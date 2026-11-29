Eine Anwohnerin fand Patronenhülsen und Einschusslöcher. Nun prüft eine Sondereinheit den Fall.

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In Berlin ermittelt die Polizei nach Schüssen in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wilmersdorf. Eine 29 Jahre alte Anwohnerin habe am Freitagabend gegen 21.30 Uhr drei laute Knallgeräusche gehört, teilte die Polizei mit. Am nächsten Tag habe sie vier Patronenhülsen im Hausflur sowie vier Einschusslöcher in der Tür eines dort ansässigen Pflegedienstes entdeckt und die Polizei alarmiert.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Geprüft werde, ob die Sondereinheit „Ferrum“ (lateinisch für „Eisen“) den Fall übernehme, sagte eine Polizeisprecherin. Die Gruppe war im November 2025 beim Landeskriminalamt (LKA) nach einem deutlichen Anstieg der Schusswaffengewalt in der Hauptstadt gegründet worden.

Sondereinheit bleibt bis auf Weiteres bestehen

Ursprünglich sei die Einheit nur für einige Monate geplant gewesen, so die Polizei. Da nach wie vor nahezu täglich Schüsse in Berlin fielen, bleibe sie bis auf Weiteres bestehen. In vielen Fällen gehe es um gezielte Erpressungen von Geschäftsleuten durch organisierte Banden, zum Teil aus der Türkei.

Im ersten Halbjahr 2026 registrierte die Berliner Polizei nach eigenen Angaben insgesamt 585 Delikte mit Schusswaffengebrauch. Darunter seien 324 Bedrohungen und 261 Schussabgaben gewesen. (mit dpa)

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