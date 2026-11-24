Die Temperaturen sinken, die Nächte werden kälter und für viele obdachlose Menschen in Berlin beginnt eine besonders schwierige Zeit. Doch ausgerechnet jetzt fehlen der Berliner Stadtmission dringend benötigte Schlafsäcke. Mit mehreren Aktionen soll Betroffenen durch den Winter geholfen werden.



Die Regale sind regelmäßig leer. Dabei werden warme Schlafsäcke und Isomatten gerade in den Wintermonaten besonders gebraucht. Die Berliner Stadtmission schlägt deshalb Alarm und ruft die Bevölkerung zu Spenden auf. „Wir haben immer zu wenig“, sagte Sprecherin Barbara Breuer.



Wie groß der Bedarf ist, zeigen auch die Zahlen aus der vergangenen Wintersaison. Die Teams der Kältebusse gaben nach Angaben Breuers insgesamt 600 Schlafsäcke an obdachlose Menschen aus. In der Saison davor waren es noch 507. Hinzu kommen weitere Schlafsäcke, die in den Notunterkünften benötigt und ausgegeben werden.

Schlafsäcke für Menschen, die sonst keine Wärme finden

Eine Möglichkeit, direkt zu helfen, gibt es bereits am kommenden Samstag, dem 28. November. Zwischen 10 und 16 Uhr können Bürger warme, gewaschene und unbeschädigte Schlafsäcke in den Spandau-Arcaden in der Klosterstraße 3 abgeben. Die Spendenaktion wird vom Radiosender Paradiso unter dem Motto „Wir wärmen Berlin“ organisiert. Doch nicht nur Schlafsäcke fehlen. Auch die Situation in den Berliner Notunterkünften bleibt angespannt.



Seit dem 20. November stehen berlinweit insgesamt 1053 Notübernachtungsplätze zur Verfügung. Zum Start der Kältehilfesaison im Oktober waren es noch 669 Plätze. Wie die Sozialverwaltung mitteilte, lag die Auslastung am 17. November bereits bei 96,6 Prozent. Sechs weitere Projekte mit insgesamt rund 100 zusätzlichen Plätzen werden derzeit geprüft.



Besonders schwierig ist die Lage für obdachlose Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Nach Angaben von Breuer gibt es nur wenige Notunterkünfte, die für sie geeignet sind. Zudem müssen Betroffene häufig in der Lage sein, selbstständig vom Rollstuhl ins Bett zu wechseln und die Toilette zu benutzen. Für Menschen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen können, wird die Suche nach einem geeigneten Schlafplatz zur zusätzlichen Herausforderung.



Können die Teams der Kältebusse keine passende Unterkunft finden, versuchen sie zumindest, die Menschen mit ein oder zwei Schlafsäcken zu versorgen. Damit soll verhindert werden, dass sie die Nacht ohne ausreichenden Schutz vor der Kälte verbringen müssen.

Weitere Spendenaktion: Weihnachtlicher Sonderzug der S-Bahn

Auch die Berliner S-Bahn möchte gemeinsam mit der Stadtmission helfen. Am 2. Dezember soll ein weihnachtlich gestalteter Sonderzug an den Bahnhöfen Schöneweide, Ostkreuz und Westkreuz Halt machen. Dort können Bürger direkt am Zug Geld- und Sachspenden abgeben.



Besonders gebraucht werden neben Schlafsäcken auch warme Winterkleidung und Hygieneartikel. Die Aktion soll wohnungslosen und bedürftigen Menschen in Berlin zugutekommen.

Neben Sachspenden können auch die Kältehilfeangebote in Berlin Leben retten.



Wer obdachlose Menschen bemerkt, die Hilfe benötigen, kann sich an verschiedene Kältehilfeangebote in Berlin wenden. Das Kältehilfetelefon der Gebewo ist täglich von Oktober bis April zwischen 19 und 23 Uhr unter 030 343 971 40 erreichbar.



Der Wärmebus des DRK nimmt von November bis März täglich zwischen 18 und 24 Uhr unter 030 600 300 1010 Anrufe entgegen. Auch die Berliner Stadtmission ist mit ihrem Kältebus unterwegs und unter 030 690 333 690 täglich von November bis März zwischen 20 und 1.30 Uhr erreichbar.



Karuna Sub bietet von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr unter 0157 866 050 80 Unterstützung an. Im Bezirk Steglitz-Zehlendorf ist außerdem der Obdachbus des DRK-Südwest täglich von 11 bis 22 Uhr unter 0157 58 09 49 52 im Einsatz. In akuten Notfällen können jederzeit die Polizei unter 110 oder der Rettungsdienst unter 112 verständigt werden.

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