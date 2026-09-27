Neue Intendanz in Cottbus schlägt mit „Romeo und Julia“ in vier Sparten auf

Vielleicht war es doch keine Ignoranz, sondern ein geschickter Schachzug von Berthold Schneider. In keiner öffentlichen Wortmeldung im Vorfeld seiner nun anbrechenden Intendanz am Staatstheater Cottbus hörte oder las man irgendetwas Kritisches über die besondere Problemlage seines neuen Wohnsitzes: Deutschlands „dynamischste“ Boomtown (in den Augen führender Wirtschaftsleute) und Brandenburgs Hotspot unzufriedener AFD-Wähler sowie rechtsextremer Fanclubs, andererseits.