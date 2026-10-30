Berliner Knigge: Die Rede-Regeln in den Sanitärräumen im Büro

Unser Kolumnist kam am stillen Örtchen mit einem Kollegen über die dortigen Gepflogenheiten der Kommunikation ins Gespräch – mit überraschendem Ende.

An dieser Stelle soll über etwas geredet werden, über das meist geschwiegen wird, obwohl es in Berlin statistisch fast 20 Millionen Mal am Tag passiert. Es geht um den Gang zur Toilette – macht jeder und jede im Schnitt fünfmal am Tag. Meist geschieht es im geschützten Areal der eigenen vier Wände, aber ab und an auch auf Arbeit.



So auch vorhin. Am Urinal stand ein Kollege, den ich noch nicht begrüßt hatte. Also murmelte ich leise „Hallo“. Er antwortete darauf laut und auch so freundlich, dass ich mich ermutigt fühlte, ihm eine grundsätzliche Frage zu stellen, die ich mich in dieser intimen und gleichzeitig öffentlichen Situation noch nicht zu fragen getraut habe: „Begrüßt man sich hier eigentlich?“ Er reagierte nicht etwa pikiert, sondern sagte: „Natürlich. Ich mache das jedenfalls.“

Zurück an meinem Arbeitsplatz unternahm ich eine kleine Reise ins Internet und erforschte die Toilettenregeln. Es hieß: Frauen sprechen an diesem Ort viel öfter. Grundsätzlich aber sind Frauen sanitär ganz klar benachteiligt. Die Toilettenräume sind meist genauso groß wie die der Männer.

Doch es passen sehr viel weniger Sitzgelegenheiten dort hinein als Stehgelegenheiten bei den Männern. Diese Ungerechtigkeit ist bei jeder öffentlichen Veranstaltung an der Länge der jeweiligen Schlange ablesbar. Auch wenn Frauen an diesem Ort öfter reden, gilt die Regel: „Führe niemals Gespräche über die Kabinen hinweg.“

Sanitäre Solidargemeinschaft

Männer aber stehen Schulter an Schulter an den Becken und sind damit in eine sanitäre Solidargemeinschaft gezwungen. Manchen ist die Stille peinlich und sie würden gern Small Talk machen. Doch die Internetseite ArbeitsABC ruft: „Lass es! Nicht nur im Geschäftsleben gelten Gespräche während des Toilettengangs als echter Fauxpas, auch in deiner Freizeit machst du dich damit nicht gerade beliebt.“

Die Grundregel lautet: Schweigen, Augen geradeaus, kein heimliches Schielen, kein Blickkontakt. Die „Distanzzone“ von 50 Zentimetern Abstand sei unbedingt einzuhalten, kein Körperkontakt, kein Händeschütteln, kein Schulterklopfen.

Allerdings gilt das Schweigegebot nicht immer. Außerhalb der Sanitärräume sollen die Untergebenen die Chefs zwar zuerst grüßen, doch im stillen Örtchen funktioniert die Hierarchie etwas anders. Dort sollen die Mitarbeiter abwarten, was der Chef macht: Grüßt er, soll zurückgegrüßt werden. Er ist der Herr über Reden oder Schweigen.

Übrigens hatte mir der Kollege am Urinal dann auch noch eine Frage gestellt: „Dürfen wir Männer hier im Stehen eigentlich auch laut pupsen oder ist dies für die Kabine vorbehalten?“ Darüber schweige ich mal lieber. Die Antwort steht im Netz.

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