Berliner Taxis am BER droht das Aus: Was das für die Fahrgäste bedeutet

Der Landkreis Dahme-Spreewald hat die Vereinbarung mit Berlin zum Jahresende gekündigt. Ein Vielflieger berichtet von Umwegen und überhöhten Preisen. Ein Experte gibt Tipps.

Noch gibt es beides am Hauptstadt-Flughafen: Taxis aus Berlin und dem Landkreis Dahme-Spreewald stehen am BER in Schönefeld.

Werner B. ist sauer. „Das schadet dem Ruf unserer Stadt“, sagt der Berliner. Wieder mal ist er mit dem Taxi vom BER nach Hause gefahren. Und wieder mal bekam er für viel Geld schlechte Qualität. Jetzt kündigt sich eine Änderung beim Taxiverkehr am Flughafen an, die Kunden aber kaum Verbesserungen bescheren dürfte. Wie jetzt bekannt wurde, hat der Landkreis Dahme-Spreewald (LDS) die jetzige Regelung gekündigt.



Nur noch bis zum Jahresende dürfen sich lizensierte Berliner Taxis am Hauptstadt-Flughafen bereithalten. Zum 31. Dezember 2026 endet die Vereinbarung, die der Landkreis mit der Senatsverkehrsverwaltung abgeschlossen hat. Wie es im neuen Jahr weitergeht, ist ungewiss.



„Derzeit stehen wir in Verhandlungen mit der Senatsverwaltung des Landes Berlin“, teilte die Kreisverwaltung mit. Kommt es zu keiner neuen Regelung, stünden Taxispeicher und Ladeleiste von Januar 2027 an nur noch Fahrzeugen aus LDS offen. Die Folge wäre, dass die Zahl der Taxen sinkt und in Stoßzeiten Engpässe drohen, warnen Beobachter.

Ist der Taxiverkehr am BER einer Hauptstadt würdig?

Zurück zu Werner B. Der Vielflieger aus Berlin heißt in Wirklichkeit anders. Doch ihm gehe es nicht um seinen Namen, sondern um das Thema, sagt er. Das Thema lautet: Ist der Taxiverkehr vom BER nach Berlin einer Hauptstadt würdig?

Sein jüngstes Erlebnis möchte der Zehlendorfer deshalb veröffentlicht sehen. „Es ist kein einmaliger Fall. So etwas passiert mir ständig, wenn ich nach einer Flugreise vom BER nach Hause möchte“, erzählt er.

„Wir haben genug von diesem Hin und Her“: Leszek Nadolski, Taxiunternehmer aus Spandau und Vorsitzender der Innung des Berliner Taxigewerbes. © Carsten Koall

Vorab etwas Geografie. Für den Heimweg vom BER nach Zehlendorf stehen B. drei Routen zur Auswahl: über die A113 sowie die A100, nach Mahlow und dann durch den Südwesten Berlins, oder über den Berliner Ring und die A115. Normalerweise ist die Variante 1 die schnellste. Die Fahrt über den Ring wäre auch zügig, aber ein Umweg und viel teurer.

„Es ging schon damit los, dass am BER die Verständigung mit dem Taxifahrer schwierig war“, berichtet B. „Bei all meinen Fahrten vom Flughafen nach Berlin bin ich so gut wie nie einem Fahrer begegnet, der gut Deutsch sprechen konnte.“ Damit nicht genug: Fast alle Chauffeure hätten sich kaum ausgekannt. Ohne Internet wären sie verloren.

Der Taxifahrer hielt Werner B. ein Mobiltelefon hin, der Fahrgast sprach hinein. Wegen einer Baustelle bat B., über Mahlow und später durch die Stadt zu fahren. Doch schon bald merkte er, dass das Taxi auf dem Berliner Ring blieb. Der Fahrer hatte sich entgegen der Absprache für den längsten und damit kostspieligsten Weg entschieden.

Ärger mit dem Taxifahrer: „Das bezahle ich nicht“

Werner B. intervenierte. „Das bezahle ich nicht“, rief er vom Rücksitz. Fahrgast und Fahrer einigten sich darauf, dass nur der ursprünglich erwartete Fahrpreis fällig wird: knapp 80 Euro. Doch der Ärger blieb, und er verrauchte nicht, als der Chauffeur für das Gepäck mehr Geld verlangte als im LDS-Tarif vorgesehen.

Detlev Freutel, der 2020 verstorbene Vorsitzende des Taxi-Verbands Berlin Brandenburg, hat einmal gesagt: Ein Taxifahrgast sollte mit einer besseren Laune aussteigen als er eingestiegen ist. Bei Werner B. war es anders – wieder einmal. „Wenn ich mit einem Berliner Taxi zum BER fahre, gibt es meist keine Probleme. Zurück dagegen fast immer.“

„An Messetagen könnte es am BER eng werden“: Alexander Mönch von FreeNow by Lyft. © Berliner Zeitung/Mike Fröhling

Warum bucht er nicht per App bei Uber oder Bolt einen Mietwagen mit Fahrer? Dann stehen Route und Tarif fest. Das Auto würde am Pick-up-Point vorm Terminal warten. Auch wenn die Plattformbetreiber versichern, dass sich ihre Partnerfirmen an Recht und Gesetz halten: Der Berliner verweist auf Berichte über Steuerhinterziehung und Sozialversicherungsbetrug bei den Subunternehmen. Er wolle lieber Taxi fahren, insistiert er.

Doch immer weniger Menschen nutzen Taxis. Seitdem der Flughafen-Express eine andere Route nimmt, kommen viele Berliner zügiger zum BER – was dem Taxigewerbe weitere Kundschaft raubte. Beobachter können es verstehen, wenn der Landkreis reagiert und die Kapazität anpasst. Dass er heimische Taxibetreiber bevorzugt, sei erst einmal nachvollziehbar. „Er muss zu seinen Unternehmen halten“, hieß es.

Kaum noch Wartezeiten - aber Engpässe sind möglich

Früher gab es immer wieder Klagen, weil es angesichts des Andrangs am Flughafen zu wenige Taxen gab. „Inzwischen muss ich kaum noch warten“, sagt Werner B. Wenigstens dies sei besser geworden.

„LDS-Taxen wären allein in der Lage, die verbliebenen Fahrgäste zu fahren“, pflichtet Alexander Mönch bei. Er ist Deutschland-Chef des Mobilitätsanbieters FreeNow, mit dessen App FreeNow by Lyft man europaweit Taxifahrten buchen kann. Doch es werde weiter weiterhin Nachfragespitzen geben. „An Messetagen könnte es am BER eng werden.“

Mönch fände es besser, wenn der Landkreis Dahme-Spreewald die jetzige Regelung verlängern würde. Leszek Nadolski, Vorsitzender der Innung des Berliner Taxigewerbes, beschreibt sie so: 550 Berliner Taxis erhalten das Laderecht am BER, weitere 200 kommen auf eine Warteliste. Für die letzten zwei Monate dieses Jahres wurden nun noch einmal Lizenzen verlost. Nadolski glaubt nicht an eine Neuauflage.

Wenige schwarze Schafe bringen Gewerbe in Misskredit

„Die Berliner sind raus“, bilanziert der Innungs-Chef. Doch viele Taxibetreiber seien fast schon froh, dass es zu diesem Paukenschlag kommt. Sie wissen, dass man sie in LDS nicht will. Immer wieder gebe es Diskussionen, ob und in welcher Zahl B-Taxis laden dürfen. Berliner Taxifahrer demonstrierten für mehr Laderechte am BER, ohne Erfolg.

„Wir haben genug von diesem Hin und Her“, fasst Nadolski zusammen. Im Gegenzug dürften ab Januar 2027 keine LDS-Taxis mehr in Berlin an Halteplätzen auf Fahrgäste warten - diese Konkurrenz fiele weg.

„Der Flughafen hat es jetzt in der Hand, ein besseres Qualitätsmanagement zu fordern“: Hermann Waldner von Taxi Berlin. © Sabine Gudath/Berliner Zeitung

Was sagt Hermann Waldner, Chef der Taxizentrale Taxi Berlin? „Es ist leider so, dass alle Taxis in Berlin und Brandenburg in einen Topf geworfen werden − und sie sind nicht differenziert bestellbar. Kraut und Rüben, würden böse Zungen sagen. Die gute Arbeit, die die Männer und Frauen hinterm Lenkrad aus beiden Fahrgebieten leisten, wird von einigen schwarzen Schafen im Gewerbe in Misskredit gebracht.“

Waldner sieht auch die Flughafengesellschaft FBB, die Berlin, Brandenburg und dem Bund gehört, in der Pflicht. „Der ausgewählte Bewirtschafter für das Taxi-Geschäft macht zu wenig für die Qualität“, kritisiert er. „Der Flughafen hat es jetzt in der Hand, bei der nächsten Ausschreibung ein besseres Qualitätsmanagement zu fordern.“

Ratschläge für Taxinutzer: Was Experten empfehlen

Taxis zum Flughafen könne man vorbestellen, etwa bei Taxizentralen, so Waldner. „Derzeit ist das nur aus dem Berliner Stadtgebiet zum BER möglich, in umgekehrter Richtung können wir diesen Service aufgrund der unterschiedlichen behördlichen Vorgaben nicht anbieten.“

Welchen Tipp gibt Alexander Mönch Fahrgästen, die vom Flughafen nach Berlin möchten? „Per App ein Taxi am BER buchen“, rät er.

Der Pick-up-Point, an dem bei Uber, Bolt, FreeNow oder anderen Vermittlern offiziell vorbestellte Fahrzeuge warten, befindet sich jenseits der Taxi-Ladeleiste am BER. Nicht ausgeschlossen, dass eine solche Buchung ein Berliner Taxi beschert: In solchen Fällen dürfen B-Taxen auch künftig am Flughafen Kundschaft aufnehmen.

Schon jetzt komme es vor, dass Mietwagen-Chauffeure im Umkreis des Flughafens bereitstehen, um bei einer Buchung schnell vor Ort sein zu können, so der Experte. „Gut möglich, dass künftig auch Berliner Taxis auf den Straßen rund um den BER warten“, sagte Alexander Mönch.

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