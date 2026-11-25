Mehrere Jahre und Tausende Euro hat ein Berliner in seine ungewöhnliche Erfindung investiert. Nun will er den TV-Investor Ralf Dümmel von seiner Arbeit überzeugen.

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Geht es nach einem Berliner Manager, soll die gewöhnliche Steckdose bald der Vergangenheit angehören.

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Steckdosen sind so ziemlich das Letzte, worüber man sich bei der Einrichtung der Wohnung Gedanken macht. Bestenfalls verschwinden sie hinter einem Möbelstück, andernfalls fügen sie sich mehr oder weniger unauffällig ins Gesamtbild ein.



Ein Berliner Manager will das nun ändern – und ausgerechnet die Steckdose zum dekorativen Element der Wohnung machen.

Berliner will aus Steckdosen Designobjekte machen

Mehrere Jahre hat der 48-jährige Patrick neben Beruf und Familie an seiner Erfindung getüftelt und mehrere Tausend Euro in deren Entwicklung investiert. Nun hofft der Berliner auf seinen Durchbruch.



In der vierten Folge der Sat.1-Erfindershow „Die Millionenidee – mit Ralf Dümmel“ stellt er sein Produkt am kommenden Sonntag dem aus „Die Höhle der Löwen“ bekannten Investor vor.

In einer Mitteilung des Senders heißt es, dass es sich bei der Erfindung des Berliners um einen multifunktionalen Steckdosenadapter handelt. Dieser soll nicht nur als indirekte Lichtquelle dienen, die sich per Berührung oder Fernbedienung steuern lässt, sondern auch als eine Art Ausstellungsfläche für kleine Kunstwerke.



Diese werden mithilfe von Magneten am Adapter befestigt und können nach Belieben ausgetauscht werden. Auf Ladeanschlüsse und zusätzliche Steckplätze für elektronische Geräte müssen Nutzer dabei nicht verzichten.

Ralf Dümmel trifft auf seinen ehemaligen Ausbilder

Für Ralf Dümmel wird der Auftritt des Berliners zugleich zu einer Reise in die eigene Vergangenheit. Denn beim Praxistest seiner Erfindung bekommt Patrick Unterstützung von niemand Geringerem als Bernd Schindzielorz. Der Mann bildete Dümmel 1984 beim Möbelhändler Möbel Kraft im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg aus.

„Ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben, dem ich viel zu verdanken habe“, sagt Dümmel laut der Mitteilung über seinen einstigen Mentor.



Auch bei Schindzielorz ist sein ehemaliger Lehrling offenbar in bester Erinnerung geblieben. Besonders dessen Begeisterungsfähigkeit und Zielstrebigkeit hebt der frühere Ausbilder hervor.

Ob der Berliner mit seiner Erfindung das Zeug zum erfolgreichen Unternehmer hat, wird sich am kommenden Sonntag (29. November) zeigen. Die Show läuft um 18.15 Uhr bei Sat.1 und auf Joyn.