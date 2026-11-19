Verspätungsbegründungen im Nahverkehr klingen oft zum Himmel schreiend ausgedacht. Sind sie ja auch. Dabei könnten die Menschen mit Ehrlichkeit viel besser dealen.

Ich lebe im Berliner Südosten, in einer Gegend also, die eine der abgehängtesten sein dürfte, wenn es um den Ersatzverkehr und die notorischen Störungen in unser aller Hauptstadt geht. Jeden Morgen blicke ich angstverstört in meine App und erwarte, dass mein eh schon langer Weg in die City durch mehrfach nötiges Umsteigen brutal zerstückelt wird.

Ergattere ich dann doch eine S-Bahn, kommt prompt die Ansage „Wegen einer Signalstörung verzögert sich die Weiterfahrt, wir bitten um Verständnis“. Ich habe aber keines mehr und alle anderen auch nicht, meine Toleranz fürs Hinsiechen des Berliner Nahverkehrs ist aufgebraucht und ausgezehrt, bis auf den letzten Krümel abgetragen.

Ausreden für Verspätungen sind oftmals ausgedacht

Denn wie, zum Teufel, können Signale so oft gestört sein im 21. Jahrhundert? Bald übernimmt hier flächendeckend die KI – und wir doktern an ausfallenden Elektroboards herum? Besonders originell auch die Durchsage „Aufgrund eines vorausfahrenden Zuges verzögert sich unsere Weiterfahrt“. Ach was, ein Zug fährt voraus! Wer hätte das gedacht? Den hat man gar nicht auf dem Schirm gehabt? Ist er aus dem Gebüsch gesprungen?

Ich glaube unseren Verkehrshanseln eh kein Wort mehr, schon gar nicht, wenn sie – wie die Berliner S-Bahn – zur Deutschen Bahn gehören. Wie sagte Claus Weselsky, langjähriger Chef der Lokführergewerkschaft GDL, vor ein paar Jahren sinngemäß? Die Mehrheit dieser Bahn-„Entschuldigungen“ für Verspätungen und Ausfälle seien eh ausgedacht, erfunden. Und ganz ehrlich: Genau so hören sie sich an.

Es reicht, dass die Politiker viel vom Pferd erzählen

Das Personal werde gezwungen, Unwahrheiten zu verbreiten. Eine der Standardlügen dabei sei eine, die in Berlin ein Dauerbrenner ist: „Personen auf dem Gleis“.

Mein Vorschlag an die deutschen Verkehrsverhinderer wäre dieser: Probiert es mal mit radikaler Ehrlichkeit, die Leute sehnen sich danach. Es reicht ihnen, dass die Politiker ihnen viel vom Pferd erzählen. Geht raus und macht euch nackig, lasst die erbärmliche Scharade und steht zu euren Fehlern. Das macht euch nahbar und zeigt Größe, die ihr eh schon fast verspielt habt. Mit „Wir wissen nicht, was wir tun – aber das mit ganzer Kraft“ wären die von euch gequälten Menschen inzwischen viel eher versöhnt. Und würden eure Unprofessionalität, die zum Himmel schreit, viel besser verknusen.

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