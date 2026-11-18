Bei der Berliner S-Bahn dauern die Einschränkungen wegen Vandalismus an. Zudem kommt noch eine Störung hinzu. Was Fahrgäste jetzt wissen müssen.

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Bei der S-Bahn kommt es am Mittwochmorgen zu Einschränkungen.

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Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich am Mittwochmorgen auf einige Einschränkungen einstellen. Wie die S-Bahn mitteilte, kommt es aufgrund von Vandalismus an der Schönhauser Allee weiterhin zu Ausfällen auf mehreren Linien. Zudem sorgt eine Reparatur an einer Weiche für Einschränkungen. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Störung bei der Berliner S-Bahn: Diese Linien sind betroffen Linie S8: Aufgrund von Vandalismus verkehrt die Linie nur zwischen Wildau und Grünau. Fahrgäste werden gebeten, zwischen Grünau und Schöneweide die Linie S46, zwischen Schöneweide und Gesundbrunnen die Linie S85 sowie zwischen Gesundbrunnen und Blankenburg die Linien S2 und S26 zu nutzen.

Aufgrund von Vandalismus verkehrt die Linie nur zwischen Wildau und Grünau. Fahrgäste werden gebeten, zwischen Grünau und Schöneweide die Linie S46, zwischen Schöneweide und Gesundbrunnen die Linie S85 sowie zwischen Gesundbrunnen und Blankenburg die Linien S2 und S26 zu nutzen. Linie S85: Die Linie fährt zwischen Flughafen BER und Gesundbrunnen sowie zwischen Gesundbrunnen und Nordbahnhof. Fahrgäste können bitte zwischen Gesundbrunnen und Frohnau die Linie S1 nutzen.

Neben den Störungen kommt es auch aufgrund von Bauarbeiten zu Einschränkungen auf mehreren Linien.

Bauarbeiten bei der S-Bahn: Diese Linien sind betroffen Linie S8: Noch bis zum 23. November gibt es keinen S-Bahn-Verkehr zwischen Blankenburg und Birkenwerder. Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen verkehrt zwischen Blankenburg und Hohen Neuendorf.

Noch bis zum 23. November gibt es keinen S-Bahn-Verkehr zwischen Blankenburg und Birkenwerder. Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen verkehrt zwischen Blankenburg und Hohen Neuendorf. Linie S1: Bis zum 4. Dezember fährt die Linie in verändertem Takt. Zwischen Wannsee und Zehlendorf verkehren die S-Bahnen nur im 20-Minuten-Takt, zwischen Zehlendorf und Botanischer Garten von Montag bis Freitag während der Hauptverkehrszeiten nur im Zehn-Minuten-Takt. Weiterhin entfällt zudem der Halt Wollankstraße in Richtung Norden.

Bis zum 4. Dezember fährt die Linie in verändertem Takt. Zwischen Wannsee und Zehlendorf verkehren die S-Bahnen nur im 20-Minuten-Takt, zwischen Zehlendorf und Botanischer Garten von Montag bis Freitag während der Hauptverkehrszeiten nur im Zehn-Minuten-Takt. Weiterhin entfällt zudem der Halt Wollankstraße in Richtung Norden. Linie S75: Noch bis Freitag gibt es jeweils von 21.45 bis 1.30 Uhr am Folgetag keinen S-Bahn-Verkehr zwischen Wartenberg und Springpfuhl.

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