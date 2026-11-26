Das Berliner Abgeordnetenhaus hat seine 26 Vertreter für die Wahl des nächsten Staatsoberhaupts bestimmt. Die AfD erhielt 30 Stimmen, obwohl ihre Fraktion nur 29 Mitglieder hat.

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Die Verlegerin Friede Springer beim Wahlkampfabschluss der Berliner CDU im September 2026 im Konrad-Adenauer-Haus

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Das Berliner Abgeordnetenhaus hat am Donnerstag seine 26 Delegierten für die Bundesversammlung gewählt, die am 30. Januar 2027 das nächste Staatsoberhaupt bestimmt. Bei der geheimen Abstimmung erhielt die AfD sechs statt der ursprünglich vorgesehenen fünf Sitze. Die mitgliederstärkere CDU stellt dagegen nur fünf statt sechs Delegierte.

AfD erhält mehr Stimmen, als sie Abgeordnete hat

Die AfD-Liste erhielt 30 Stimmen, obwohl die Fraktion nur 29 Abgeordnete hat. Mindestens eine Stimme muss damit von außerhalb der AfD-Fraktion gekommen sein. Von den insgesamt 148 abgegebenen Stimmen waren zwölf ungültig, berichtete die Nachrichtenagentur dpa. Auf elf Stimmzetteln waren nach Angaben von Parlamentspräsidentin Hendrikje Klein (Linke) zu viele Kreuze gesetzt worden.

Die CDU-Liste erhielt nach Angaben eines Fraktionssprechers 28 Stimmen und damit fünf weniger, als die Fraktion Abgeordnete hat. Fünf Fraktionsmitglieder hätten anschließend Fehler bei der Wahl eingeräumt. „Entweder sie haben an der Abstimmung nicht teilgenommen oder der Stimmzettel war ungültig“, sagte der Sprecher der dpa. Er bestritt, dass jemand aus der CDU-Fraktion für die AfD gestimmt habe.

Auch die Linke und die Grünen erhielten weniger Stimmen, als ihre Fraktionen Mitglieder haben. Bei der Linken waren es sechs Stimmen weniger, bei den Grünen vier. Ein Sprecher der Grünen erklärte, die Gründe dafür seien unklar.

Neben der AfD profitiert auch die SPD von der veränderten Sitzverteilung. Beide Fraktionen können jeweils einen Delegierten mehr entsenden als ursprünglich vorgesehen. Die CDU und die Linke erhalten jeweils einen Sitz weniger.

Friede Springer und Amar Mardini unter den Gewählten

Auf Vorschlag der CDU wurden unter anderem die Verlegerin und Berliner Ehrenbürgerin Friede Springer sowie die Neuköllner Integrationsbeauftragte Güner Balcı gewählt.

Die 84-jährige Friede Springer ist die Witwe des 1985 gestorbenen Verlegers Axel Springer und prägt seither die Geschicke des Medienkonzerns und der konservativ ausgerichteten Springer-Presse mit.

Für die SPD wurden die Gynäkologin und Chefärztin Mandy Mangler sowie Kazım Erdoğan gewählt. Mangler leitet die Kliniken für Gynäkologie und Geburtshilfe am Auguste-Viktoria-Klinikum und am Klinikum Neukölln. Erdoğan leitet seit 2007 eine Selbsthilfegruppe für türkeistämmige Männer.

Für die Grünen nimmt die Politökonomin Maja Göpel an der Bundesversammlung teil. Zu den gewählten Vertretern der Linken gehört der Arzt Amar Mardini, der zuletzt im Gazastreifen im Einsatz war.

Die AfD entsendet unter anderem die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Angelika Barbe sowie den Ökonomen und Publizisten Max Otte. Dieser war bereits 2022 Kandidat der AfD für das Amt des Bundespräsidenten.

Gewählt wurden auch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sowie die Fraktionsvorsitzenden Stefan Evers (CDU), Elif Eralp und Tobias Schulze (Linke), Bettina Jarasch und Werner Graf (Grüne) sowie Kristin Brinker (AfD).

Bundesversammlung wählt im Januar

Die Bundesversammlung setzt sich zur Hälfte aus den Mitgliedern des Bundestags und zur Hälfte aus Delegierten der Bundesländer zusammen. Die 16 Landesparlamente können auch Personen wählen, die selbst kein Parlamentsmandat haben.

CDU und CSU haben die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner (CSU), für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nominiert. Auch die SPD und die Grünen-Führung haben empfohlen, Aigner zu wählen.

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