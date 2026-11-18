Kein Bügel, der drückt, kein Etikett, das kratzt, und trotzdem viel zu hübsch für die hinterste Ecke der Schublade: Sechs Berliner Unterwäschelabels – von Seide über Spitze bis zur Boxershorts.

Seide, Spitze, Bio-Baumwolle: Diese sechs Berliner Labels zeigen, dass schöne Unterwäsche auch richtig bequem und praktisch sein kann.

Die kalten Tage kommen, genau genommen sind sie schon da. Wir tragen wieder Schicht über Schicht, und in immer derselben Winterjacke mit immer denselben Stiefeln ist modisch irgendwann nicht mehr viel rauszuholen.



Umso schöner, wenn das wohlige Gefühl schon bei der untersten Schicht beginnt, der Unterwäsche. Es klingt nach einem Gemeinplatz, aber ein hübsches Darunter kann sich positiv auf die Laune auswirken und das Darüber so durchaus positiv beeinflussen.



Leider passen hübsch und bequem bei Unterwäsche oft nicht zusammen: Ein Bügel mag eine schöne Form verleihen, doch er drückt. Das Hakenband sorgt für Flexibilität, kann aber kratzen. Das führt dazu, dass das schöne Set in der Schublade auf besondere Anlässe wartet.



Wir haben deshalb nach Berliner Labels gesucht, bei denen man sich nicht entscheiden muss. Dabei sind Seidenwäsche nach dem Vorbild der Musen aus der Kunstgeschichte, Spitze aus Stoffresten, die sonst niemand mehr wollte, und Boxershorts, die endlich an den weiblichen Körper denken. Alle fünf Labels wurden von Frauen gegründet, und drei davon kann man auch vor Ort in Berlin kaufen.

Zodiaque: Seidenwäsche für Göttinnen

Bevor Emily Renk begann, Unterwäsche zu entwerfen, kuratierte sie Ausstellungen. Die Kunsthistorikerin arbeitete zuletzt für die Berliner Galerie König, 2021 gründete sie ihr eigenes Label. Als Musen dienten ihr dabei Figuren aus der Kunstgeschichte: Athena, Venus und Luna, ebenso wie Botticellis Venus und Millais' „Ophelia“.

Athena, Venus, Luna: Viele Modelle von Zodiaque sind nach Göttinnen benannt. © Zodiaque Studios

Wer bei diesen hochrangigen Namen Korsagen und Spitzenborten erwartet, wird überrascht. Zodiaque setzt auf glatte Seide in ruhigen Farben, ohne Spitze, ohne Schleifchen und ohne Push-up-Polster. Die Qualität und das Material sind schlicht genug für jeden Tag.

Seide statt Spitze: Das „Athena“-Set ist das Aushängeschild von Zodiaque. Als Verzierung reichen die gerafften Seitenbänder am String. © Zodiaque Studios

Der Bestseller ist das Athena-Set, bestehend aus BH und String. Beim „Athena Silk Thong“ sind die Seitenbänder gerafft, und mehr Verzierung braucht es auch gar nicht. Anprobieren kann man im Laden in Prenzlauer Berg. Genäht wird ausschließlich in Portugal.

Zodiaque Studios

Sredzkistraße 63, 10405 Prenzlauer Berg

Dienstag bis Samstag, 12–18 Uhr. Sonntag und Montag geschlossen.

www.zodiaquestudios.com

Anekdot: Spitze mit Geschichte

Sofie Andersson kommt aus Schweden, hat in Italien Modedesign studiert und in London bei Vorreitern der nachhaltigen Mode gearbeitet. Danach zog sie nach Berlin und gründete ihr eigenes Unterwäsche- und Bademodenlabel Anekdot. Das war 2015.



Der Name erzählt schon, worum es geht: Jeder Stoff hat eine Geschichte, und die geht in ihren Designs weiter. Andersson verarbeitet Überschüsse, Restposten und Deadstock. Das meiste kommt von einem Hersteller in Italien. Manchmal ist ein Stoff etwas anders gefärbt, als der eigentliche Kunde bestellt hatte. Manchmal hat er kleine Fehler, die man beim Zuschneiden umgehen kann.

Jeder Stoff hat seine Geschichte: Anekdot näht seine Wäsche aus Überschüssen und Restposten. Ist der Stoff aufgebraucht, gibt es das Modell oft nicht mehr. © Anekdot

Wer sich in ein Modell verliebt, sollte nicht zu lange warten. Nachgeschneidert wird nur, solange vom selben Stoff noch etwas übrig ist. Die meisten BHs kommen ohne Bügel und ohne Polster aus. Komfort und Sinnlichkeit sollen sich bei Anekdot nicht ausschließen.



Unser Lieblingsstück ist der „Bouquet Bodysuit“. Er ist ein Patchwork aus Spitzenresten, die beim Zuschneiden übrig geblieben sind und die das Label seit der Gründung aufhebt. Spitze und Farben sind immer ähnlich, nur die einzelnen Stücke werden jedes Mal anders zusammengesetzt. So wird jeder Body ein Unikat. Genäht wird im eigenen Atelier in Berlin, und zwar erst nach Bestellung. Ein bisschen Geduld braucht man also: Die Produktion dauert ein bis drei Wochen.

Zustimmung wird geprüft...

Anprobieren kann man im Studio in der Urbanstraße. Dort wird nach Terminvereinbarung verkauft, und dort wird auch entworfen und ein Teil der Wäsche genäht. Den Rest fertigt seit 2019 eine kleine Fabrik in Polen.

Anekdot

Urbanstraße 71,

10967 Friedrichshain-Kreuzberg

www.anekdotboutique.com

Blu: Endlich eigene Boxershorts

„Ich schlafe in den Boxershorts meines Freundes.“ Diesen Satz haben Raissa Leduc, Valeria Pinto und Xiaoyan Xu im Freundeskreis so oft gehört, dass sie daraus eine Marke für Boxershorts gemacht haben – für Frauen.

Den ersten Schnitt entwickelten die drei mit einer Designerin in Berlin. Danach fanden sie in Portugal einen Familienbetrieb, der seit über 30 Jahren Unterwäsche herstellt, solche allerdings zum ersten Mal: Shorts aus Bio-Baumwolle für Frauen, trans und nicht-binäre Menschen, ohne Etikett am Bund.

Entwickelt für Frauen, trans und nicht-binäre Menschen: Die Blu-Boxershorts eignen sich optimal als Alltagswäsche oder einfach zum Entspannen daheim. © Blu Clothing

Unser Lieblingsdetail sieht man von außen nicht, es ist der Schritt. Er ist doppellagig gefasst und so geschnitten, dass Binden oder Einlagen an ihrem Platz bleiben. Er bietet genug Stoff für die Flügel, die darunter eingeschlagen werden, statt sich ums Bein zu wickeln.



Die Shorts gibt es mit drei Beinlängen. Einen Laden gibt es nicht, verpackt und verschickt wird aus Berlin. Wir empfehlen die Shorts allen, die sich bisher Boxershorts aus fremden Schubladen geliehen haben.

Blu Berlin

www.bluberlin.com

Ooia: Unterwäsche, die mehr kann

Es begann an einem Abend unter Freundinnen. Eine erzählte von einem Produkt, das sie in den USA entdeckt hatte: Periodenunterwäsche.

In Deutschland gab es so etwas damals noch nicht. Die Freundinnen Kati Ernst und Kristine Zeller glaubten so sehr an das Produkt, dass sie 2018 ihre sicheren Jobs kündigten und Ooia gründeten.



Dem „ooia Slip“ sieht man nicht an, was er kann. Mit seinem breiten Spitzenbund wirkt er wie ganz normale, hübsche Wäsche. Im Schritt steckt aber ein Membransystem, das so viel Blut aufnimmt wie bis zu drei Tampons – und sich dabei trocken anfühlt.

Hübsche Spitze, dichte Membran: Die Slips von Ooia ersetzen Tampons und Binden und eignen sich auch bei Ausfluss und im Wochenbett. © Ooia

Günstig ist der Umstieg allerdings nicht. Für eine ganze Periode braucht man durchschnittlich etwa fünf Slips. Einer kostet zwischen 35 und 47 Euro. Dafür muss man keine Tampons und Binden mehr kaufen. Nach dem Ausspülen darf der Slip bei 40 Grad in die Maschine.



Inzwischen hat Ooia mehr als 500.000 Kundinnen, und das Unternehmen ist ganz ohne Investoren gewachsen. Die auslaufsichere Wäsche ist übrigens nicht nur für die Periode geeignet, sondern auch für Ausfluss im Alltag, Menschen mit Inkontinenz oder für die Zeit nach der Geburt.

Low Season: Urlaub zum Drunterziehen

Nata Bryantseva entwirft mit Low Season BHs auch für Frauen, die am liebsten gar keinen tragen würden. Seit Ende Juli verkauft sie ihre Seidenwäsche online.

Inspiriert von einem Strandcafé auf Mallorca soll sich die Unterwäsche von Low Season angenehm und nach Urlaub anfühlen. © Low Season

Auf die Idee kam sie bei einem anderthalbstündigen Spaziergang an einem leeren Strand auf Mallorca. Ihr Handy war aus, und so fiel ihr ein schlichtes Strandcafé in der Nebensaison auf: ein orangefarbenes Schild und gestapelte Sonnenliegen, die auf den nächsten Sommer warten. Das Orange des Schilds bildet heute die Signaturfarbe der Marke. Aus dem Auslegerschild wurde das Etikett, das senkrecht an der Seitennaht sitzt.



Schleifchen hält Bryantseva für ein „überflüssiges Relikt aus einer anderen Zeit“. Stattdessen hängt an der Wäsche ein winziger weißer Plastikstuhl, von Hand mit orangefarbenem Seidenfaden angenäht. So hat man ein bisschen Urlaub dabei, auch wenn draußen der Berliner November nieselt.

Die erste Kollektion umfasste zwei Modelle in drei Farben; weitere Silhouetten und limitierte Farbkombinationen folgen. © Low Season

Der besondere Komfort steckt in Details, die man nicht sieht. Statt eines rauen Hakenbands gibt es einen handgenähten Verschluss, bezogen mit derselben Seide wie der BH. Auch die Träger sind mit Seide überzogen, und die Bügel sind aus besonders weichem Titan gefertigt.

Genäht wird in einem kleinen Atelier in Shenzhen in China, wo acht bis zehn Näherinnen in kleinen Serien arbeiten. Anprobieren kann man im Studio in der Choriner Straße.

Low Season

Choriner Str. 36,

10435 Pankow

www.lowseason.de

Buttz: Nahtabdrücke ade

Eine Strumpfhose passt an die unterschiedlichsten Beine. Warum soll das bei einer Unterhose nicht auch gehen? Diese Frage stellte sich Toyah Diebel während ihrer ersten Schwangerschaft. Bekannt war sie bis dahin vor allem als Influencerin. Dann nahm sie ihre komplette Wäscheschublade auseinander, sah sich Stoffe, Schnitte und Bündchen genau an und tüftelte monatelang an Prototypen. 2023 gründete sie Buttz.

Drei Größen, 13 Farben: Die „High Elastics“ von Buttz gibt es von XS bis 5XL. Sie passen sich dem Körper an und nicht umgekehrt. © Buttz

Herausgekommen sind nahtlose Slips aus einem besonders dehnbaren Stoff. Sie sind bis heute der Bestseller der Marke. Weil sie so nachgiebig sind, kommt Buttz mit nur drei Größen aus: Größe 1 reicht von XS bis M, Größe 2 von L bis 2XL und Größe 3 von 3XL bis 5XL.



Der Stoff geht mit, wenn sich der Körper durch Zyklus, Schwangerschaft oder Sport verändert, und vermutlich auch nach der dritten Portion Flammlachs auf dem Weihnachtsmarkt.



Diese unkomplizierte Art zieht sich durch die ganze Marke. Statt ständig neuer Kollektionen gibt es wenige Formen in vielen Farben. Produziert wird in China. Auf der Website steht gleich dahinter: „Wieso auch nicht?“

Buttz

www.buttz.de

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