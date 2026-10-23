Berliner Linke legt nach: Enteignung sei ein „Schnäppchen“

Erst verteidigte Linken-Bundeschefin Ines Schwerdtner die Finanzierung der geplanten Enteignung großer Berliner Wohnungskonzerne aus Mieteinnahmen. Dann bestätigte der stellvertretende Vorsitzende der Berliner Linksfraktion, Niklas Schenker, der Berliner Zeitung dieses Finanzierungsmodell. Nun legt Fraktionschef Tobias Schulze nach und bezeichnet die veranschlagten 16 Milliarden Euro sogar als „Schnäppchen“.



Seine Begründung: Schon heute würden Mieter hohe Summen für die Aktionäre privater Wohnungskonzerne aufbringen, etwa beim Immobilienkonzern Vonovia.

„Im Moment zahlt Vonovia von den Mieteinnahmen jeder Wohnung pro Monat 166 Euro an die Aktionäre aus“, erklärt Schulze der Berliner Zeitung. Hinzu kämen Zinsen und Tilgung auf die Schulden des Konzerns von rund 40 Milliarden Euro, die nach seiner Darstellung ebenfalls von den Mietern bezahlt würden.



Sein Fazit: „Im Vergleich dazu sind die 16 Milliarden Gesamtsumme der Vergesellschaftung ein Schnäppchen.“ Doch das Unternehmen widerspricht seiner Rechnung gegenüber der Berliner Zeitung entschieden.

Vonovia kommentiert die Kalkulation: „Gänzlich falsch“

Der Immobiliengigant weist Schulzes Rechnung zurück. „Die Aussage, dass jeder Vonovia-Mieter jeden Monat 100 € (oder mehr) an die Aktionäre zahlen muss, ist gänzlich falsch“, sagt ein Vonovia-Sprecher der Berliner Zeitung.



Zwar erhielten die Aktionäre einen Teil der Einnahmen. Dieser sei allerdings „weitaus geringer“. Der Konzern verweist auf Investitionen in den Bau, die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Wohnungen.



Der Sprecher des Konzerns nennt einen durchschnittlichen Immobilienwert von 2366 Euro je Quadratmeter und jährliche Mieteinnahmen von rund 102 Euro pro Quadratmeter. Daraus ergebe sich eine Bruttomietrendite von etwa vier Prozent, von der weitere Kosten abgezogen werden müssten.



Vor allem kritisiert Vonovia die Gegenüberstellung von Mieteinnahmen und Dividendenausschüttungen. Die Dividende von 1,25 Euro je Aktie werde aus sämtlichen Geschäftsaktivitäten finanziert, darunter auch Projektentwicklungen und Wohnungsverkäufe.



„Die Dividende den Mieteinnahmen gegenüberzustellen ist ähnlich unlogisch wie das Ergebnis von Mercedes mit dem Umsatz der C-Klasse zu vergleichen“, erklärt der Vonovia-Sprecher.

Woher kommen die 166 Euro pro Wohnung?

Die Zahl lässt sich rechnerisch nachvollziehen. Die Vonovia-Hauptversammlung beschloss im Mai 2026 eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie. Das entspricht insgesamt rund 1,06 Milliarden Euro.



Verteilt auf rund 532.500 Wohnungen und zwölf Monate ergibt sich ein Durchschnitt von etwa 166 Euro je Wohnung. Allerdings bedeutet das nicht, dass jeder Mieter diesen Betrag unmittelbar an die Aktionäre zahlt. Die Dividende wird auch aus anderen Geschäftsbereichen finanziert.

IHK warnt vor Folgen für den Wohnungsbau

Kritik an den Vergesellschaftungsplänen kommt auch von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin. Ein Sprecher der IHK verwies gegenüber der Berliner Zeitung auf eine Umfrage des BFW Landesverbands Berlin/Brandenburg. Demnach hätten 37 Prozent der befragten Unternehmen bereits vor der Abgeordnetenhauswahl Investitionen wegen politischer Unsicherheit zurückgestellt. Betroffen seien 3480 geplante Wohnungen, 1630 Bestandsankäufe und 143 Modernisierungen.



Die IHK verweist außerdem auf Berechnungen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft. Würden statt einer Vergesellschaftung 13,5 Milliarden Euro in den Neubau investiert, könnten demnach bis 2045 rund 24.000 zusätzliche Wohnungen entstehen. Die Angebotsmieten könnten gegenüber der erwarteten Entwicklung um bis zu 4,6 Prozent sinken. Ob die Entschädigungsmittel tatsächlich für den Neubau zur Verfügung stünden, ist allerdings umstritten.



Nach einer weiteren, von der IHK angeführten Studie des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung könnten 20.000 zusätzliche Wohnungen die jährliche Berliner Bruttowertschöpfung mittel- bis langfristig um rund 1,3 Milliarden Euro steigern und etwa 11.500 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.

Schulze verteidigt Finanzierung über Kredite

Nach den Sondierungsvereinbarungen von Linken, SPD und Grünen könnten rund 160.000 Wohnungen vergesellschaftet werden. Die Entschädigung soll auf höchstens 16 Milliarden Euro begrenzt werden.



„Es werden Kredite aufgenommen und über lange Zeiträume abgezahlt. Aber nicht aus dem Landeshaushalt, sondern aus den Einnahmen“, erklärt Schulze der Berliner Zeitung.



Ob das ohne zusätzliche Belastungen gelingt, bleibt offen. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) vom Oktober zeigt, dass je nach Entschädigungshöhe und Mieteinnahmen Zuschüsse aus dem Berliner Landeshaushalt notwendig werden könnten. Die Untersuchung bezieht sich allerdings auf einen größeren Wohnungsbestand als die derzeitigen Pläne.

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