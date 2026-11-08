Am Samstag wurden die besten Köpfe der Berliner Gastronomie für ihre Leistungen geehrt. Die Preisträger im Überblick.

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Die Berliner Spitzengastronomie feiert ihr 30-jähriges Bestehen und verleiht sieben Auszeichnungen an die Köpfe der Hauptstadt-Szene. Gastgeber war die Kulisse des historischen Flughafens Tempelhof. Vergeben wurden die Preise in den Kategorien Meisterkoch, Aufsteiger des Jahres, Gastgeberin, Szenerestaurant, Kiezmeister, Barkultur und Gastronomischer Innovator.

Den Hauptpreis als „Berliner Meisterkoch 2026“ erhält Lode van Zuylen aus dem Restaurant REMI im Suhrkamp-Haus an der Torstraße. Van Zuylen trägt keinen Michelin-Stern. Die Jury sieht darin jedoch kein Manko, sondern ein Zeichen für eine veränderte Stadt – ausgezeichnet werde ein Küchenchef, der zugleich Gastronom und Gastgeber sei und sein Haus zwischen Fine Dining, Gesellschaftslokal und Grand Café der niederländisch-flämischen Tradition verorte.

Vom Straßenkind zum Aufsteiger: Don und sein fünftes Lokal

Tanadon „Don“ Santanaviboon ist „Aufsteiger des Jahres 2026“

Zum „Aufsteiger des Jahres 2026“ kürte die Jury Tanadon „Don“ Santanaviboon vom Hanuman Thai Curry House und Rram. Der 31-Jährige brach einst seine Kochausbildung ab und schlief zeitweise auf der Straße; sein Handwerk brachte er sich durch Beobachten, Fragen und Ausprobieren bei. Heute führt er in Mitte mit dem Rram sein fünftes Lokal.

Santanaviboon verbindet die thailändische Palastküche mit Gerichten, wie sie jede Thai-Familie zu Hause kocht, und setzt auf kompromisslose Schärfe.

Ein Stern, der sich als Nachbarschaftslokal versteht

Die Auszeichnung „Berliner Gastgeberin 2026“ geht an Isabell Wendel aus dem Bricole. Das Haus in Prenzlauer Berg trägt einen Michelin-Stern, versteht sich aber als Nachbarschaftsrestaurant. Wendel, selbst Sommelière, kennt die Vorlieben ihrer Gäste und setzt dem Trend zu teuren Getränkekarten guten Wein zu fairen Preisen entgegen.

Das „Berliner Szenerestaurant 2026“ ist das Saint Farah von Nadav Kundel und seinem Cousin Gil Azrielan, benannt nach Kundels Großmutter. Statt nostalgischer Levante-Küche verbindet der Koch Erinnerungen mit internationalen Einflüssen – etwa gegrillten Mangold mit Lamm und Bun-Cha-Aromen oder dreifach frittierte Fries mit Sambal-Butter.

Eckkneipe trifft Bar-Zeitkapsel von 1976

Zum „Berliner Kiezmeister 2026“ wurde der Tresen-Treff in Wilmersdorf gekürt. Julia Bentzien, Laurens Friedl und Josha Karlborg übernahmen die urige Eckkneipe, als der alte Wirt in Rente ging, und modernisierten die Karte. Serviert werden Berliner Klassiker zum kleinen Preis, dazu ein Helles der Brauerei Spalter aus Franken.

Die „Berliner Barkultur 2026“ würdigt den Rum Trader, nach eigener Beschreibung ein „Institut für fortgeschrittenes Trinken“. Seit 1976 wird auf nur 32 Quadratmetern gesiezt und geraucht; Einlass gibt es erst nach dem Klingeln. Charlotte Fedtke und Sahand Zamani übernahmen die älteste privat geführte Bar der Stadt 2019 und halten ihre Tradition am Leben.

Innovation durch Wein statt Roboter in der Küche

In der Kategorie „Gastronomischer Innovator 2026“ setzten sich Anja und Carsten Schmidt durch. Das Paar holte deutschen Wein in Berlin aus der Nische und eröffnete 2001 das Rutz, heute das einzige Drei-Sterne-Restaurant der Stadt.

Ihre Betriebe wurden zur Talentschmiede für Köche, Sommeliers und Gastgeber. Vergeben wird der Wettbewerb seit 1997 von Partner für Berlin; zu früheren Preisträgern zählen unter anderem Tim Raue, Sebastian Frank und The Duc Ngo.

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