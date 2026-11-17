Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich am Dienstagmorgen auf einige Einschränkungen einstellen. Aufgrund von Reparaturen an einem Signal und zwei Weichen kommt es zu Verspätungen und Ausfällen auf mehreren Linien.
Störung bei der S-Bahn: Diese Linien sind betroffen
- Linie S41: Die Linien verkehren Südkreuz – Beusselstraße – Treptower Park (der 5-Minuten-Takt kann nur zwischen Bundesplatz und Greifswalder Straße angeboten werden)
- Linie S42: Die Linie verkehrt Treptower Park - Beusselstraße – Südkreuz (der 5-Minuten-Takt kann nur zwischen Greifswalder Straße und Bundesplatz angeboten werden)
- Linie S8: Die Linie verkehrt Wildau – Schöneweide
- S85: Wegen der Reparatur an einem Signal in Schönhauser Allee verkehrt die Linie abweichend von Flughafen BER nach Nordbahnhof. Richtung Frohnau werden Fahrgäste gebeten, ab Gesundbrunnen die Linie S1 zu nutzen.
Neben den Störungen kommt es auch aufgrund von Bauarbeiten zu Einschränkungen auf mehreren Linien.
Bauarbeiten bei der S-Bahn: Diese Linien sind betroffen
- Linie S8: Noch bis zum 23. November gibt es keinen S-Bahnverkehr zwischen Blankenburg und Birkenwerder. Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen verkehrt zwischen Blankenburg und Hohen Neuendorf.
- Linie S1: Bis zum vierten Dezember fährt die Linie in verändertem Takt. Zwischen Wannsee und Zehlendorf verkehren die S-Bahnen nur im 20-Minutentakt, zwischen Zehlendorf und Botanischer Garten von Montag bis Freitag während der Hauptverkehrszeiten nur im 10-Minutentakt. Weiterhin entfällt zudem der Halt Wollankstraße in Richtung Norden.
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