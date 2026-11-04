Berlins vergessener Straßenbahntunnel wird abgerissen: Was sich Unter den Linden verbirgt

Unter der Prachtstraße in Mitte schlummert Berliner Verkehrsgeschichte. Jetzt rücken die Bagger an. Das wirkt sich auf den Verkehr aus - aber BVG-Fahrgäste profitieren.

Die ersten Barrieren stehen: Vor der Staatsoper Unter den Linden wird eine Baustelle eingerichtet.

Noch ein Jahr, dann können die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wieder Doppeldecker auf der Touristenlinie 100 einsetzen. Doch bis dahin müssen Autofahrer Unter den Linden einiges ertragen. Damit die Straße wieder schwere Fahrzeuge tragen kann, muss vor der Staatsoper ein Straßenbahntunnel abgebrochen werden. Jetzt geht es los.



Am Mittwochmorgen stellen Bauleute die ersten Absperrungen auf. Die rotweißen Kunststoffbarrieren lassen den Bereich zwischen der Neuen Wache und der Humboldt-Uni wie eine Playmobil-Welt aussehen. Die erste provisorische Ampel wird montiert. Männer in grellgrünem Dress kleben gelbe Markierungen auf die Straße Unter den Linden.



Wie angekündigt hat die Senatsverkehrsverwaltung damit begonnen, die Baustelle für den Abbruch des Lindentunnels in Mitte einzurichten. Aber um was für ein Tunnelbauwerk handelt es sich überhaupt? Haben tatsächlich einmal Straßenbahnen die Linden unterquert?

Hoch genug für Doppelstock-Straßenbahnen

„Drunter durch, nicht drüber weg!“ So soll es Kaiser Wilhelm II. einmal formuliert haben. Als sich das Straßenbahnnetz weiter ausdehnte, geriet auch die Straße Unter den Linden ins Visier der Planer. Doch die Herrscher wollten die Elektrische auf ihrer Pracht- und Paradestraße nicht haben. So kam es zum Kompromiss: Ein Tunnel wurde gebaut.



1916 rollten erstmals Bahnen durch den Lindentunnel. Zwischen der Singakademie, dem heutigen Maxim-Gorki-Theater und der Universität, führte eine viergleisige Rampe in den Untergrund. Dort verzweigte sich die Strecke. Tunnel und Rampen summierten sich auf 556 Meter. Weil auch Doppelstock-Bahnen eingesetzt werden sollten, wurde die unterirdische Durchfahrt bis zu 4,65 Meter hoch gebaut.

In den 1990er-Jahren nutzte der Künstler Ben Wagin den Lindentunnel für ein Projekt. © imago stock&people

Aber schon 1923 endete im südwestlichen Ast des Lindentunnels der Betrieb. Ende der 1930er-Jahre wurde dort Beleuchtung getestet – für den Autobahntunnel, der im Tiergarten die heutige Straße des 17. Juni unterqueren sollte. 1951 fanden auch im südöstlichen Tunnelast die letzten Fahrten statt. Inzwischen verlaufen dort Fernheizungsrohre.



„Ende der 1960er-Jahre stellten dort Betriebskampfgruppen Fahrzeuge und Geräte ab. Später standen dort auch Mannschaftswagen der Volkspolizei bei Großveranstaltungen in Bereitschaft. Am Ende des westlichen Tunnelzweiges wurde ein Schaltraum für Überwachungskameras eingebaut“, so der Verein Berliner Unterwelten.

Von 1994 bis 1998 zeigte der Künstler Ben Wagin im Lindentunnel seine Werke. In einer Rampe erinnert die „Versunkene Bibliothek“ von Micha Ullman mit leeren weißen Regalen an die Bücherverbrennung, die die Nazis 1933 auf dem heutigen Bebelplatz inszenierten.

Einsturzgefahr: Viele Pfeiler stützen die Tunneldecke

Neben dem 1995 eingeweihten Denkmal erstreckt sich eine Tiefgarage, von der eine Stahltür in den Tunnel führt. Gegenüber nutzt das Maxim-Gorki-Theater seit 2002 den nördlichen Tunnelbereich auf 80 Meter Länge als Kulissenlager. Ein Fahrstuhl entstand. Dieser Bereich bleibt als einziger erhalten. Doch die Tunneläste werden jetzt abgebrochen.



80 Pfeiler stützen die Tunneldecke. Trotzdem mussten die zulässigen Lasten beschränkt werden. Seit Frühjahr 2022 ist dieses Teilstück Unter den Linden für Fahrzeuge, die mehr als 18 Tonnen wiegen, tabu. Deshalb darf die BVG auf der Linie 100 keine Doppelstockbusse mehr einsetzen. Die Chance, die Bauarbeiten zur Verlängerung der U5 dazu zu nutzen, den Bereich zu stabilisieren, wurde verpasst.

Kurz nach der Wende: Der Lindentunnel im Jahr 1990. © Detlev Konnerth/imago

„Die Standsicherheit des Lindentunnels ist aktuell nur infolge zusätzlicher Sicherungsmaßnahmen gegeben“, bekräftigte die Verwaltung von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU).



Erste Vorarbeiten fanden bereits statt. Mit der Einrichtung der Baustelle habe nun die Bauphase 0 begonnen. Zwischen Charlottenstraße und Schlossbrücke gibt es seit dem 4. November 2026 nur noch einen Fahrstreifen pro Richtung.

Versprochen: Staatsoper bleibt weiterhin erreichbar

„Voraussichtlich ab 11. November 2026 wird die Verkehrsführung für den 1. Bauabschnitt eingerichtet“, so der Senat. „Der Verkehr wird auf die nördliche Richtungsfahrbahn verschwenkt. Es werden in beide Fahrtrichtungen der Bussonderfahrstreifen und der Fahrstreifen für den Kfz-Verkehr zusammengeführt. Die separate Busspur entfällt.“

In schlechtem Zustand: Der Lindentunnel muss gestützt werden. © Mathias Hiller

Für den Fahrradverkehr richten den Bauleute separate Radfahrstreifen ein. Damit Fußgänger um die Baustelle herumgeleitet werden können, werden zwei mobile Lichtsignalanlagen aufgebaut. „Die beiden Bushaltestellen der Haltestelle Staatsoper müssen infolge der Bauarbeiten provisorisch verlegt werden“, hieß es weiter.



Die anliegenden Kultureinrichtungen, insbesondere die Deutsche Staatsoper, werden durchgängig zugänglich sein, betont der Senat. Doch auch wenn sich die Abbruchteams die nördliche Hälfte der Straße Unter den Linden vornehmen, wird es für Autos, Lkw, Motorräder und Busse nur einen Fahrstreifen pro Richtung geben.

Arbeiten dauern bis ins vierte Quartal 2027

„Die Tunnelwände werden bis zirka 2,50 Meter unterhalb der Oberkante des Geländes abgebrochen und der Tunnel anschließend konventionell mit Boden verfüllt und in Teilbereichen mit Flüssigboden aufgefüllt“, so der Senat. Rund 30 Tonnen Schutt werden dabei entstehen. 250 Kubikmeter Flüssigboden werden in den Boden gepumpt. Er besteht Bodenaushub, Wasser und bestimmten Zusatzstoffen



Nach Abschluss der Rückbauarbeiten lässt der Senat den Straßenraum wiederherstellen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis in das vierte Quartal 2027 dauern, zuletzt war von Herbst die Rede. Die Baukosten betragen rund vier Millionen Euro, hieß es jetzt – rund 1,4 Millionen Euro weniger als ursprünglich veranschlagt.

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