Berlin verbietet den Moscheeverein El-Irschad – er soll der Hisbollah als Plattform für Propaganda und Geld gedient haben. Was hinter dem Verbot und dem Verein steckt.

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Der Berliner Senat hat den Verein El-Irschad e.V. verboten. Laut Innensenatorin Iris Spranger (SPD) unterstützte der in Neukölln ansässige Moscheeverein die libanesische Hisbollah – finanziell, organisatorisch und ideologisch.



Die Hisbollah ist in Deutschland bereits als Terrororganisation eingestuft. Doch was genau wird dem Verein vorgeworfen?

Was ist der Verein El-Irschad und was wird ihm vorgeworfen?

El-Irschad e.V. ist ein in Berlin aktiver Moscheeverein. Er betrieb die Moschee „Markaz Al Qaem“ im Stadtteil Neukölln. Bei deutschen Sicherheitsbehörden galt er seit Jahren als Hisbollah-nah. Die Berliner Innenverwaltung stuft seinen Zweck und seine Tätigkeit als strafgesetzwidrig ein. Der Verein richte sich „gegen den Gedanken der Völkerverständigung“, erklärte Innensenatorin Spranger.

„Der Verein bietet der Hisbollah im Libanon neben einer organisatorischen und finanziellen Unterstützung auch eine Plattform zur Verbreitung ihrer Propaganda und verfassungsfeindlichen Ideologie innerhalb der schiitischen Diaspora in Berlin“, so Spranger.

Was ist die Hisbollah und warum ist sie in Deutschland verboten?

Die Hisbollah – auf Arabisch „Partei Gottes“ – ist eine schiitisch-islamistische Organisation aus dem Libanon. Sie ist mit dem Iran verbündet und bekämpft Israel.

Das Bundesverwaltungsgericht urteilte 2015, dass sich die Hisbollah insgesamt gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet – unabhängig davon, ob sie als politische, soziale oder terroristische Struktur auftritt. 2020 verhängte Deutschland ein Betätigungsverbot gegen die Organisation. Laut Bundesinnenministerium muss damit gerechnet werden, dass die Hisbollah auch außerhalb des Nahen Ostens terroristische Aktionen gegen Israel plant.

Wie hat El-Irschad die Hisbollah laut den Behörden unterstützt?

Nach Erkenntnissen der Berliner Behörden nutzte El-Irschad vor allem zwei Kanäle: die Moschee in Neukölln und die Jugendarbeit. Die Jugendarbeit orientierte sich am Vorbild der libanesischen Imam-al-Mahdi-Scouts – einer Pfadfinderorganisation mit Hisbollah-Bezug.

Über beide Wege soll der Verein Propaganda und verfassungsfeindliche Ideologien innerhalb der schiitischen Gemeinschaft in Berlin verbreitet haben. Zudem soll er die Hisbollah finanziell unterstützt haben.

Warum kommt das Vereinsverbot gerade jetzt?

Dem Verbot gingen umfangreiche Ermittlungen voraus. Beteiligt waren mehrere Berliner Sicherheitsbehörden, Bundesbehörden, Verfassungsschutzämter und weitere Innenministerien. Es wurde eine Vielzahl von Daten gesichtet. Auch jüngste rechtskräftige Verurteilungen von Hisbollah-Funktionären in Deutschland trugen laut der Innenverwaltung wesentlich zur Entscheidung bei.

Welche konkreten Folgen hat das Verbot?

Die Folgen sind unmittelbar. Es ist ab sofort untersagt, Kennzeichen des Vereins und seiner Teilorganisationen öffentlich zu verwenden. Die Internetpräsenzen müssen abgeschaltet werden. Das Vereinsvermögen wurde beschlagnahmt. Zusätzlich fanden Durchsuchungen statt, um weitere Beweismittel zu sichern und weiteres Vermögen sicherzustellen.

Wie groß ist das Hisbollah-Netzwerk in Deutschland?

Sicherheitsbehörden rechnen in Deutschland bis zu 1050 Personen dem extremistischen Personenpotenzial der Hisbollah zu. Eine einheitliche Struktur oder einen Dachverband gibt es nicht. Anhänger treffen sich stattdessen in einzelnen örtlichen Moscheevereinen und verhalten sich laut den Behörden häufig bewusst konspirativ. Besonders jüngere Anhänger vernetzen sich verstärkt über das Internet. Deutschland wird von der Hisbollah auch als Rückzugs- und Rekrutierungsraum genutzt – ebenso für Spendensammelaktionen.

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