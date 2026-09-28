Berliner SPD-Chef Krach will nicht in den Senat

SPD-Chef Steffen Krach will der nächsten Berliner Regierung nicht angehören. Stattdessen setzt er auf den Wiederaufbau seiner Partei aus dem Abgeordnetenhaus heraus.

Der Berliner SPD-Vorsitzende Steffen Krach strebt keinen Posten in einem möglichen rot-grün-roten Senat an. „Ich werde der nächsten Regierung in Berlin nicht angehören, aber die Arbeit der Regierung aus dem Abgeordnetenhaus natürlich sehr eng begleiten, in welcher Konstellation auch immer“, sagte Krach der Deutschen Presse-Agentur.

Er sei gekommen, um zu bleiben „und unsere SPD in den kommenden Jahren wieder zu einer starken Berlin-Partei aufzubauen“. Dieser Aufgabe werde er am besten in einer Rolle gerecht, die Partei und Fraktion verbinde, sagte Krach. „Es wird darum gehen, die Partei stark und einheitlich mit der Fraktion zu positionieren.“ Ein Amt im nächsten Senat komme für ihn deshalb nicht infrage.

Krach erwartet schwierige Sondierungen

Mit Blick auf die anstehenden Gespräche mit der wahlsiegreichen Linken und den Grünen dämpfte Krach die Erwartungen. „Die kommenden Wochen werden kein Spaziergang, das wird ein steiniger Weg“, sagte er. Bei allen Gemeinsamkeiten gebe es einige „harte Brocken“, die unmissverständlich geklärt werden müssten – allen voran das Thema Antisemitismus.

„Dafür muss es eine verbindliche Vereinbarung geben, die nicht nur Antisemitismus verurteilt und das Existenzrecht Israels bejaht, sondern für antisemitische Vorfälle auch klare Konsequenzen vorsieht“, forderte Krach. Teile der Berliner Linken stehen wegen ihrer Positionen zu Israel und Palästina seit längerem in der Kritik. Für Aufsehen sorgte zuletzt eine Wahlparty der Linken in Neukölln, bei der nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur sowohl das Oberhaupt eines arabischstämmigen und teils kriminellen Clans als auch ein propalästinensischer Aktivist anwesend waren.

Die Berliner Linke hatte die Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September klar gewonnen und will nun eine Dreierkoalition mit Grünen und SPD schmieden. Die Sozialdemokraten waren mit einem historisch schlechten Ergebnis nur noch fünftstärkste Kraft geworden. Die Sondierungsgespräche sollen in dieser Woche beginnen, konkrete Termine stehen laut Krach noch nicht fest. (mit dpa)

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