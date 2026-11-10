Der Fraktionsvorstand wirft Emde vor, gemeinsame Regeln zu missachten. Was ein Ausschluss für ihr Mandat und ihre Arbeit im Abgeordnetenhaus bedeuten würde.

Die Berliner Linksfraktion bereitet den Ausschluss der Neuköllner Abgeordneten Vanessa Emde vor. Der Fraktionsvorstand beschloss am Dienstag, einen entsprechenden Antrag zu erarbeiten, wie er in einer schriftlichen Mitteilung erklärte. Dieser solle in der kommenden Woche unter Einhaltung der satzungsgemäßen Fristen in Vorstand und Fraktion gestellt werden.



Zur Begründung erklärte der Vorstand, Emde habe wiederholt deutlich gemacht, dass sie die Grundlagen der gemeinsamen Fraktionsarbeit nicht akzeptiere und sich nicht an die vereinbarten Regeln halten wolle. Damit habe sie „das Vertrauen in die Verlässlichkeit gemeinsamer Vereinbarungen zerstört“. Der Vorstand wolle weiteren Schaden von der Fraktion abwenden. „Für Ich-AGen kann es keinen Platz geben“, heißt es in der Mitteilung.

Der neu in das Landesparlament gewählten Abgeordneten wird unter anderem vorgeworfen, das Existenzrecht Israels zu bestreiten. Eine Erklärung gegen Antisemitismus hatte sie wie alle Linke-Abgeordneten in der konstituierenden Fraktionssitzung Mitte Oktober unterschrieben – sich anschließend aber in einem Instagram-Video davon distanziert. Kürzlich nahm sie an einer Kundgebung am Rande des Linke-Landesparteitags gegen die eigene Parteispitze teil.

Linke fordert Verzicht auf Mandat – Emde weigert sich

Der Landesvorstand der Berliner Linke hatte Emde am Freitag mit dem Hinweis auf eine Verweigerung gemeinsamer Arbeit aufgefordert, ihr Mandat zurückzugeben. Emde lehnt das entschieden ab. „Demokratisch erlangte Mandate sind kein Verhandlungsgegenstand“, schrieb sie. „Selbstverständlich werde ich mein Mandat weiter ausüben!“, schrieb Emde am Sonntag.



Bereits Mitte Oktober erklärte die Linken-Fraktionsführung: „Wir müssen feststellen, dass wir uns mit einer Abgeordneten konstituiert haben, die nicht mit der Partei kooperiert“.

Was bedeutet ein Fraktionsausschluss konkret?

Bei einem Fraktionsausschluss würde Emde ihr Mandat behalten und zunächst als fraktionslose Abgeordnete weiterarbeiten. Im Plenum könnte sie weiterhin abstimmen, sprechen und Änderungsanträge stellen. In Ausschüssen dürfte sie als fraktionslose Einzelabgeordnete jedoch nur ohne Stimmrecht mitarbeiten, wie das Abgeordnetenhaus erläutert. Ihre Mitgliedschaft in der Partei Die Linke wäre davon nicht betroffen.



Für einen Ausschluss müssten mindestens zwei Drittel der Fraktionsmitglieder zustimmen. Nach der Satzung müssen Antrag und Begründung Emde mindestens eine Woche vor der entscheidenden Sitzung schriftlich vorliegen. Außerdem muss Emde Gelegenheit erhalten, ausführlich Stellung zu nehmen.



Aus Kreisen der Linksfraktion erfuhr die Berliner Zeitung, dass man sich sicher sei, die für einen Ausschluss erforderliche Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Wäre man sich dieser Mehrheit nicht sicher, würde man einen entsprechenden Antrag nicht auf den Weg bringen, hieß es.

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