Berliner S-Bahn will Fahrgäste am Einsteigen hindern – aber nicht alle

Wer noch schnell in die Bahn springt, obwohl sich die Türen schon schließen, könnte künftig gestoppt werden. S-Bahnchef Heiko Büttner prüft den Einsatz von Einstiegslotsen. Doch eine Frage ist noch offen.

Darüber regen sich S-Bahnnutzer auf, so lange es in Berlin und Brandenburg S-Bahnen gibt. Der Zug kann nicht abfahren, weil jemand einem anderen Fahrgast die Tür aufhält. Das Ein- und Aussteigen dauert länger, weil Fahrgäste im Eingang im Weg stehen. Auch die S-Bahn Berlin sieht diese Probleme. Sie prüft, wie sie sich lindern ließen.



In die S-Bahn springen, obwohl schon die rote Lampe leuchtet und das Abfahrsignal ertönt: „Diese Sportart wird offenbar immer beliebter“, witzelte ein Besucher des Fahrgastsprechtags mit S-Bahnchef Heiko Büttner. Der Berliner Fahrgastverband IGEB hatte eingeladen.



„Wir überlegen, ob wir an neuralgischen Stellen Einstiegslosten stationieren“, erklärte der neue Vorsitzende der S-Bahn-Geschäftsführung, der im April von München nach Berlin gewechselt ist. Sie könnten „Late Runner“ zurückhalten, sagte Büttner.

BVG droht mit 50 Euro Vertragsstrafe

Er ist nicht der einzige S-Bahner, den dieses Verhalten nervt. Wenn Fahrgäste versuchen einzusteigen, obwohl sich die Türen schließen, riskieren sie Beschädigungen und Ausfälle. S-Bahntüren sind komplexe Konstruktionen, die sich nicht leicht reparieren lassen. Folge ist oft, dass Türen gesperrt werden oder ganze Züge in die Werkstatt müssen.



Zusätzliche Beschäftigte kosten allerdings Geld, gab Heiko Büttner zu bedenken. Hier sei noch einiges zu klären – vor allem mit dem Land Berlin, das S-Bahnleistungen bestellt und mit Geld vom Bund bezahlt. Er würde sich wünschen, dass zusätzliches Personal dazu beiträgt, Störungen des Betriebs zu verhindern, sagte er. Klar sei aber auch, dass Einstiegslotsen nur auf stark genutzten Bahnhöfen sinnvoll wären.

Eine S-Bahn der Baureihe 481/482 in Oranienburg. Seit 1924 gibt es Gleichstrom-S-Bahnen in Berlin und Brandenburg. 2025 wurden sie für 482 Millionen Fahrten genutzt. © Annette Riedl/dpa

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben eine eigene Lösung gefunden. Das Landesunternehmen hat seine Nutzungsordnung zum 1. Mai 2025 ergänzt: Wer Türen mutwillig blockiert und dadurch den Schließprozess sowie die Abfahrt verzögert, dem droht eine Vertragsstrafe in Höhe von 50 Euro. Allerdings hat die BVG bisher keine Zahlen veröffentlicht, wie oft diese Strafe bislang gefordert worden ist. Offenbar nur selten - das Personal setzt dann doch andere Prioritäten.

Die Schienenverkehrswochen der IGEB gehören für manche Berliner zur Herbstroutine. Bei Sprechtagen haben Bahn- und Busnutzer die Möglichkeit, Chefs von Verkehrsbetrieben mir Fragen zu löchern. Nun trat der neue S-Bahnchef Heiko Büttner zum ersten Mal auf. Er begann mit einer Nachricht, die viele Menschen im Saal ungläubig vernahmen.

S-Bahn will weitere Sanitäter auf Bahnhöfen stationieren

Was die gemessene Pünktlichkeit anbelangt, habe die S-Bahn Berlin in diesem Jahr „im nationalen Vergleich den besten Wert“ eingefahren, sagte er. „Wir sind deutlich besser geworden.“ Besser als München und Hamburg.

Pünktlichkeit: Seit Januar seien 94,2 Prozent der S-Bahnfahrten als pünktlich registriert worden, erklärte Heiko Büttner. Das heißt, dass diese Züge exakt nach Plan oder maximal drei Minuten und 59 Minuten zu spät verkehrten. Im vergangenen Jahr betrug die Quote 93 Prozent. Aber auch der aktuelle Pünktlichkeitswert liegt unter dem, was das Land Berlin im Verkehrsvertrag fordert. 2019 kam die S-Bahn Berlin zum vorerst letzten Mal über die Vorgabe von 96 Prozent - sehr knapp.

Ausfälle: Bisher fielen bei der S-Bahn GmbH in diesem Jahr bislang 3,82 Prozent der geplanten Fahrten aus. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es 4,89 Prozent. Der Anteil, für den das Unternehmen selbst verantwortlich ist, sank von 1,49 auf 1,01 Prozent. „Allerdings machen uns Wetterextreme zu schaffen“, sagte Büttner. Der Frost Anfang 2026 und die Hitzewelle im Juni trieben die Ausfallzahlen nach oben.

Die neue S15: Unter dem Hauptbahnhof besitzt die S-Bahnstrecke zum Gesundbrunnen einen eigenen Zugangsbereich - sauber, ruhig und mit sachter Musikbeschallung. © Soeren Stache/dpa

Personen im und am Gleis: Das macht der S-Bahn Berlin fast täglich zu schaffen. Zwar könne sich die Bahn an manchen Stellen mit Zäunen schützen, „aber in Berlin werden sie eingerissen“. Meist wird der Betrieb auf den betroffenen Bahntrassen eingestellt. Der S-Bahnchef forderte ein flexibles Vorgehen: Wenn jemand neben und nicht auf einem Gleis gesichtet wird, sollten die Züge langsam weiterfahren dürfen. Matten mit harten Noppen halten bei der S-Bahn Hamburg Gleislatscher ab. In Berlin wären sie bisher nicht erlaubt worden.

Medizinische Notfälle: Wenn ein Fahrgast kollabiert, kann das zu Verspätungen und Ausfällen führen. Mit dem Pilotprojekt Sanitätsdienst testet die S-Bahn seit einem Jahr, wie sich Wartezeiten vermindern lassen. Nach Münchner Vorbild stehen an den S-Bahnhöfen Gesundbrunnen, Ostkreuz, Zoo und Hauptbahnhof während der Spät-Hauptverkehrszeit qualifizierte Sanitäter für die Erstversorgung bereit. Bisher wurden sie rund 45 Mal tätig. Ab 2027 kommt der Bahnhof Friedrichstraße hinzu. Geprüft wird auch ein Einsatz am Morgen.

Sicherheit: S-Bahner können sicherheitsrelevante Vorfälle per WhatsApp intern melden. In diesem Jahr wurden bis Ende Oktober 4.708 solcher Meldungen erfasst. In 3.357 Fällen ging es darum, dass das Hausrecht angewendet wurde – etwa weil sich Menschen „nicht so benahmen, wie sie sich benehmen sollten“, sagte Büttner. 2021 wurden nur 538 Meldungen zum Thema Sicherheit erfasst, 2025 waren es 4.252. Laut S-Bahn zeige die Statistik auch deshalb einen Anstieg, weil eine neue Datenbank die Erfassung verbessert. Tatsächlich sei er nicht so groß.

Kontrolleure: Die Fahrkarten bitte! Auch bei der S-Bahn sind Fahrscheinprüfer derzeit fast ausschließlich in Zivilkleidung unterwegs. Doch Heiko Büttner glaubt nicht, dass diese Strategie hartnäckige Schwarzfahrer abschreckt. Am 23. November startet die S-Bahn ein Pilotprojekt, jeweils zwei Prüfteams in Unternehmensbekleidung einzusetzen. Ihre Sichtbarkeit soll dazu beitragen, dass sich die Fahrgäste sicher fühlen, erklärte er.

Videoüberwachung: In den neuen S-Bahnen sowie in Bahnhöfen nehmen Kameras die Fahrgäste ins Visier. Die Aufnahmen werden 48 Stunden gespeichert und automatisch gelöscht – außer die Bundespolizei verlangt Einsicht, weil es Straftaten aufzuklären gilt. Genau das kommt immer öfter vor, berichtete der S-Bahnchef: „bis zu zehn Mal am Tag“. Das sei jedes Mal ein aufwändiges Unterfangen, weil die Bilder bislang vor allem auf Festplatten gespeichert werden.

Eine Gleismatte vom Typ Strailgrid an einer S-Bahnstrecke in München. Die „unwegsame Oberfläche“ soll verhindern, dass Menschen das Gleis betreten, so der Hersteller Kraiburg Strail. In Hamburg und Potsdam gibt es so etwas schon, bei der S-Bahn Berlin noch nicht. © Kraiburg Strail

S15: Seit dem 15. Juni 2026 verbindet die S15 den Hauptbahnhof, Wedding und Gesundbrunnen. Büttner gehörte zu den Skeptikern, die nur wenig Fahrgäste, dafür aber Probleme auf dem dicht befahrenen Ring erwartet hatten. Bislang jedoch sei die S15 mit einer Quote von 97,4 Prozent „überdurchschnittlich pünktlich“, teilte er mit. Mit durchschnittlich 13.000 Reisenden pro Tag montags bis freitags werde die Strecke zudem gut genutzt. Fahrgäste berichteten, dass es der Takt immer wieder auf 20 Minuten ausgedünnt wird. Doch mit 1,93 Prozent sei die Ausfallquote nur halb so hoch wie sonst bei der S-Bahn, hieß es.

Baustellen – eine Auswahl: Vom 11. bis 25. Januar 2027 fahren im Tunnel keine S-Bahnen. Vom 12. Februar bis 3. Mai 2027 ist der Ring zwischen Westend und Beusselstraße gesperrt. Vom Abend des 11. Juni bis 2. September 2027 morgens liegt die S-Bahn zwischen Friedrichstraße und Tiergarten brach. Vom 30. Juli bis 16. August 2027 reicht der gesperrte S-Bahn-Abschnitt sogar bis zum Bahnhof Zoo.

Und was sagten die Fahrgäste? Anders als bei früheren Sprechtagen hielt sich die Kritik im Rahmen. Mal ging es darum, dass die Beleuchtung im Nordbahnhof und in anderen S-Bahnhöfen zu schwach sei. Mal waren schlechte Fahrgastinformation bei Störungen ein Thema. Und warum gibt es in Berlin keine S35, fragte ein junger Besucher? Das brachte selbst die Experten des größten Tochterunternehmens der bundeseigenen Deutschen Bahn ins Schleudern.

Die nächsten Fahrgastsprechtage der IGEB lassen nicht mehr lange auf sich warten. Am Montag, 16. November, geht es ab 19 Uhr im Rathaus Zehlendorf um den Regionalzugverkehr. Die BVG lädt für den 23. November um 19 Uhr in den Betriebshof Müllerstraße ein (Anmeldung erforderlich).

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