Berliner Taxis am BER unerwünscht: Ex-Taxichef fühlt sich an DDR-Zeiten erinnert

Ab 2027 dürfen nur noch Taxis aus Dahme-Spreewald am Flughafen Fahrgäste aufnehmen. Der langjährige Berliner Taxiunternehmer Richard Leipold sieht alte Ost-West-Reflexe und warnt vor langen Wartezeiten.

„Reich werden Sie im Taxigewerbe nicht. Aber man konnte davon überleben“: Richard Leipold am Taxihalteplatz vor dem Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Schöneberg.

Aus und vorbei. Nicht mehr lange, dann dürfen sich Berliner Taxis nicht mehr am Flughafen BER bereithalten. Der Landkreis Dahme-Spreewald (LDS) hat die Vereinbarung mit Berlin zum Ende dieses Jahres gekündigt. Die Fahrgastzahlen sinken, der Kuchen wird immer kleiner, deshalb müsse die Konkurrenz aus Berlin weg. Und zwar sehr bald.



Für Richard Leipold ist es eine Entscheidung, die ihn an DDR-Zeiten erinnert. Und die den Verantwortlichen im nächsten Jahr schon bald auf die Füße fallen wird, sagt der frühere Taxifunktionär aus Berlin. Der „Fluch der bösen Tat“ werde sie bald ereilen, erwartet Leipold.



Eigentlich könnte sich der 70-Jährige zurücklehnen. Richard Leipold, der Taxiunternehmer und Vorsitzender der Berliner Taxivereinigung war, ist ausgestiegen. Er hat seine Fahrzeuge verkauft, Verträge gelöst, die krisengeschüttelte Branche verlassen. Doch Taxithemen beschäftigen ihn weiterhin. Und meist reizen sie ihn zum Widerspruch.

Flughafen-Express der Bahn hat Fahrgäste abgeworben

Der jüngste Paukenschlag im lange schwelenden Streit um die Laderechte am neuen Hauptstadtflughafen in Schönefeld beschäftigt ihn. Von Januar an dürfen nur noch Taxis aus dem Landkreis Dahme-Spreewald den Taxispeicher und die Ladeleiste am BER nutzen. B-Taxis dürfen zwar weiterhin Fahrgäste zum Flughafen bringen, doch sie müssen leer zurückfahren – außer die Tour wurde vorbestellt.

Richard Leipold sieht hier Reflexe aus alten Zeiten am Werk. Zu DDR-Zeiten blickte auch das Umland neidisch auf die Hauptstadt. Berlin werde besser versorgt, lautete die Kritik. Das Gefühl, benachteiligt zu werden und dies wettmachen zu müssen, habe sich bis heute erhalten. „Jetzt sind wir mal an der Reihe, heißt es dort“, so formuliert es Leipold. Darum habe der Landrat Sven Herzberger (parteilos) den Auftrag erfüllt, die Berliner Taxis am Flughafen „wegzubeißen“.

„Es hat sich, auch wegen der falschen Berliner Verhandlungspolitik, in LDS ein ökonomischer Egoismus breit gemacht, der immer noch davon ausgeht, dass den Bewohner der Hauptstadt der DDR alles hinten reingeblasen wird“, führt er aus. Weil sich die Verantwortlichen auf der rechtlich sicheren Seite wähnen, werden sie diese Operation jetzt durchziehen. „Das Argument lautet: Jetzt sind wir mit Essen dran.“

Taxis warten vor dem Flughafen Berlin Brandenburg (BER) auf Fahrgäste. Lizensierte Taxen aus Berlin dürfen am Airport nur noch bis zum 31. Dezember 2026 auf Fahrgäste warten. © Schoening/imago

500 bis 600 Taxis reichten am BER aus, argumentiert der Landkreis. Nicht selten müssten Fahrer drei Stunden und länger warten, bis sie einen Auftrag bekämen. Der Flughafen-Express der Bahn, der in zwölf Minuten zum Südkreuz und in 22 Minuten zum Hauptbahnhof fährt, hat den Taxis Fahrgäste streitig gemacht, das sieht auch Richard Leipold so. Aber er weiß, dass es am BER weiterhin Nachfragespitzen geben wird, bei Messen oder anderen großen Veranstaltungen.

Eine Regel lautet, dass das Taxi-Angebot solche Ausschläge nach oben zumindest zu 80 Prozent abdecken sollte. „Das werden die LDS-Taxen nie und nimmer schaffen“, befürchtet der Taxi-Experte. Die Folge: lange Wartezeiten – und eine Blamage für die ganze Region.

„Ein Bösnickel, der gemeine Fragen stellte“

Richard Leipold sitzt in seinem Ladenbüro in Friedenau. Fast nichts erinnert daran, dass er fast fünf Jahrzehnte in der Taxibranche tätig war. Nach einigem Suchen findet er ein Modellauto in Taxidesign. Vielleicht liegt im Keller noch eine „Fackel“, ein beleuchtbares Dachschild mit dem Schriftzug Taxi. Aber genau weiß es Leipold nicht.



Dass er einmal Taxiunternehmer und Vereinsvorsitzender wird, wurde ihm nicht in die Wiege gelegt. „Ich bin 1956 in Weiden in der Oberpfalz geboren. Nach Berlin kam ich nicht als Bundeswehr-, sondern als Religionsflüchtling“, erzählt Leipold. Er beschreibt sich als „kleinen Bösnickel, der gemeine Fragen stellte“. Das kam nicht gut an.

Deshalb zog der Oberpfälzer nach West-Berlin, um dort sein Abitur zu erwerben. Von 1974 an studierte er an der Freien Universität, zunächst Geschichte und Germanistik auf Lehramt. Als Leipold Anfang der 1980er-Jahre das Staatsexamen für Lehramt und das Magisterexamen absolvierte, war er schon dabei, ein zweites Standbein aufzubauen.

Umgerechnet 2000 Euro Umsatz pro Wochenende

„Ich hatte Ärger mit der Uni, sollte relegiert werden“, berichtet er. Um sich und seine Familie wirtschaftlich abzusichern, erwarb er den Personenbeförderungsschein. 1978 war Leipold erstmals als Taxifahrer unterwegs. 1981 machte er sich selbstständig.

Aus einem Taxi wurden bald mehrere. „Die Verdienstmöglichkeiten waren extrem gut“, erinnert er sich. „Es war die Zeit, in der Milch und Honig flossen. Damals wurde in Berlin zwar auch gejammert und geklagt, aber auf sehr hohem Niveau.“

Die Mauer hielt die Menschen in der Stadt. Also waren sie am Wochenende hier auf der Suche nach Vergnügen und Laster. „Wer sich bestimmte Substanzen reingetan hatte, wollte nicht Auto fahren.“ Von den West-Alliierten nutzten vor allem die Amerikaner Taxis. Je nach Dollarkurs ließen sie es krachen. „Die hauten viel Geld auf den Kopf.“

Ein Modellauto ist seine letzte Erinnerung an die Taxibranche: Richard Leipold in seinem Ladenbüro in Friedenau. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Taxifahrer profitierten davon. Wer abends und nachts hinter dem Steuer saß, konnte Ende der 1970er-Jahre in West-Berlin bei einem Kilometerpreis von 1,27 Mark und einer Einschaltgebühr von 2,40 Mark an einem Wochenende locker 600 oder 700 Mark Umsatz machen, denkt Leipold zurück. Das würde heute ungefähr 2000 Euro entsprechen. Bars und andere Etablissements zahlten Provision, wenn ein Taxifahrer ihnen Kundschaft frei Haus lieferte - willkommener Zusatzverdienst.

Goldene Zeiten. Nickelbrillen und Speckdeckel seien auf ihre Kosten gekommen. „Zu den Nickelbrillen gehörte ich“ – als ehemaliger Student, erzählt Richard Leipold. Bei den Speckdeckeln (eine alte, nicht mehr ganz saubere Kopfbedeckung, Anm.d.Red) gaben ältere Einheimische den Ton an. „Wenn die Erlöse unter ein bestimmtes Niveau sanken, wechselten sie wieder ins Handwerk.“ Nahm die Taxi-Nachfrage wieder zu, kehrten die Alt-Berliner wieder hinters Lenkrad zurück.

Mauerfall: Heute Stasimitarbeiter, morgen Taxifahrer

Dann fielen erste Schatten auf die Idylle. Als Aids immer mehr Opfer forderte, wirkte sich das auf die Partylaune aus. Als 1989 die Mauer fiel, stiegen die Umsätze wieder, obwohl es mehr Taxifahrer und damit mehr Konkurrenz gab. Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR, von der Auflösung bedroht, brachte niedere Ränge im Taxigewerbe unter, so Leipold. Auch NVA-Offiziere wechselten in die Branche.

Währenddessen mussten sich die Fahrer aus dem früheren VEB Taxi in Ost-Berlin an die neuen Zeiten gewöhnen. „Viele von ihnen fühlten sich schwer degradiert.“ Zu DDR-Zeiten standen Taxifahrer in der Verdiensthierarchie ganz oben, jetzt ging es steil nach unten.

1992, 1993 wurden die Zeiten karger. Ernüchterung setzte ein. Investitionen gingen zurück, die Arbeitslosigkeit stieg, das Land Berlin musste sparen. Zugleich wurden immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund Taxifahrer. Die Konkurrenz nahm weiter zu, erzählt Leipold. Gab es bei der Wiedervereinigung rund 720 VEB-Taxen und in West-Berlin knapp 5000 Taxis, stieg die Gesamtzahl über die Jahre immer weiter – bis es schließlich weit mehr als 8000 waren.

Erinnerungen an bessere Zeiten: Fundstücke bei der Innung des Berliner Taxigewerbes © Peter Neumann/Berliner Zeitung

„Ab 1995 wurde es dann richtig eng“, erinnert sich Leipold. Steuer- und Sozialversicherungsbetrug erreichten immer neue Höhen. Taxifahrer wollten schwarz arbeiten. Taxibetreiber sahen es nicht ein, dem Staat etwas von ihren Einkünften abzugeben. „Wenn immer mehr betrügen, haben diejenigen, die das nicht tun, ein immer größeres Problem.“ Die Krise, zu der das Taxigewerbe selbst beigetragen hatte, weitete sich aus.

Noch wäre es möglich gewesen, das Ruder herumzureißen, meint Leipold. In Hamburg sei das gelungen. „Dabei war das zuvor der gleiche Saustall wie in Berlin.“ Dann gingen Behörden und Gewerbe daran, die Branche zu sanieren. Seitdem wird darauf geachtet, dass alle Umsätze verbucht werden. Fiskaltaxameter sorgten dafür. Wer in Hamburg die Konzession verloren hatte, konnte sie auch im Umland nicht erneuern. Fahrpreiserhöhungen ließen die Erträge steigen.

In Berlin gelang der Schulterschluss nicht. Stattdessen gab es Kämpfe zwischen den Beteiligten. Leipold: „Wir haben auf Hamburg verwiesen, doch für viele in Berlin war Hamburg nur das Dorf an der Elbe. Berlin könne alles viel besser.“ Michael Müller (SPD), damals als Stadtentwicklungssenator für den Verkehr zuständig, gab Geld für Fiskaltaxameter frei, aber die Finanzverwaltung blockierte.

„Viele dachten, sie seien stinkereich“

Letztlich passierte kaum etwas. 1998 bis 2004 ging dann noch einmal „die Post ab“. Der neue Markt verbreitete in manchen Schichten Goldgräberstimmung. „Viele dachten, sie seien stinkereich. Die haben aufs Blech gehauen. Restaurant, Taxi, koksen.“ Bis der Crash kam.

Als vor rund einem Jahrzehnt Plattformen damit begannen, den Markt aufzurollen, wurde es für Taxibetreiber immer prekärer. Per App einen Mietwagen mit Fahrer bestellen: Das wurde immer beliebter, weil die Tarife meist niedriger sind als im Taxi. Auch bei den Fahrtenvermittlern Uber, Bolt & Co. gelingt es der Verwaltung nur ansatzweise, Regeln durchzusetzen, meint Richard Leipold. Er spricht von „Staatsversagen“. Inzwischen sei es so: Wer legal arbeitet, könne nicht mehr überleben.

Schon als Taxibetreiber wäre das in Berlin schwierig. Leipold beziffert den Durchschnittserlös auf rund 3,20 Euro brutto pro Kilometer. „Das reicht nicht, um die Kosten zu begleichen, Sozialversicherungsbeiträge und Steuern zu zahlen. Sie können auch versuchen, die Versicherung zu betrügen. Aber irgendwann geht es nicht mehr.“

Wenn schon 3,20 Euro pro Kilometer nicht reichen, um legal zu wirtschaften: Wie soll das Mietwagenbetreibern gelingen, die für Vermittler wie Uber Aufträge ausführen? Für durchschnittlich zwei Euro pro Kilometer, aber 19 Prozent Umsatzsteuer? „Das geht nur mit massivem Betrug. Das hat der Branche den Rest gegeben“, sagt Leipold.

Wer sich an alle Regeln hält, kann in Berlin nicht überleben

Als Taxiunternehmer alle Gesetze beachten, Sozialabgaben und Steuern zahlen, aber trotzdem Gewinn erzielen: Das sei seit einigen Jahren in Berlin nicht mehr möglich, meint Leipold. Außer man bleibt als Einwagenunternehmer am Markt und beutet sich jeden Tag aufs Neue selbst aus, bei einem Erlös von durchschnittlich sechs Euro pro Stunde.

Richard Leipold entschied sich für den Ausstieg. Sein Betrieb, zu dem einst mehr als 30 Taxis gehörten, schrumpfte immer weiter zusammen und verschwand. Auch die Berliner Taxivereinigung war zuletzt nur noch ein Schatten ihrer selbst. „Die meisten haben schon bei Corona das Handtuch geworfen. Der letzte Mitglied hat Insolvenz angemeldet.“

Einer seiner Mitstreiter verließ Berlin in Richtung Norden. „Vor seinem Haus in Kreuzberg gab es ständig Schießereien.“ In Schleswig-Holstein kaufte er ein Kapitänshaus, wo er dem Vernehmen nach glücklich lebt.

Richard Leipold ist nach seinem Abschied aus der Branche im bürgerlichen Friedenau geblieben. „Reich werden Sie im Taxigewerbe nicht. Das war auch nie der Sinn. Aber man konnte davon überleben.“ Und es gab schöne Erlebnisse. Viele sogar. Aus und vorbei. Schade.

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