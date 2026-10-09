Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen eskaliert am Freitagnachmittag in der Naumannstraße. Zwei Männer werden angeschossen und müssen ins Krankenhaus.

Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Schöneberg sind am Freitagnachmittag zwei Männer durch Schüsse verletzt worden. Nach Angaben der Berliner Polizei wurden beide in einem Krankenhaus behandelt. Ihre Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, sagte ein Polizeisprecher.



Gegen 17.15 Uhr waren Polizei und Rettungskräfte in die Naumannstraße alarmiert worden. Dort soll es zuvor zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen sein. Augenzeugen berichteten, dass dabei mehrere Schüsse gefallen seien. Nach Informationen der Berliner Zeitung wurden die Verletzten im St. Joseph Krankenhaus versorgt.

Polizisten sichern auf der Naumannstraße Beweismittel. © Thomas Peise

Polizei wertet Zeugenaussagen und Videoaufnahmen aus

Die mutmaßlichen Täter sollen anschließend mit einem Fahrzeug geflüchtet sein. Wie viele Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren und was den Streit ausgelöst hatte, ist nach Polizeiangaben bislang nicht bekannt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zahlreiche Augenzeugen wurden bereits befragt, zudem liegen den Ermittlern Videoaufnahmen vor. Die Aufzeichnungen und Zeugenaussagen sollen nun ausgewertet werden.



„Wir sind wirklich erst ganz am Anfang“, sagte ein Polizeisprecher. Der betroffene Bereich der Naumannstraße wurde für die Ermittlungen zunächst abgesperrt.

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