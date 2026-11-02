Keine neuen Sonderabgaben und eine klare Abgrenzung von Antisemitismus: Mehr als 20 Wirtschaftsverbände legen Rot-Rot-Grün einen konkreten Forderungskatalog vor.

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Die geplante Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne gehört zu den zentralen Vorhaben von Linken, SPD und Grünen. Doch ausgerechnet zum Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen am Montag meldet sich die Berliner Wirtschaft mit einem gemeinsamen Forderungskatalog zu Wort.



Darin verlangen mehr als 20 Kammern und Verbände ein klares Bekenntnis zum Schutz des Privateigentums. Auch bei der Haushalts- und Wirtschaftspolitik formulieren sie Erwartungen, die mit den bisherigen Plänen der möglichen Koalitionspartner teilweise kollidieren.



„Berlin kann sich keinen weiteren Stillstand leisten“, heißt es in der vierseitigen Presseerklärung des Runden Tisches der Wirtschaft, die der Berliner Zeitung vorliegt. Die Verbände verlangen verbindliche Zusagen für mehr Wachstum, Investitionssicherheit und eine leistungsfähigere Verwaltung. Besonders deutlich fällt ihre Kritik an der geplanten Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände aus.

„Berlin darf nicht zum Investorenschreck werden“

„Ein klares Bekenntnis gegen Enteignung ist das Fundament, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und dringend benötigtes privates Kapital nach Berlin zu holen“, erklärt Michael Kranz, Vorstandsvorsitzender des BFW-Landesverbandes Berlin/Brandenburg. Wer bezahlbaren Wohnraum schaffen wolle, müsse Eigentum schützen, Verfahren vereinfachen und verlässliche Rahmenbedingungen bieten.



Florian Tanyidliz, Landesvorsitzender der Familienunternehmer in Berlin, formuliert es noch deutlicher: „Berlin darf nicht zum Investorenschreck werden!“ Unternehmen bräuchten Rechts- und Planungssicherheit statt Debatten über Enteignung, Verstaatlichung und steigende Standortkosten.



Die Forderungen stehen im Widerspruch zu einem zentralen Vorhaben der möglichen Koalitionspartner. Linke, SPD und Grüne haben sich in ihrem Sondierungspapier darauf verständigt, große private Wohnungsbestände auf Grundlage von Artikel 15 des Grundgesetzes zu vergesellschaften. Betroffen wären Wohnungsunternehmen mit mehr als 10.000 Wohnungen in Berlin, wobei ein Grundbestand von 10.000 Wohnungen ausgenommen bleiben soll. Bis Mitte 2028 soll dem Abgeordnetenhaus ein entsprechender Gesetzentwurf vorgelegt werden.



Auch Carola Zarth, Präsidentin der Handwerkskammer Berlin, kritisiert die Konzentration auf Eigentumsfragen. „Wohnungspolitik darf nicht nur die Frage beantworten, wem die Wohnungen gehören, sie muss dafür sorgen, dass gebaut, modernisiert und instand gehalten wird.“ Ihr Fazit: „Am Ende zählt nicht der Besitzerwechsel, sondern der Baufortschritt.“

SPD-Politiker Steffen Krach trifft zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen am 2. November im Berliner Abgeordnetenhaus ein. © Emmanuele Contini/Imago

Wirtschaft fordert Abschaffung der Ausbildungsplatzabgabe

Neben der Wohnungspolitik nehmen die Verbände die öffentlichen Finanzen ins Visier. Berlin dürfe keine neuen Sonderabgaben einführen und Unternehmen nicht durch höhere Steuern belasten. Stattdessen verlangen sie, die Ausgaben rigoros zu reduzieren, ineffiziente Strukturen abzubauen und wenig wirksame Subventionen zu streichen.

Stefan Moschko, Präsident der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, fordert mehr unternehmerische Freiräume und Zukunftsinvestitionen in Bildung und Infrastruktur. Berlin müsse privaten Investoren „den roten Teppich ausrollen“. Wirtschaftliches Wachstum lasse sich nicht per Gesetz beschließen.

Eine konkrete Forderung betrifft die Berliner Ausbildungsplatzabgabe: Sie soll abgeschafft werden. Stattdessen wollen die Verbände die duale Ausbildung stärken, Oberstufenzentren modernisieren, verbindliche Praxisphasen ausbauen und die Berufsorientierung an Schulen verbessern. Auch die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse sowie Visa- und Einstellungsverfahren sollen beschleunigt werden.

Beim Bürokratieabbau verlangen die Verbände ebenfalls konkrete Änderungen. Ein unabhängiger Normenkontrollrat, ein ständiger Ausschuss des Abgeordnetenhauses und verbindliche Bürokratieabbaugesetze sollen neue Belastungen verhindern. Genehmigungen sollen häufiger durch Anzeigeverfahren ersetzt und grundsätzlich unbefristet erteilt werden, sofern sich die maßgeblichen Voraussetzungen nicht ändern. Behörden sollen bereits vorhandene Daten nicht mehrfach abfragen dürfen.

Demonstranten protestieren am 5. September 2026 in Berlin gegen hohe Mieten und Verdrängung sowie für die Enteignung großer Wohnungskonzerne. © IMAGO/Jürgen Heinrich

Haushalt sanieren, aber weiter investieren

Auch für den Wohnungsbau und die Infrastruktur enthält das Papier konkrete Vorschläge. Die Verbände fordern vollständig digitale Bauantragsverfahren, besser ausgestattete Bauaufsichtsbehörden und eine zentrale Gewerbebauleitstelle. Landesspezifische Baustandards, die Bauvorhaben verteuern oder verzögern, sollen überprüft werden.

Bei Brücken, Straßen, Schienen und Energienetzen verlangen sie verbindliche Sanierungs- und Investitionsfahrpläne. Zugleich soll der Wirtschaftsverkehr bei der Verkehrsplanung stärker berücksichtigt werden, damit Baustellen, Betriebe und Einsatzorte zuverlässig erreichbar bleiben.

Trotz der angespannten Haushaltslage warnen die Verbände davor, notwendige Zukunftsinvestitionen zu streichen. Mittel aus dem Sondervermögen sollen zusätzlich zum regulären Haushalt für tatsächliche Sachinvestitionen eingesetzt werden. Auch öffentlich-private Partnerschaften sollen stärker genutzt werden.

IHK-Präsident Sebastian Stietzel betont die Bedeutung privaten Kapitals für Arbeitsplätze, Innovationen und den Wohnungsbau. „Gestaltungsräume in der Politik entstehen nur mit einer starken Wirtschaft“, erklärt er.

Weitere Forderungen betreffen die Kreativ- und Digitalwirtschaft. Jeannine Koch, Geschäftsführerin von medianet berlinbrandenburg, schlägt eine landesgeförderte Berlin-CreativeTech-Gesellschaft und zusätzliche Unterstützung für die KI-Transformation vor. Die Verbände sprechen sich außerdem für internationale Großprojekte wie die Expo 2035 und eine Internationale Bauausstellung aus.

Wirtschaftsverband verlangt klare Abgrenzung von Antisemitismus

Neben wirtschaftlichen Reformen formulieren die Verbände auch Erwartungen an die innere Sicherheit. Ute Weiland, Geschäftsführerin des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller, fordert einen besseren Schutz kritischer Infrastruktur sowie eine Stärkung von Cybersicherheit und Katastrophenschutz.



Zugleich richtet sie eine ausdrückliche Forderung an die möglichen Koalitionspartner: „Unverhandelbar ist selbstverständlich der Schutz jüdischen Lebens, wir erwarten von allen künftigen Koalitionären eine klare und unmissverständliche Abgrenzung von jeder Form von Antisemitismus.“

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