Besser als ihr Ruf: Warum der DDR-Klassiker „Tote Oma“ noch immer so beliebt ist

Kaum ein Gericht hat einen schlechteren Ruf als die „Tote Oma“. Dabei steckt hinter dem deftigen Klassiker ein Stück ostdeutscher Esskultur mit langer Tradition.

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Nicht jedermanns Sache, aber als ihr Ruf: „Tote Oma“ mit Kartoffeln und Sauerkraut

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Kaum ein deutsches Gericht hat einen so bizarren Namen wie die „Tote Oma“. Wer die Spezialität jedoch allein deshalb links liegen lässt, verpasst ein Stück regionaler Esskultur. Hinter der ungewöhnlichen Bezeichnung verbirgt sich ein traditionsreiches Gericht, das vor allem in Ostdeutschland seit Generationen auf den Tisch kommt.

Die Grundlage bildet Blut- oder Grützwurst, die mit Zwiebeln angebraten und meist zusammen mit Sauerkraut sowie Kartoffeln oder Kartoffelbrei serviert wird. Besonders in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehört die „Tote Oma“ vielerorts noch immer zur klassischen Hausmannskost.

Nachhaltigkeit in seiner frühsten Form

Ihr schlechter Ruf hat vor allem mit dem Namen und den Zutaten zu tun. Blutwurst zählt nicht unbedingt zu den Lebensmitteln, die spontanen Appetit auslösen. Gleichzeitig steht das Gericht jedoch für eine traditionelle Art des Kochens, bei der möglichst alle verwertbaren Teile eines Tieres genutzt werden. Lange bevor Begriffe wie „Nachhaltigkeit“ oder „Nose-to-Tail“ populär wurden, war diese Form der Verwertung auf Bauernhöfen selbstverständlich.

Viele Liebhaber schätzen die „Tote Oma“ zudem wegen ihres kräftigen, würzigen Geschmacks. Die Kombination aus herzhafter Wurst, säuerlichem Sauerkraut und sättigenden Kartoffeln gilt als typisches Wohlfühlessen für die kalte Jahreszeit. Für zahlreiche Menschen weckt das Gericht außerdem Kindheitserinnerungen an das Essen bei Eltern oder Großeltern.

Auch wenn die „Tote Oma“ heute nicht mehr zu den alltäglichen Gerichten gehört, erlebt traditionelle Hausmannskost vielerorts eine kleine Renaissance. Regionale Spezialitäten werden wiederentdeckt, und immer mehr Menschen interessieren sich für ursprüngliche Rezepte aus ihrer Heimat.

So bleibt die „Tote Oma“ ein Gericht mit einem denkbar schlechten Namen, das kulinarisch oft mehr zu bieten hat, als viele vermuten. Oder anders gesagt: Kaum ein Klassiker ist besser als sein Ruf.

Rezept: Tote Oma mit Sauerkraut und Kartoffelstampf

Zutaten für 4 Personen: 500 g Grützwurst oder Blutwurst, 2 große Zwiebeln. 2 EL Schweineschmalz oder Butter, 1 kg mehligkochende Kartoffeln, 150 ml Milch, 2 EL Butter, Salz, Pfeffer, Muskat, 500 g Sauerkraut, 1 Lorbeerblatt, 3 Wacholderbeeren (optional)

Zubereitung Die Kartoffeln schälen, in Salzwasser etwa 20 Minuten gar kochen. Das Sauerkraut mit Lorbeerblatt und Wacholderbeeren in einem Topf erhitzen und bei kleiner Hitze etwa 15 Minuten köcheln lassen. Die Zwiebeln in feine Würfel schneiden und in einer großen Pfanne im Schmalz glasig anbraten.

Die Haut von der Wurst entfernen, die Wurst grob zerkleinern und zu den Zwiebeln geben. Die Wurst bei mittlerer Hitze unter regelmäßigem Rühren anbraten, bis eine krümelige Masse entsteht. Mit Pfeffer abschmecken. Die Kartoffeln abgießen und mit Milch und Butter zu einem Stampf verarbeiten. Mit Salz und Muskat würzen. Die „Tote Oma“ zusammen mit Sauerkraut und Kartoffelstampf anrichten.

Tipp: Wer es etwas feiner mag, kann die Wurstmasse mit einem Schuss Brühe oder etwas Majoran verfeinern. In einigen Regionen wird die „Tote Oma“ auch mit Gewürzgurken statt Sauerkraut serviert.

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