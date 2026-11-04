Berliner Stadtring dicht: Unfall legt A100 Richtung Wedding lahm – auch Britztunnel gesperrt

Nach einem Unfall staut sich der Verkehr vom Tempelhofer Damm bis weit auf die A113 zurück. Was Autofahrer wissen müssen.

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Auf der A100 in Richtung Wedding stockt der Verkehr nach einem Unfall erheblich. Betroffen ist mitten im Berufsverkehr der Abschnitt zwischen Tempelhofer Damm und Sachsendamm, der zunächst komplett gesperrt war. Das meldete die Verkehrsinformationszentrale Berlin über ihren Kanal bei Bluesky.

Autofahrer, die aus dem Süden in die Stadt wollen, trifft es besonders. Ab der Johannisthaler Chaussee auf der A113 reihte sich der Verkehr zeitweise auf rund 90 Minuten Wartezeit zurück.

Britztunnel wegen Überlastung dicht

Kurz nach der ersten Meldung meldete die VIZ eine teilweise Entschärfung: Der linke und der mittlere Fahrstreifen blieben gesperrt. Die rechte Spur war demnach wieder frei.

Weil sich die Fahrzeuge dadurch weiter staute, sperrten die Behörden zusätzlich den Tunnel im Ortsteil Britz. Die Schließung gilt auf der A100 Richtung Wedding zwischen dem Dreieck Neukölln und der Anschlussstelle Gradestraße.

Das sollten Sie jetzt tun

Wenn Sie aus dem Berliner Süden Richtung Innenstadt unterwegs sind, planen Sie für die A100 und die A113 deutlich mehr Zeit ein und weichen Sie wenn möglich auf das nachgeordnete Straßennetz aus. Prüfen Sie vor der Fahrt die aktuellen Meldungen der Verkehrsinformationszentrale, damit Sie die gesperrten Abschnitte zwischen Tempelhofer Damm und Sachsendamm sowie den Britztunnel umfahren. (mit dpa)

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