Eine Reparatur an einer Weiche sorgt für Ausfälle am Morgen. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

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Eine Störung bei der Berliner S-Bahn sorgt am Dienstagmorgen für Einschränkungen.

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Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich am Dienstagmorgen auf einige Einschränkungen einstellen. Wie die S-Bahn mitteilte, kommt es aufgrund einer Reparatur an einer Weiche zu Verspätungen und Ausfällen. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Störung bei der Berliner S-Bahn: Diese Linien sind betroffen Linie S3: Die Linie verkehrt zwischen Erkner und Spandau, der 10-Minutentakt kann nur zwischen Erkner und Warschauer Straße angeboten werden.

Die Linie verkehrt zwischen Erkner und Spandau, der 10-Minutentakt kann nur zwischen Erkner und Warschauer Straße angeboten werden. Linie S5: Die Linie verkehrt nur zwischen Strausberg Nord/ Hoppegarten und Charlottenburg. Die taktverstärkenden Züge der Linie verkehren nur zwischen Mahlsdorf und Lichtenberg im 10-Minutentakt.

Die Linie verkehrt nur zwischen Strausberg Nord/ Hoppegarten und Charlottenburg. Die taktverstärkenden Züge der Linie verkehren nur zwischen Mahlsdorf und Lichtenberg im 10-Minutentakt. Fahrgäste werden gebeten, zwischen Charlottenburg und Westkreuz die Linien S3, S7 und S9 zu nutzen.

Zusätzlich zu der Störung finden am Abend noch reguläre Bauarbeiten statt. Das müssen Fahrgäste dazu wissen.

Bauarbeiten bei der S-Bahn: Diese Linien sind betroffen Linien S3, S5, S7 und S9: Zwischen 21.45 Uhr und 1 Uhr am Folgetag fahren keine S-Bahnen zwischen Zoologischer Garten und Friedrichstraße. Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen ist eingerichtet.

Zwischen 21.45 Uhr und 1 Uhr am Folgetag fahren keine S-Bahnen zwischen Zoologischer Garten und Friedrichstraße. Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen ist eingerichtet. Linien S3 und S9: Zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten herrscht zwischen 21.45 Uhr bis 1 Uhr am Folgetag S-Bahnverkehr nur im 10-Minutentakt.

Zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten herrscht zwischen 21.45 Uhr bis 1 Uhr am Folgetag S-Bahnverkehr nur im 10-Minutentakt. Bitte beachten Sie auch die Sperrung des Bahn-Regionalverkehr (RE1, RE2 und RE7) im Abschnitt Ostbahnhof und Charlottenburg.

(RE1, RE2 und RE7) im Abschnitt Ostbahnhof und Charlottenburg. Linie S1, S25, S85: Der Halt in Wollankstraße in Fahrtrichtung Norden (Frohnau, Oranienburg, Hennigsdorf) entfällt.

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