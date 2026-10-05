Fahrgäste der S-Bahn müssen sich auf mehrere Einschränkungen einstellen. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

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Bei der S-Bahn kommt es am Montagmorgen zu Störungen.

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Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich am Montagmorgen auf einige Einschränkungen einstellen. Wie die S-Bahn mitteilte, kommt es aufgrund von spontanen Bauarbeiten und einer Weichenstörung zu Ausfällen und Verspätungen. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Störung bei der S-Bahn am Montagmorgen: Diese Linien sind betroffen Linie S3: Die Linie verkehrt zwischen Erkner und Ostbahnhof sowie zwischen Köpenick und Ostbahnhof nur im 20-Minutentakt. Die Züge der Linie in Richtung Erkner verkehren am Bahnhof Ostkreuz abweichend von Gleis 5. Die taktverstärkenden Züge zwischen Karlshorst und Ostbahnhof verkehren nicht.

Die Linie verkehrt zwischen Erkner und Ostbahnhof sowie zwischen Köpenick und Ostbahnhof nur im 20-Minutentakt. Die Züge der Linie in Richtung Erkner verkehren am Bahnhof Ostkreuz abweichend von Gleis 5. Die taktverstärkenden Züge zwischen Karlshorst und Ostbahnhof verkehren nicht. Linie S9: Zwischen Westkreuz und Spandau besteht nur ein 20-Minutentakt mit dieser Linie. Die taktverstärkenden Züge der Linie zwischen Mahlsdorf und Ostbahnhof verkehren nicht.

Zwischen Westkreuz und Spandau besteht nur ein 20-Minutentakt mit dieser Linie. Die taktverstärkenden Züge der Linie zwischen Mahlsdorf und Ostbahnhof verkehren nicht. Linie S5: Wegen der Reparatur an einer Weiche in Westkreuz verkehrt die Linie nur zwischen Strausberg Nord/Mahlsdorf und Charlottenburg.

Am Montagabend kommt es zudem zu geplanten Einschränkungen bei der S-Bahn. Das müssen Fahrgäste dazu wissen:

Bauarbeiten bei der S-Bahn: Diese Linien sind betroffen Linien S3, S5, S7 und S9: Zwischen 21.45 Uhr und 1 Uhr am Folgetag fahren keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Friedrichstraße. Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen ist eingerichtet.

Zwischen 21.45 Uhr und 1 Uhr am Folgetag fahren keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Friedrichstraße. Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen ist eingerichtet. Linien S3 und S9: Zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten herrscht zwischen 21.45 Uhr bis 1 Uhr am Folgetag S-Bahnverkehr nur im 10-Minutentakt.

Zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten herrscht zwischen 21.45 Uhr bis 1 Uhr am Folgetag S-Bahnverkehr nur im 10-Minutentakt. Bitte beachten Sie auch die Sperrung des Bahn-Regionalverkehr (RE1, RE2 und RE7) im Abschnitt Ostbahnhof und Charlottenburg.

(RE1, RE2 und RE7) im Abschnitt Ostbahnhof und Charlottenburg. Linie S1: Von 22 Uhr bis 1.30 Uhr fahren die S-Bahnen zwischen Zehlendorf und Schöneberg nur im 20-Minutentakt.

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