionsvertrag festschreiben“, teilten sie mit. Nun gelte es, sich wieder auf die inhaltlichen Themen der Koalitionsverhandlungen zu konzentrieren.



Auch der Berliner Grünen-Fraktionschef Werner Graf begrüßte Emdes Ausschluss. „Es ist sehr gut, dass die Linke sich so entschieden hat“, sagte er am Dienstag. Die Entscheidung zeige, dass es in einer rot-grün-roten Regierung keinen Platz für israelbezogenen Antisemitismus geben werde. Nun gehe es darum, einen guten Koalitionsvertrag auszuhandeln. Als Grundlage für den gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus verwies Graf auf die Berliner Vereinbarung.



Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, bezeichnete den Fraktionsausschluss als einen ersten Schritt. Emde sei „beileibe kein Einzelfall“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Sowohl während der Koalitionsverhandlungen als auch danach müssten weitere Schritte folgen. Andernfalls bleibe eine rot-grün-rote Koalition den Beweis schuldig, dass sie jüdisches Leben schützen und Antisemitismus wirksam bekämpfen wolle und könne.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema