Bikerjacke vor Gericht, Anzug im Chauffeurwagen, Wollmantel bei den Linken: Was die Outfits der Berliner Szenegrößen verraten.

So unterschiedlich die Looks der Berliner Clan-Anführer auch sind, eins haben sie gemein: Nichts wird dem Zufall überlassen.

Neukölln, Wahlabend im September 2026. Auf der Party der Linken taucht ein Mann auf, der nach Angaben der Partei nicht eingeladen war. Er trägt ein blaugraues Sakko und darunter ein schwarzes T-Shirt. In die Kameras hebt er den Daumen und zeigt das Victory-Zeichen.



Der Mann heißt Issa Remmo. Sein Auftritt zeigt, worum es ging: Wer mächtig aussehen will, zieht sich nicht zufällig an. Eine Stil-Analyse der bekanntesten Clan-Gesichter Berlins.

Mister Y2K: Arafat Abou-Chaker

Arafat Abou-Chaker wurde 2008 bekannt, als er das Management des Rappers Bushido übernahm. Wenig verwunderlich also, dass sein Stil aus dem Hip-Hop kommt. Am 20. März 2020 stand er vor dem Berliner Landgericht. In zweiter Instanz ging es um Bedrohung und Körperverletzung, im Juni wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt. Modisch gab er sich hingegen astrein, zumindest für alle, die etwas mit 2000er-Jahre-Mode anfangen können.

In Y2K zur Berufungsverhandlung: Arafat Abou-Chaker am 20. März 2020 im Berliner Landgericht © Olaf Wagner

Die weit geschnittene, cremeweiße Bikerjacke mit derben Reißverschlüssen, die tief sitzende Cargohose mit Camouflage-Muster und das Shirt mit Gucci-Logo schreien förmlich nach der Ära von Baggy-Look und MTV-Musikvideos. Auf Instagram würde die Generation Z diesen Look heute wohl einstimmig als „tuff“ zertifizieren. Dieser Auftritt steht stellvertretend für Abou-Chakers Stil: Er setzt auf sichtbare Logos und Markenkleidung, also aufs Flexen, wie man in der Hip-Hop-Kultur sagt.

Wie aus dem Mafiafilm: Mahmoud Al-Zein

Spätestens seit 2003 ist Mahmoud Al-Zein als „Pate von Berlin“ bekannt. Damals lief bei Spiegel TV ein Beitrag mit genau diesem Titel, und Al-Zeins Auftritte passten perfekt dazu. Er setzte auf den klassischen Look der alten Schule, mit dem man eben nichts falsch machen kann.

Klassisch im Anzug: Clan-Chef Mahmoud Al-Zein im Jahr 2008 mit seinem Rechtsbeistand vor einem Berliner Gericht © DB Pool/dpa

Dokumentationen zeigen, wie er sich in bester Hollywood-Manier im schwarzen Anzug und mit dunkler Sonnenbrille durch die Hauptstadt chauffieren lässt. Die Bilder erinnern sofort an Mafia-Klassiker von Coppola oder Scorsese und senden eine unmissverständliche Botschaft: Wer so auftritt, macht sich die Hände nicht selbst schmutzig. Seine perfekt abgestimmte Rüstung, etwa der dreiteilige Anzug auf dem Cover seiner 2020 erschienenen Autobiografie, signalisiert geschäftsmäßigen Ernst und absolute Kontrolle.

Der Understatement-Unternehmer: Issa Remmo

Issa Remmo gibt sich als Selfmade-Geschäftsmann und kleidet sich auch so. Zu seinem viel beachteten Auftritt am Wahlabend trug er ein blaugraues Sakko über einem schwarzen T-Shirt und darüber einen schmalen, perfekt sitzenden schwarzen Wollmantel. Modisch ist er damit auf der Höhe der Zeit. Er liefert eine Kiez-Interpretation dessen, was in der Modewelt als „Quiet Luxury“ gefeiert wird: teure Kleidung aus edlen Materialien, die ohne protzige Designer-Logos oder schreiende Farben auskommt.

Sakko, T-Shirt, schmaler Wollmantel: Issa Remmo am Wahlabend im September 2026 in Neukölln © Eric Richard

Auf der Straße würde er im Strom der hippen Gründer und Geschäftsleute kaum auffallen. Das Einzige, was an diesem Auftritt nicht nach leisem Luxus aussieht, ist Remmos wilde Strubbelfrisur. Der ungezähmte Haarschopf erinnert eher an einen aufmüpfigen Schuljungen.

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