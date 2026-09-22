Berlin–Warschau: Dieser Zug wird zum rollenden Kulturhaus – Eintritt frei

Was da in wenigen Tagen zwischen Berlin und Warschau ins Rollen kommt, dürfte weltweit einzigartig sein. Ein internationaler Fernverkehrszug wird auf 512 Kilometern zur Bühne für Konzerte, Theater, Tanz, Lesungen und Debatten. Bahn frei für den Kulturzug 2.0.



Langeweile während der Fahrt? Das gibt es im Berlin–Warszawa-Express nicht mehr. „Bei acht Fahrten hängt ein Salonwagen der polnischen Staatsbahn PKP am Zug“, sagt Oliver Spatz von der Europäischen Akademie Berlin. Der Wagen wird anheimelnd gestaltet und zum Schauplatz eines mehrsprachigen Kulturangebots.



Mehr als 30 Veranstaltungen, zahlreiche Musikensembles, fast 60 Künstler: Das Programm ist im Internet verfügbar. Das rollende Kulturhaus auf Schienen zwischen Deutschland und Polen ist der Nachfolger des ersten Kulturzugs, der 2016 bis 2025 Berlin mit Wroclaw (Breslau) verband. „1542 Fahrten fanden statt“, erinnert sich Spatz.