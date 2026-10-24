Berliner Feinkost: Butter Lindner ist zurück

Die Einheimischen fremdelten immer mit dem reduzierten Namen Lindner, nun heißt die Berliner Feinkostlegende bald wieder „Butter Lindner“.

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Wie das Stadtmagazin tip Berlin berichtet, kehrt die berühmte Berliner Feinkostkette zu ihrem historischen Namen zurück und verabschiedet sich damit vom verkürzten Markenauftritt „Lindner“.

Das Unternehmen wurde 1950 in Berlin-Schmargendorf gegründet und gilt heute wohl als bekannteste Delikatessen-Destination der Stadt, ähnlich dem Food-Court „Die Sechste“ des KaDeWe oder dem wieder ins Leben gerufenen Geschäft Rogacki.

Nie durchgesetzte Änderung

Mit zahlreichen Filialen in Berlin und weiteren deutschen Städten hat sich Lindner weit über die Grenzen der Hauptstadt hinaus etabliert. Dennoch blieb der ursprüngliche Name „Butter Lindner“ für viele Kundinnen und Kunden stets präsent.

Bereits in den 90er-Jahren hatte das familiengeführte Unternehmen seinen Markenauftritt modernisiert und den Zusatz „Butter“ aus dem offiziellen Namen gestrichen. Im Alltag setzte sich diese Änderung jedoch nie vollständig durch. Nach Angaben des Unternehmens verwendeten selbst viele neu nach Berlin gezogene Menschen weiterhin die traditionelle Bezeichnung.

Nun reagiert die Geschäftsführung auf diese langjährige Gewohnheit der Kundschaft. Die Rückkehr zum alten Namen sei keine nostalgische Rückbesinnung, sondern eine Anerkennung der engen Verbindung zwischen Marke und Kundinnen und Kunden, heißt es.

Die Umstellung soll schrittweise erfolgen. Nach und nach werden Logo, Filialen und Produkte wieder den Namen „Butter Lindner“ tragen. Bis die Änderungen an allen Standorten umgesetzt sind, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen.

Für viele Berliner dürfte die Entscheidung kaum eine Umgewöhnung bedeuten. Schließlich war der Traditionsname im Sprachgebrauch ohnehin nie verschwunden. Man geht eben zu Butter Lindner.⠀

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