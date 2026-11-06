Berlins Weihnachtsbaum strandet an der A10 – ein Baumpfleger wacht die ganze Nacht über die Douglasie

Mängel an der Fahrzeugbeleuchtung ließen die Sondergenehmigung ablaufen – aufgestellt wurde die Douglasie auf dem Gendarmenmarkt erst am Freitagvormittag.

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Die Anlieferung des Baums für den Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt hatte sich verzögert.

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Mit einem Tag Verspätung ist der Weihnachtsbaum für den Berliner Gendarmenmarkt an seinem Ziel eingetroffen. Die 20 Meter lange Douglasie musste wegen Schwierigkeiten beim Transport eine Nacht ungeplant auf einem Rastplatz an der Autobahn verbringen. Darüber informierte die Berliner Polizei.

Aufgestellt wurde der Baum erst am Freitagvormittag, nachdem er am späten Donnerstagabend in der Hauptstadt angekommen war.

Defekte Beleuchtung stoppt den Schwerlasttransport

Nach Angaben der Polizei fielen bei der Übergabe des Schwerlasttransportes an die Beamten am Mittwochabend Mängel an der Fahrzeugbeleuchtung auf. Die Instandsetzung zog sich hin.

Weil die Reparatur so viel Zeit beanspruchte, lief der Gültigkeitszeitraum der Sondergenehmigung für den Transport ab, wie ein Polizeisprecher erklärte. Weiterfahren war damit vorerst nicht möglich.

Baumpfleger bewacht die Douglasie am Rastplatz Fichtenplan

Für die Zwangspause wurde der Transport über Nacht auf dem Rastplatz Fichtenplan an der A10 abgestellt. Laut Bericht des RBB behielt dort ein Baumpfleger den Zustand der Douglasie im Auge.

Erst am folgenden Abend ging es für den Baum weiter nach Berlin. Am Freitagvormittag stand die Douglasie schließlich auf dem Gendarmenmarkt.

Zerbrochene Fichte und zu breite Tanne – Berlins Pannenserie

Missgeschicke rund um den festlichen Baumtransport gab es in der Hauptstadt schon häufiger. Im vergangenen Jahr brach eine 10 Meter lange Fichte beim Transport zum Berliner Abgeordnetenhaus auseinander.

2022 ging der Transport einer 22 Meter langen Tanne für den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche schief. Der Baum passte nicht durch einen Tunnel auf der vorgesehenen Route und musste umgeleitet werden. (mit dpa)

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