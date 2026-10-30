Berliner Garten-Influencer schimpft über Stauden-Knast am Savignyplatz: „Komplett verstörend“

„Guantanamo für Stauden“: Gartenexperte Horst Mager ist entsetzt über die eingezäunten Beete am Berliner Savignyplatz. Auf Instagram rechnet er mit der bizarren Begrünung ab.

Der Savignyplatz in Charlottenburg: Die Zäune in der Grünanlage sorgen immer wieder für Gesprächsstoff.

Horst Mager ist einer der bekanntesten Garten-Influencer des Landes. Seinem Account „Horst sein Schrebergarten“ folgen bei Instagram fast 100.000 Menschen. Im Gegensatz zu vielen anderen Influencerkollegen weiß der Berliner auch tatsächlich, wovon er spricht.



Der Landschaftsgärtner, studierte Biologe und Buchautor ist durch seine Beiträge in der RBB-„Gartenzeit“ und durch sein 2024 im Insel Verlag erschienenes Buch „Einfach gärtnern!“ bekannt.

Sein Charlottenburger Schrebergarten bildet die Kulisse für seinen Account, auf dem Mager immer wieder Tipps passend zur Gartensaison gibt. Manchmal aber macht ihm auch das Grün drumherum zu schaffen, wie jetzt in einem aktuellen Video auf seinem Kanal.

Ja, ist denn heut' schon Halloween?

„Ich bin gerade am Savignyplatz“, beginnt der 62-Jährige seine Aufnahme aus dem herbstlichen Charlottenburg. Schon die ganzen letzten Tage sei ihm dort etwas aufgefallen. Eigentlich gebe es am Savignyplatz ja ganz schöne Staudenbeete, aber einen Teil der Begrünung finde er dann doch „komplett verstörend“.

Zustimmung wird geprüft...

Mager schwenkt auf ein Schild „Geschützte Grünanlage“, dann auf ein paar eingezäunte Staudenbeete. „Ist das nicht irre eigentlich“, fragt er seine Follower, „dass man so einen Hochsicherheitstrakt für Stauden braucht, um die zu schützen?“

Tatsächlich sind die inzwischen schon recht verwelkten Pflanzen ziemlich hoch eingefasst von einem grauen, engmaschigen Zaun, der sich über einen beträchtlichen Teil des Platzes zieht – ein trauriges Bild aus dem ohnehin schon nebeltrüben Berlin.

Der Savignyplatz: Eigentlich ein Schmuckstück

Immerhin gilt der Savignyplatz, 1887 nach dem Juristen Friedrich Carl von Savigny benannt und heute als Gartendenkmal geschützt, eigentlich als historisches und städtebauliches Schmuckstück, als lebendiges Kiezzentrum mit guten Geschäften ringsherum.

Doch dieser Teil der Anlage treibt nicht nur Berlins bekanntestem Schrebergärtner Tränen in die Augen: „Irgendwie sieht das doch aus wie Guantanamo für Stauden“, sagt Horst Mager. Natürlich sei der Hintergrund, dass niemand in die Beete laufen solle, aber es sei doch „schon gruselig, dass unsere Gesellschaft so was braucht. Erschreckt mich richtig“, so Mager im Beitrag.

Die Follower geben ihm recht: „Absolut verstörend“ sei dieses Bild der verrammelten Pflanzen, heißt es in den Kommentaren. Und „so schade“, dass das gemacht werden müsse. Andere gehen gleich aufs große Ganze und schreiben: „Ganz Berlin ist verstörend.“

Eine Userin merkt an, dass es am Olivaer Platz besser funktioniere: „Da sind überall Sitzmöglichkeiten dazwischen und die Stauden sind durch Stahlbleche abgetrennt. Ich denke, es ist eine Frage der Gestaltung. Wenn man den Menschen mit einbezieht, wird er das Grün schätzen. Wenn man ihn aussperrt, wohl eher nicht.“

Manche Follower finden die Umzäunung derart gruselig, dass sie eher dafür plädieren, das Risiko einzugehen und hin und wieder etwas nachzupflanzen. Dem entgegnet Horst Mager: „Jahrelang wurde es immer runtergetrampelt, aber diese Lösung ist natürlich auch nicht richtig gut.“

Absperrzäune sorgen immer wieder für Gesprächsstoff

Auch im Interview mit der Berliner Zeitung hatte der Diplombiologe schon kritische Anmerkungen zum öffentlichen Stadtgrün gemacht. In Berlin werde Naturnähe gern mit völliger Verwahrlosung verwechselt, merkte Mager damals an.

Die Berliner Straßenbäume würden nicht nur wegen des Klimawandels sterben, sondern auch, weil sie nicht oder schlecht gepflegt würden. „Weil es Sachkunde braucht, aber niemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Fast alle Straßenbäume in dieser Stadt sind verschnitten, verkrüppelt, wurden nicht richtig oder zu spät aufgeastet, viel zu dicht gepflanzt. Grünstreifen verwahrlosen einfach vor sich hin. Einfach nichts zu machen, ist noch lange kein Naturschutz.“

Horst Mager in seinem Charlottenburger Schrebergarten © Ostkreuz/Berliner Zeitung

Am Savignyplatz sorgen die Absperrzäune um die Staudenbeete und Rasenflächen immer wieder für Gesprächsstoff. Installiert wurden sie im Mai 2022 „wegen der sehr starken Übernutzung, Vermüllung und Zerstörung der Grünanlage“, wie es in der damaligen Pressemitteilung des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf heißt.

Die Stauden- und Rasenflächen würden für die kommenden Wochen mit Absperrgittern versehen und bis zur Regeneration der Flächen geschützt. Weiter heißt es in der Mitteilung: „Die zum Schutz der Stauden errichteten kleinen Umzäunungen wurden bereits niedergetreten und die erst am 28. März frisch gepflanzten Stauden waren am Nachmittag bereits zerstört bzw. die bereits ausgetriebenen Stauden sind zertreten worden, zerborstene Glasflaschen blieben als Unfallgefahr liegen, die Grünanlage war vermüllt.“

Seither greift der Bezirk immer wieder zu den Umzäunungsmaßnahmen. In Medienberichten war daraufhin unter anderem von einer „Befestigungsanlage“ in Berlins City West zu lesen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema