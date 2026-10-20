Auch im ersten Halbjahr 2026 setzt sich der Anstieg fort. Der Senat hat die Verordnung bis Ende 2030 verlängert und hält am Genehmigungsvorbehalt fest.

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Wohnhäuser im Stadtteil Moabit: In Berlin ist die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen bei Bestandsgebäuden mit mehr als fünf Wohnungen genehmigungspflichtig.

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In Berlin ist die Zahl der Anträge auf Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen deutlich gestiegen. Im Jahr 2025 wurden stadtweit Anträge für 324 Wohnungen gestellt, nach 142 Wohnungen im Vorjahr. Das teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen am Dienstag mit.



Anlass war die Veröffentlichung des Jahresberichts 2025 zum Monitoring der Umwandlungsverordnungen. Grundlage ist Paragraf 250 Baugesetzbuch. In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt stellt er die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen unter einen Genehmigungsvorbehalt.

Im ersten Halbjahr 2026 betrafen neue Anträge bereits 239 Wohnungen. Im ersten Halbjahr 2025 waren es 57 Wohnungen. Ein Antrag bedeutet dabei weder eine Genehmigung noch eine tatsächlich vollzogene Umwandlung.

In den sogenannten sozialen Erhaltungsgebieten gilt zusätzlich Paragraf 172 Baugesetzbuch. Er regelt den Milieuschutz zum Erhalt der angestammten Bewohnerschaft. Hier bewegen sich die Zahlen auf niedrigem Niveau. Laut Senatsverwaltung wurden 2025 Anträge für 33 Wohnungen gestellt, im ersten Halbjahr 2026 für acht Wohnungen.

Weniger vollzogene Umwandlungen seit 2021

Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) hält an der Verordnung fest. „Die Umwandlungsverordnung ist weiterhin ein wirksames Mittel für den Schutz der Mieterinnen und Mieter“, erklärte Gaebler laut Mitteilung der Senatsverwaltung.

Der stadtweite Genehmigungsvorbehalt nach Paragraf 250 Baugesetzbuch trat erstmals im August 2021 in Kraft. Er greift bei Bestandsgebäuden mit mehr als fünf Wohnungen. Nach Angaben der Senatsverwaltung hat die Regelung die über Grundbuchumschreibungen vollzogenen Umwandlungen deutlich reduziert: von 28.783 Wohnungen im Jahr 2021 auf 1552 Wohnungen im Jahr 2024.

Im November 2025 beschloss der Senat den Neuerlass der Verordnung. Sie gilt seit Jahresbeginn 2026 und läuft bis Ende Dezember 2030. Die Regelung schütze Mieter in der gesamten Stadt vor der Umwandlung ihrer Wohnung in Eigentum, erklärte die Senatsverwaltung.

Mietergemeinschaft kritisiert Ausnahmen

Kritik an der Verordnung kommt von der Berliner Mietergemeinschaft. „Die Umwandlungsverordnung enthält etliche Ausnahmetatbestände. Nur wenn diese Lücken geschlossen werden, könnten Umwandlungen dauerhaft verhindert werden“, sagte Pressesprecher Rainer Balcerowiak der Berliner Zeitung.

Ausnahmen von der Genehmigungspflicht sind etwa bei der Teilung eines Nachlasses, bei Eigennutzung innerhalb der Familie oder beim Verkauf an mindestens zwei Drittel der Mieter vorgesehen.



Hinzu kommt eine Regelung aus dem im Oktober 2025 beschlossenen Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus. Danach greift die Pflicht nicht für Flächen, auf denen durch Anbauten, Aufstockungen oder Dachausbau zusätzlicher Wohnraum entsteht.

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