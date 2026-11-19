Treffen sich zwei Linke, entstehen drei Splittergruppen. Der Witz ist so alt wie die Arbeiterbewegung, und die Berliner Linke tut derzeit einiges dafür, dass er nicht aus der Mode kommt. Dabei hätte sie allen Grund, ihn endlich zu widerlegen.

Am 20. September ist die Linke mit 25,7 Prozent erstmals stärkste Kraft in Berlin geworden und hat ihr Ergebnis von 2023 mehr als verdoppelt. Bei den Jungen holte sie fast die Hälfte der Stimmen, Elif Eralp könnte die erste linke Regierende Bürgermeisterin werden. Gewählt wurde die Partei für ein Versprechen. Laut Forschungsgruppe Wahlen nannten 53 Prozent der Berliner Wohnen und Mieten als wichtigstes Problem der Stadt, und keiner Partei trauten sie hier so viel zu wie der Linken. Das ist kein Auftrag zur Dauerdemo. Das ist ein Auftrag zu regieren.

Lenin hätte es verstanden

In meiner Familie war Lenin kein Motiv für Jutebeutel, sondern Parteigeschichte. Beide Großväter waren in der SED, und wer mit solchen Biografien aufwächst, lernt früh, dass Theorie nicht im Regal bleibt. „Das Kapital“ habe ich später trotzdem gelesen, aus freien Stücken. Kommunist bin ich darüber nicht geworden, zu viel ist bekannt über das, was Menschen im Namen des Kollektivs angetan wurde. An eine klassenlose Gesellschaft glaube ich nicht. Orwell hat in „Farm der Tiere“ den gültigen Satz dazu geschrieben. Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher als andere. Die DDR versprach die Gleichheit aller und baute ihrem Politbüro in Wandlitz eine abgeschirmte Waldsiedlung, mit Westwaren im Laden und Westfernsehen im Wohnzimmer. Eine Utopie mit Schlagbaum.

Wie schnell aus Machtpolitik Gesinnung wird, zeigt ausgerechnet Israel. Palästina stand seit 1920 unter britischem Mandat. London hatte den Juden 1917 eine nationale Heimstätte versprochen, die Einwanderung aber später begrenzt, ausgerechnet als sie vor der Vernichtung flohen. Für Moskau war ein jüdischer Staat 1947 vor allem ein Hebel, um das britische Empire aus dem Nahen Osten zu drängen. Die Sowjetunion warb vor den Vereinten Nationen für seine Gründung, verwies auf die Vernichtung der europäischen Juden und hoffte, in den Kibbuzim und sozialistischen Parteien einen Verbündeten zu finden. 1948 erkannte sie Israel als erste de jure an und lieferte Waffen. Erst als Israel sich dem Westen zuwandte, drehte Moskau den Kurs. Der Antizionismus wurde zur Staatsräson des Ostblocks, die DDR nahm nie diplomatische Beziehungen zu Israel auf. Was heute in Teilen der Linken als antikoloniale Grundhaltung gilt, ist das Erbe einer verlorenen Wette.

Arbeiter setzen in Ostberlin am 13.11.1991 mit Hilfe eines Krans den Granitkopf des russischen Revolutionsführers Lenin auf die Straße. © Andreas_Altwein

Aber man muss kein Kommunist sein, um von den Klassikern zu lernen. Man kann sie als Gesinnung tragen oder als Werkzeug benutzen. Gemeint waren sie als Werkzeug. Im Frühjahr 1920 schrieb Lenin „Der ‚linke Radikalismus‘, die Kinderkrankheit im Kommunismus“. Adressaten waren unter anderem deutsche Linkskommunisten, die keine Parlamente, keine Gewerkschaften und keine Kompromisse wollten. Lenin hielt das nicht für revolutionär, sondern für bequem. Jeden Kompromiss abzulehnen, sei einfach. Schwer sei es, gute von schlechten zu unterscheiden. Mit Engels nannte er es kindliche Naivität, die eigene Ungeduld als theoretisches Argument auszugeben.

Hundertsechs Jahre nach Lenins Schrift ist die Kinderkrankheit in Berlin wieder ausgebrochen. Statt Schiebermütze trägt sie Kufiya, statt Flugblättern verteilt sie Instagram-Kacheln mit Gendersternchen, und statt Lenin liest sie Kommentarspalten. Nur die Ungeduld ist dieselbe geblieben.

Opposition gegen sich selbst

Schon im August veröffentlichte die Linksjugend Solid einen Aufruf der „Linken in der Linken“ gegen eine rot-grün-rote Koalition. Nach der Wahl blieb sie dabei und wünscht sich eine „starke sozialistische Opposition“ im Parlament und auf der Straße. Begründet wird das unter anderem mit der Vereinbarung gegen Antisemitismus, die Linke, SPD und Grüne getroffen haben. Mit ihr sei ein Politikwechsel nicht möglich.

Die Jugend der stärksten Partei der Stadt will also gegen eine Regierung protestieren, die ihre eigene Partei anführen würde. Opposition gegen sich selbst ist die konsequenteste Form der Reinheit. Man kann dabei nie verlieren, weil man nie etwas gewinnen will. Als der Landesparteitag am 31. Oktober über Koalitionsverhandlungen entschied, fand vor der Tür eine Kundgebung gegen die eigene Parteiführung statt. Die Mehrheit hat entschieden, die Minderheit hat ein Transparent gemalt. Das ist ihr gutes Recht. Politik ist es nicht.

Überraschend ist das nicht. Die Linke hat sich 2025 bundesweit mehr als verdoppelt, auf über 123.000 Mitglieder, das Durchschnittsalter fiel unter 39 Jahre. Eine Partei, in der viele erst seit wenigen Monaten dabei sind, kann gar nicht anders, als die Kinderkrankheit zu bekommen. Mit den Neuen kamen auch alte Bekannte. Kleine trotzkistische Gruppen wie die Revolutionäre Internationalistische Organisation sind in diesem Jahr in Partei und Jugendverband eingetreten, eine Taktik, die unter Trotzkisten seit Jahrzehnten Entrismus heißt. Man geht in eine größere Partei, um sie von innen nach links zu schieben. Einer Koalition mit SPD und Grünen könne man nicht trauen, schrieb die Gruppe nach der Wahl. Die Kinderkrankheit gehört zum Wachstum wie das Fieber zur Kindheit. Die Frage ist nur, wie schnell die Partei sie übersteht.

Der Fall Emde

Auf der Kundgebung stand auch Vanessa Emde, die das Direktmandat in Neukölln gewonnen hat. In der ersten Sitzung der Fraktion hatte sie wie alle Abgeordneten eine Erklärung gegen Antisemitismus unterschrieben, die sich zum Existenzrecht Israels bekennt. Zwei Tage später widerrief sie in einem Instagram-Video. Staaten hätten kein Existenzrecht, nur Menschen. Ihrer Partei wirft sie einen „Rechtsruck“ vor. Am 24. November stimmt die Fraktion über ihren Ausschluss ab. SPD und Grüne verlangen, dass die Linke den Fall löst, bevor regiert wird.

Ein Einzelfall ist Emde nicht. Landesvize Martha Kleedörfer, die die Erklärung ebenfalls unterschrieben hat, nahm sie in einem eigenen Video in Schutz und erklärte, die Linke habe die Wahl auch wegen ihrer Haltung in der Palästina-Frage gewonnen. Ganz falsch ist das nicht. In Neukölln, Wedding und Kreuzberg spielte Gaza eine spürbare Rolle. Für die Stadt als Ganzes aber war es die Miete. Die Linke hat zwei Wählerschaften gewonnen, eine große und eine laute. Die Kinderkrankheit besteht darin, die laute für die große zu halten.

Kritik an der israelischen Regierung ist kein Antisemitismus. Aber wer eine gemeinsame Grundlage unterschreibt und sich zwei Tage später davon distanziert, stellt keine unbequeme Frage. Er stellt infrage, ob er die Regeln gemeinsamen Handelns noch akzeptiert. Gelöst wird der Nahostkonflikt ohnehin nicht im Abgeordnetenhaus. Dort geht es darum, ob die Miete bezahlbar bleibt und das Bürgeramt vor Ostern einen Termin frei hat, für jeden Berliner, ob er aus Tel Aviv stammt, aus Beirut oder aus Marzahn. Wer stattdessen die Regierungsbildung mit Fraktionsstreit lähmt, hat die Machtfrage nicht gestellt. Er hat sie verschenkt.

Die reine Lehre

Der Moralpsychologe Jonathan Haidt hat in „Die Macht der Moral“ beschrieben, auf welchen Grundlagen Menschen ihre Moral bauen. Linke stützen sich vor allem auf zwei davon, Fürsorge und Fairness. Konservative ziehen drei weitere heran, nämlich Loyalität zur eigenen Gruppe, Respekt vor Autorität und Tradition sowie das Gefühl für Reinheit und Heiligkeit, für das, was man nicht beschmutzen darf. Die Pointe ist, dass der radikale Flügel der Linken längst alle drei bedient, nur mit anderen Inhalten. Loyalität gilt nicht mehr der Partei, sondern der Szene, und wer abweicht, ist ein Verräter. Autorität hat nicht mehr der Pfarrer oder der Parteivorstand, sondern das Plenum und die richtige Sprache. Und Reinheit heißt, sich die Hände nicht mit Kompromissen schmutzig zu machen. Am Ende steht eine Bewegung, die keine Abweichler und keine anderen Meinungen mehr zulässt und sich selbst isoliert, weil sie alles auf einmal will.

Bei der Linksjugend wollte ein Antrag zum Bundeskongress im November die Mitgliedschaft in der Deutsch-Israelischen Gesellschaft für unvereinbar erklären. Der Arbeitskreis Shalom hielt dagegen, heute müsse „ein Gros der Mitglieder als antisemitisch bezeichnet werden“. Solid gegen Solid, aus einer Splittergruppe werden zwei. Für die reine Lehre ist das kein Verlust. Je kleiner die Gruppe, desto reiner fühlt sie sich. Ein Ausschluss Emdes dürfte in diesem Milieu deshalb weniger als Niederlage erzählt werden denn als Martyrium.

Erkennbar ist das Milieu auch an seiner Sprache. Gendersternchen und das Vokabular aus Awareness-Teams sind als Respekt gemeint, funktionieren politisch aber oft als Erkennungszeichen. Die Rentnerin in Marzahn, die einen Flyer voller Sternchen bekommt, liest darin vor allem eines. Das hier ist nicht für dich. Gewonnen hat die Linke mit Sätzen über Miete, die man in jeder Bäckerei versteht.

Wer in Marzahn nicht mehr zuhört, wählt woanders. Gewählt wird die Linke heute vor allem von Menschen mit Abitur, während die AfD am Stadtrand Direktmandate holt, in Marzahn-Hellersdorf ebenso wie in Treptow-Köpenick. Dort, wo die PDS einmal Volkspartei war, fühlen sich viele Arbeiter von der Linken nicht mehr angesprochen. Ein Grund ist die Migrationsfrage. Im Programm der Bundespartei stehen bis heute „offene Grenzen für Menschen in Not“. Wer selbst um Wohnungen, Kitaplätze und Löhne im unteren Segment konkurriert, hört darin oft keine Solidarität, sondern Gleichgültigkeit mit den eigenen Leuten. Ob ein Sozialstaat das auf Dauer trägt, ist eine legitime Frage. Eine linke Partei muss sie beantworten, statt sie zu tabuisieren. Marx hätte gewusst, warum. Das Kapital lebt von einer gespaltenen Arbeiterschaft, und wer die Sorgen der einen Hälfte als Rassismus abtut, überlässt sie den Rechten.

Der Kern

Wie teuer Gesinnung werden kann, erfährt gerade Elif Eralp. Nach Medienberichten ist ein rund fünf Jahre altes Video aufgetaucht, in dem sie die Berliner Polizei ein „massives Sicherheitsrisiko“ nennt und fordert, sie „einzustampfen“. Lenin verlangte, in die Gewerkschaften hineinzugehen, gerade in die unbequemen, und Polizisten sind Lohnabhängige wie alle anderen. Eralp hat inzwischen zugesagt, dass es keinen Stellenabbau bei der Polizei geben wird. Das ist der erwachsene Kompromiss. Sie sollte ihn auch laut aussprechen. Wer regieren will, muss die eigenen Sätze von gestern einholen, bevor es der Gegner tut.

Die Skeptiker in der Linksjugend haben eine Erinnerung auf ihrer Seite. Die rot-rote Koalition von 2002 bis 2011 sparte, „bis es quietscht“, und verkaufte landeseigene Wohnungen an Finanzinvestoren. Die PDS fiel in dieser Zeit von über 22 auf unter 12 Prozent. Nur scheiterte sie nicht am Regieren, sondern am Regieren ohne Basis. Damals fehlten die Mieterinitiativen, Gewerkschaften und Kiezversammlungen, die einem Senat Druck machen und ihm zugleich den Rücken stärken. Heute gibt es sie, und die Linke hat 20.000 Mitglieder, um sie zu füllen. Die Linksjugend zieht aus 2011 dennoch die Lehre, auf Macht gleich ganz zu verzichten. Das ist dieselbe Niederlage, nur ohne die lästige Arbeit. Lenin nannte das eine Kinderkrankheit. Das Tröstliche an Kinderkrankheiten ist, dass man sie überleben kann. Das Gefährliche ist, dass sie bei Erwachsenen schwerer verlaufen.

Links sein heißt nicht, immer recht zu haben. Es heißt, die richtige Sache so zu organisieren, dass sie gewinnt. Die Rentnerin in Marzahn wartet nicht auf die reine Lehre. Sie wartet darauf, dass ihre Miete nicht schon wieder steigt. Dafür muss man nach vorn schauen. Denn wer immer nur nach links oder rechts schaut, läuft am Ende im Kreis. Und gerade in Deutschland sollte man wissen, wohin es führt, wenn Gesinnung an die Stelle von Verantwortung tritt.

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