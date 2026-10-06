Berliner Schüler gewinnt bundesweiten Chemiewettbewerb

Der 15-jährige Bektur Janoff belegt im Bundesfinale von „Chemie – die stimmt!“ den ersten Platz. Auch vier weitere Berliner waren unter den Finalisten.

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Vom 22. bis 26. September fand an der Universität Leipzig die Endrunde des deutschlandweiten Chemiewettbewerbs statt. Bektur Janoff, der nun in die 10. Klasse des Hildegard-Wegscheider-Gymnasiums in Grunewald gekommen ist, hat sowohl die beste Theorieprüfung abgelegt, als auch den ersten Platz in der Gesamtwertung der Klassen 9/10 erreicht.



In der Laborprüfung mussten die Nachwuchs-Wissenschaftler unter anderem Koffein aus Grüntee isolieren; die mehrstündige Klausur fragte Kompetenzen beispielsweise zu analytischen Verfahren ab, die weit über dem Schulstoff lagen.

Der Enkel einer kirgisischen Chemielehrerin hatte sich schon im vorigen Jahr – während des damaligen Wettbewerbs noch Achtklässler – für die länderübergreifende Regionalrunde qualifiziert, das Finale aber nicht erreicht.



Auch die Berliner Antoni Jankowski und Lars Wilsky (Käthe-Kollwitz-Gymnasium), Juri Kühnel (Heinrich-Hertz-Gymnasium) und Richard Lemche (ebenfalls Hildgard-Wegscheider-Gymnasium) nahmen am Bundesfinale teil.

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