Nach Wolfram Weimers Warnungen: Finanzministerium stellt Kultur-Milliarden für Berlin klar

Welche Folgen hätte eine von der Partei Die Linke geführte Berliner Landesregierung für die Kulturförderung Berlins durch den Bund? Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte in einem Gastkommentar für die B.Z. vor „direkten Auswirkungen auf die schwarz-rote Kulturpolitik im Bund“ gewarnt (die Berliner Zeitung berichtete).



Nun stellt das SPD-geführte Bundesfinanzministerium auf Anfrage dieser Zeitung klar: Der milliardenschwere Hauptstadtfinanzierungsvertrag zwischen Bund und Land kann nicht gekündigt werden.



Weimer hatte eine mögliche Koalition aus der Linken, den Grünen und der SPD als „brandgefährlich“ bezeichnet. Die Linke öffne dem Antisemitismus „Tür und Tor“ und untergrabe die Aufarbeitung des SED-Unrechts, schrieb er. Seine Sorge richtete sich insbesondere auf die gemeinsame Verantwortung von Bund und Land für Gedenkstätten. Er appellierte an die „Parteien der Mitte“, eine Regierungsübernahme der Linken zu verhindern.

Finanzministerium verweist auf Rechtsverbindlichkeit

Der am 15. September unterzeichnete Hauptstadtfinanzierungsvertrag umfasst rund fünf Milliarden Euro für die Jahre 2028 bis 2037. Die Mittel dienen der Hauptstadtkultur und der inneren Sicherheit. „Der Vertrag enthält keine Kündigungsmöglichkeit und ist unbeschadet des Haushaltsvorbehalts rechtsverbindlich“, erklärt Mona Sachter, eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums, auf Anfrage dieser Zeitung hin. Eine Veränderung vereinbarter Leistungen sei im Vertrag nicht vorgesehen. An der Rechtswirksamkeit und der Bindung beider Vertragsparteien bestünden keine Zweifel.



Ein Regierungswechsel im Land Berlin wäre demnach kein vertraglich legitimer Anlass, die vereinbarten Leistungen aufzukündigen. Allerdings bleibt der Haushaltsvorbehalt bestehen. Über künftige Förderentscheidungen außerhalb des Vertrags sagt die Stellungnahme jedoch nichts aus.



Die von Wolfram Weimer geführte Behörde des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) hält sich unterdessen bedeckt. Auf Nachfrage, ob Wolfram ausdrücklich ausschließt, dass Kulturmittel aufgrund einer Regierungsbeteiligung der Linken gekürzt, zurückgehalten oder mit zusätzlichen Auflagen versehen werden, teilte das Ministerium uns mit, der Kulturstaatsminister habe „seine Sorge über mögliche Folgen einer eventuell von der Linken geführten Berliner Landesregierung zum Ausdruck gebracht“. Seine Aussagen stünden für sich.

Landesvorsitzender der Grünen Philmon Ghirmai: „Ich empfehle dem Kulturstaatsminister mit Blick auf Berlin endlich abzurüsten.“ © imago

Grüne richten klare Worte an Weimer

Auch das von Weimer ausdrücklich angeführte Jüdische Museum Berlin wurde von uns um eine Stellungnahme gebeten. „Die Vorstellung, dass Terrorsympathisanten aus den Kadern der Linkspartei (…) gemeinsam mit uns im Bund das Jüdische Museum oder sensible Gedenkorte verantworten sollen, ist unerträglich“, schrieb Weimer in der B.Z.



„Wir sehen unsere Aufgabe nicht darin, parteipolitische Positionierungen zu bewerten“, erklärt uns die Presseabteilung des Museums. Als Bundeseinrichtung arbeite man unabhängig und überparteilich. Zugleich erwarte das Museum von allen demokratischen Kräften „unabhängig von parteipolitischen Konstellationen, ob in Regierung oder Opposition, ein klares und entschlossenes Eintreten gegen Antisemitismus sowie gegen jede Form von Diskriminierung“. Anders als gemeinsam von Bund und Land getragene Gedenkstätten ist das Jüdische Museum eine bundesunmittelbare Stiftung.



Deutlicher auf Weimers Mahnungen und Drohungen reagieren die Berliner Grünen. Landesvorsitzender Philmon Ghirmai verweist auf die Vereinbarungen zum Start der Sondierungen zwischen Linken, Grünen und SPD. Darin seien der Schutz jüdischen Lebens, die Bekämpfung von Antisemitismus und die Arbeit der Gedenk- und Erinnerungsorte ausdrücklich festgehalten.

„Ich empfehle dem Kulturstaatsminister wie allen anderen Vertretern der Union, mit Blick auf Berlin endlich abzurüsten und vor der eigenen Haustüre zu kehren“, sagt Ghirmai auf Anfrage dieser Zeitung hin. Er verweist auf eine aus seiner Sicht drohende Zusammenarbeit von CDU und AfD in Sachsen-Anhalt und in Berliner Bezirken. Gerade bei der Erinnerungskultur habe die Union genug in den eigenen Reihen zu tun.



SPD und Linke beantworteten Anfragen der Berliner Zeitung zu den Auswirkungen von Weimers Worten nicht, allerdings bezeichnet die Linke den Hauptstadtfinanzierungsvertrag in ihrem Wahlprogramm als „unverzichtbares Instrument der Kulturfinanzierung“. Sie fordert, wichtige Gedenkstätten wie die Topographie des Terrors und das Haus der Wannsee-Konferenz langfristig finanziell abzusichern. Das Programm bekennt sich ausdrücklich zum Gedenken an die Shoah.

Versucht die CDU ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen?

Während Weimer vor einer möglichen Linksregierung warnt, schafft die noch CDU-geführte Berliner Senatsverwaltung für Kultur bereits langfristige Tatsachen. Am 8. Oktober verlängerte der Stiftungsrat der Stiftung Oper in Berlin unter Vorsitz von Kultursenator Stefan Evers (CDU) die Verträge von Staatsopern-Intendantin Elisabeth Sobotka und Generalmusikdirektor Christian Thielemann bis 2034. In einem Beitrag der Berliner Zeitung kritisierte Ulrich Seidler die Entscheidung kurz nach der verlorenen Wahl als Machtpolitik.



Die Kulturverwaltung weist diesen Eindruck zurück. „Die besten Köpfe an Berlin binden, das war und ist unsere Maxime“, erklärt Sprecherin Britta Elm. Gerade bei international gefragten Künstlern seien frühzeitige Vertragsverlängerungen notwendig. Dass Entscheidungen über eine Legislaturperiode hinaus wirkten, liege „in der Natur der Sache“. Der amtierende Senat handle bis zum Regierungswechsel mit der „gebotenen Zurückhaltung“. Zu internen Gesprächen vor Unterzeichnung des Hauptstadtfinanzierungsvertrags wollte sich die Verwaltung allerdings nicht äußern.



Alles in allem bleibt die Frage offen, welche „Auswirkungen auf die schwarz-rote Kulturpolitik im Bund“ Weimer konkret meint und welche Konsequenzen im Falle einer rot-grün-roten Berliner Landesregierung tatsächlich gezogen werden. Der Hauptstadtfinanzierungsvertrag ist rechtsverbindlich. Zwar stehen die jährlichen Ausgaben unter Haushaltsvorbehalt, doch daraus ergibt sich kein Recht, zugesagte Leistungen aus politischen Gründen nach Belieben zu streichen.

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