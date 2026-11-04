Berliner Gitarrist Frank Diez (75) ist tot: Von Jimi Hendrix bis Peter Maffay

Der Berliner Gitarrist Frank Diez ist mit 75 Jahren gestorben. Er prägte den Sound von Peter Maffay, spielte mit Jimi Hendrix und hielt den Blues in Deutschland lebendig.

Frank Diez ist tot. Der Berliner Gitarrist starb bereits am 1. November 2026 in seiner Heimatstadt, nur einen Tag vor seinem 76. Geburtstag. Das teilte seine offizielle Webseite mit; er soll schwer erkrankt gewesen sein. Mit ihm verliert die deutsche Rock- und Bluesszene einen Musiker, der drei Jahrzehnte an der Seite Peter Maffays spielte und doch nie nur Begleiter war.



„Wir trauern mit den Hinterbliebenen, den Freunden und Verwandten – und den vielen Fans, die ihn so viele Jahre lang begleitet haben“, steht nun über schwarzem Grund in weißen Lettern auf seiner Homepage. „Danke für die Zeit, die Du uns geschenkt hast, und für Deine Musik, die bleibt.“

Vom Berliner Blues in die Studios der Welt

Geboren am 2. November 1950, griff Diez mit 16 Jahren zur Gitarre. Den Anstoß gaben ihm die American-Folk-Blues-Festivals der Sechzigerjahre. Früh fand er in die junge deutsche Rockszene: Er spielte bei Ihre Kinder, deren frühe Besetzung mit dem Schauspieler Klaus Kinski verbunden war, bei Atlantis und Frumpy, später bei Karthago und Randy Pie.



Seine Biografie nennt Sessions und Konzerte mit internationalen Rock'n'Roll-Ikonen wie Jimi Hendrix, Chuck Berry und Little Richard. Als „einziger deutscher Musiker“ sei ihm diese Ehre zuteilgeworden, heißt es dort. Dazu kamen Studioarbeiten mit Eric Burdon sowie den Disco-Legenden Giorgio Moroder und Donna Summer – außerdem Zusammenarbeiten mit den Liedermachern Udo Lindenberg und Konstantin Wecker.

30 Jahre an Maffays Seite

1974 wurde Diez Gründungsmitglied der Peter-Maffay-Band und blieb bis 2004 deren Gitarrist, später auch Produzent. Seine Handschrift ist etwa in „Eiszeit“ zu hören: Das ausgedehnte Gitarrensolo gilt bis heute als eines der markanten Elemente des Songs und wird mit seinem Namen verbunden.

Zustimmung wird geprüft...

Auf Platten wie „Steppenwolf“ (1979) und „Revanche“ (1980) ist er ebenso zu hören wie auf Maffays „Tabaluga“-Produktionen, die ab 1983 rund um den beliebten Märchendrachen entstanden.



Parallel arbeitete Diez an Filmmusiken, etwa zu „Timm Thaler“ (1979), und an Lindenbergs „Der Detektiv“. Nach dem Ende der festen Bandzeit bei Maffay blieb der Kontakt gleichwohl bestehen. Diez kehrte als Gast zu Maffay zurück: bei der Tournee 2009, beim Unplugged-Konzert 2018, bei der Jubiläumstour 2020 und zuletzt bei der Abschiedstournee 2024.

Der Blues als Lebensthema

Sein eigentliches Zuhause blieb dennoch der Blues. 1986 lernte er bei einer Produktion mit Konstantin Wecker den britischen Bassisten Colin Hodgkinson kennen. Daraus entstand das Electric Blues Duo, das bis 2019 bestand, mehr als 1500 Konzerte spielte und sieben Tonträger aufnahm.



Hinzu kamen Projekte wie die Bärlin Blues Band mit Alex Conti oder das British Blues Quintet um Maggie Bell. Später stand Diez unter anderem mit Stefan Stoppok, Pete York und Chris Thompson auf der Bühne. Als Live- und Studiomusiker war er bis ins Alter im In- und Ausland gefragt. 1998 erschien zudem sein Lehrbuch „Perfect Bluesguitar“. Für sein Lebenswerk erhielt er 2025 beim Lahnsteiner Bluesfestival den „Blues-Louis“.

Was bleibt

Seine Gitarren, Studiobänder und Skizzenbücher hat Diez der Lippmann+Rau-Stiftung in Eisenach anvertraut. Sein jüngerer Bruder Stephan, mit dem er als Diez Brothers zwei Alben aufnahm, starb 2017. Was bleibt, sind mehr als fünf Jahrzehnte Aufnahmen und Erinnerungen vieler Fans an Maffay-Platten, Blueskeller und große Bühnen. Frank Diez wurde 75 Jahre alt. Die Trauer um ihn wird für viele sicher eine kleine oder große Eiszeit.

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