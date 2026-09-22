Was da in wenigen Tagen zwischen Berlin und Warschau ins Rollen kommt, dürfte weltweit einzigartig sein. Ein internationaler Fernverkehrszug wird auf 512 Kilometern zur Bühne für Konzerte, Theater, Tanz, Lesungen und Debatten. Bahn frei für den Kulturzug 2.0.
Langeweile während der Fahrt? Das gibt es im Berlin–Warszawa-Express nicht mehr. „Bei acht Fahrten hängt ein Salonwagen der polnischen Staatsbahn PKP am Zug“, sagt Oliver Spatz von der Europäischen Akademie Berlin. Der Wagen wird anheimelnd gestaltet und zum Schauplatz eines mehrsprachigen Kulturangebots.
Mehr als 30 Veranstaltungen, zahlreiche Musikensembles, fast 60 Künstler: Das Programm ist im Internet verfügbar. Das rollende Kulturhaus auf Schienen zwischen Deutschland und Polen ist der Nachfolger des ersten Kulturzugs, der 2016 bis 2025 Berlin mit Wroclaw (Breslau) verband. „1542 Fahrten fanden statt“, erinnert sich Spatz.
Bahnverkehr
Berlin–Warschau: Dieser Zug wird zum rollenden Kulturhaus – Eintritt frei
Ab 24. September hängt achtmal ein geschmückter Salonwagen am Berlin–Warszawa-Express. Konzerte, Theater, Tanz und Lesungen: Wer eine Fahrkarte hat, zahlt für das Programm nichts extra.
6 Min
Link kopiert
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.
Herzlich willkommen im Kulturzug zwischen Berlin, Poznan und Warschau. Das mehrsprachige Programm ist für Fahrgäste gratis.
© Stepan Rudyk