Bei den Berliner Grünen zeichnet sich ein Wechsel an der Parteispitze ab. Die Reinickendorferin Merieme Benali-Jockers soll neue Co-Vorsitzende neben Nina Stahr werden.

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Die Landesvorsitzenden der Berliner Grünen Nina Stahr und Philmon Ghirmai kommen zum Landesparteitag der Grünen ins Estrel-Hotel.

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Bei den Berliner Grünen zeichnet sich ein Wechsel an der Parteispitze ab. Die Reinickendorferin Merieme Benali-Jockers soll neue Co-Vorsitzende neben Nina Stahr werden.

Benali-Jockers, Sprecherin des Grünen-Kreisvorstands in Reinickendorf, würde auf Philmon Ghirmai folgen. Das verlautete aus Parteikreisen. Ghirmai war bei der Berlin-Wahl am 20. September in das Abgeordnetenhaus eingezogen. Bei den Grünen gilt eine Trennung von Amt und Mandat.

Während Stahr dem Realo-Flügel angehört, wird Ghirmai dem linken Flügel zugerechnet. Nach den parteiinternen Regeln kommt für seine Nachfolge daher eine Vertreterin oder ein Vertreter dieses Flügels infrage.

Parteitag am 16. Januar

Über die Personalie wollen die Grünen bei einem Parteitag am 16. Januar entscheiden. Bei dem Treffen ist auch die Abstimmung über den angepeilten Koalitionsvertrag mit der Linken und der SPD geplant.

Benali-Jockers hat marokkanische Wurzeln und kam im Alter von drei Monaten nach Berlin-Reinickendorf. „Als Frau mit Migrationshintergrund weiß ich aus eigener Erfahrung, wie wichtig eine offene und inklusive Gesellschaft ist“, heißt es in ihrer Selbstbeschreibung auf der Internetseite der Reinickendorfer Grünen. Sie setze sich dafür ein, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft gleichermaßen Teil der Gemeinschaft sein könnten.

Ghirmai ist seit 2021 Co-Vorsitzender der Berliner Grünen. Stahr amtierte von 2016 bis 2021 in einer Doppelspitze und wurde 2023 erneut zur Co-Vorsitzenden gewählt. (mit dpa)

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