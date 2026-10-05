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Störungen bei der Berliner S-Bahn am Montagmorgen: Diese Linien sind betroffen

Fahrgäste der S-Bahn müssen sich auf mehrere Einschränkungen einstellen. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

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Eva Maria Braungart
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Bei der S-Bahn kommt es am Montagmorgen zu Störungen.

Bei der S-Bahn kommt es am Montagmorgen zu Störungen.

© Fabian Sommer/dpa

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Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich am Montagmorgen auf einige Einschränkungen einstellen. Wie die S-Bahn mitteilte, kommt es aufgrund von spontanen Bauarbeiten und einer Weichenstörung zu Ausfällen und Verspätungen. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Störung bei der S-Bahn am Montagmorgen: Diese Linien sind betroffen

  • Linie S3: Die Linie verkehrt zwischen Erkner und Ostbahnhof sowie zwischen Köpenick und Ostbahnhof nur im 20-Minutentakt. Die Züge der Linie in Richtung Erkner verkehren am Bahnhof Ostkreuz abweichend von Gleis 5. Die taktverstärkenden Züge zwischen Karlshorst und Ostbahnhof verkehren nicht.
  • Linie S9: Zwischen Westkreuz und Spandau besteht nur ein 20-Minutentakt mit dieser Linie. Die taktverstärkenden Züge der Linie zwischen Mahlsdorf und Ostbahnhof verkehren nicht.
  • Linie S5: Wegen der Reparatur an einer Weiche in Westkreuz verkehrt die Linie nur zwischen Strausberg Nord/Mahlsdorf und Charlottenburg.

Am Montagabend kommt es zudem zu geplanten Einschränkungen bei der S-Bahn. Das müssen Fahrgäste dazu wissen:

Bauarbeiten bei der S-Bahn: Diese Linien sind betroffen

  • Linien S3, S5, S7 und S9: Zwischen 21.45 Uhr und 1 Uhr am Folgetag fahren keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Friedrichstraße. Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen ist eingerichtet.
  • Linien S3 und S9: Zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten herrscht zwischen 21.45 Uhr bis 1 Uhr am Folgetag S-Bahnverkehr nur im 10-Minutentakt.
  • Bitte beachten Sie auch die Sperrung des Bahn-Regionalverkehr (RE1, RE2 und RE7) im Abschnitt Ostbahnhof und Charlottenburg.
  • Linie S1: Von 22 Uhr bis 1.30 Uhr fahren die S-Bahnen zwischen Zehlendorf und Schöneberg nur im 20-Minutentakt.
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