Wegen einer mutmaßlichen Sicherheitslücke bleibt ein wichtiger Onlinedienst der Polizei abgeschaltet. Für Anzeigen und Hinweise müssen Berliner auf andere Wege ausweichen.

Die Internetwache der Berliner Polizei ist auch am Sonntag (22. November) nicht erreichbar. Bürger können damit weiterhin keine Strafanzeigen online erstatten, Hinweise übermitteln oder Demonstrationen anmelden. Hintergrund ist offenbar eine Sicherheitslücke in der verwendeten Software. Wann der Dienst wieder zur Verfügung steht, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.



Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurde die Internetwache vorsorglich abgeschaltet. Bevor das Portal wieder freigeschaltet werden kann, müssen entsprechende Sicherheitsupdates eingespielt werden.

Bereits am Samstag hatte die Berliner Polizei auf X über den Ausfall informiert. Sobald die Internetwache wieder verfügbar sei, werde die Behörde die Öffentlichkeit darüber unterrichten. Ob die Sicherheitslücke tatsächlich von Angreifern ausgenutzt wurde, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor.

Berliner Polizei: Wo Bürger jetzt Anzeigen erstatten können

Trotz des Ausfalls können Straftaten weiterhin angezeigt werden. Dafür müssen Betroffene persönlich einen der Berliner Polizeiabschnitte aufsuchen. Die Anzeige ist nicht an den Wohnbezirk gebunden.



Für allgemeine, nicht dringliche Fragen steht außerdem das Servicetelefon der Berliner Polizei unter der Rufnummer 030 4664-4664 zur Verfügung. Es ist montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr erreichbar. Strafanzeigen können dort allerdings nicht telefonisch aufgenommen werden.



Wer eine Demonstration anmelden möchte, kann sich direkt an die Versammlungsbehörde wenden. Diese nimmt Versammlungsanzeigen auch per E-Mail unter Versammlungsanzeige@polizei.berlin.de entgegen.



In Notfällen gilt weiterhin die Rufnummer 110. Menschen mit Sprach- oder Hörbehinderungen können die Polizei über die Nora-Notruf-App oder per Notruffax erreichen.

Internetwache bereits im Oktober mehrfach gestört

Es ist nicht der erste Ausfall der Berliner Internetwache in diesem Herbst. Bereits am 13. und 14. Oktober war das Portal wegen Problemen nach einem Softwareupdate zeitweise nicht erreichbar. Wenige Tage später mussten im Zusammenhang mit einer schwerwiegenden Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP zahlreiche Behörden und öffentliche Einrichtungen ihre Internetangebote vorsorglich abschalten.



Davon waren zeitweise auch die Internetwachen in Berlin und Brandenburg betroffen.

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