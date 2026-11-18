In Berlin haben in weniger als zwei Jahren mehr als 100 Kindertagesstätten geschlossen. Tausende Betreuungsplätze sind weggefallen – betroffen sind vor allem freie Träger.

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Mehr als 100 Kita-Schließungen hat Berlin seit 2025 zu verzeichnen.

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In Berlin haben seit Anfang 2025 insgesamt 107 Kitas ihren Betrieb eingestellt. Im Jahr 2025 schlossen 59 Einrichtungen, im laufenden Jahr bis zum 30. September weitere 48 Kitas. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort der Senatsbildungsverwaltung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Insgesamt seien dadurch 4.563 Betreuungsplätze weggefallen. Der Kita-Aufsicht seien zudem derzeit fünf laufende Insolvenzverfahren bekannt.

Die überwiegende Mehrheit der geschlossenen Einrichtungen befand sich den Angaben zufolge in der Trägerschaft freier Anbieter. 102 der geschlossenen Kitas seien von freien Trägern betrieben worden, fünf weitere seien Eigenbetriebe des Landes gewesen.

Ausgaben steigen trotz sinkender Kinderzahlen

Seit 2022 verzeichnet die Senatsbildungsverwaltung nach eigenen Angaben rückläufige Kinderzahlen in den Berliner Kitas. In jenem Jahr beliefen sich die Transferausgaben für die Betreuung auf knapp 2,3 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr stiegen die Ausgaben trotz der sinkenden Belegung auf rund 2,58 Milliarden Euro.

Dieser Anstieg sei maßgeblich auf einen tarif- und inflationsbedingten Zuwachs bei den Kostenerstattungen zurückzuführen, teilte die Senatsverwaltung mit. (mit epd)

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