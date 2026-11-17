Susanne Dagen organisiert in Halle die Buchmesse „Seitenwechsel“. Nun steht sie auf einer Liste der Berliner AfD für die Bundesversammlung.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen soll für die Berliner AfD an der Wahl des Bundespräsidenten teilnehmen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Berliner AfD will die Dresdner Buchhändlerin und Verlegerin Susanne Dagen zur nächsten Bundesversammlung entsenden. Die 54-Jährige auf einer Liste von fünf Kandidaten, die für die Berliner AfD-Fraktion am 30. Januar 2027 den nächsten Bundespräsidenten wählen sollen, wie die Fraktion mitteilte.

Dagen organisiert die Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle (Saale), die erst Anfang November zum zweiten Mal stattfand. Die Buchhändlerin gehört den Freien Wählern an, sitzt im Dresdner Stadtrat allerdings in der AfD-Fraktion und ist dort kulturpolitische Sprecherin.

Wen die Berliner AfD noch aufstellt

Neben Dagen stehen der frühere Bundespräsidentschaftskandidat Max Otte, die ehemalige Bundestagsabgeordnete Angelika Barbe sowie die Berliner AfD-Abgeordneten Rolf Wiedenhaupt und Kristin Brinker auf der Liste. Als Ersatzleute sind Anne Dummer, Daniel Krüger und Tommy Tabor vorgesehen.

Otte war bereits bei der Bundespräsidentenwahl 2022 für die AfD angetreten. Damals gehörte er noch der CDU an, aus der er anschließend ausgeschlossen wurde.

Die Bundesversammlung setzt sich aus den 630 Bundestagsabgeordneten und 630 Vertretern der Landesparlamente zusammen. Am 30. Januar 2027 entscheidet die Bundesversammlung über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nachfolgerin soll, nach Willen der Bundesregierung, die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) werden.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema